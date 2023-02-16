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Новости Война
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армия РФ (18030) Генштаб ВС (5768) уничтожение (6239) техника (1711) потери (4269)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 140 460 человек (+690 за сутки), 287 вертолетов, 3296 танков, 2306 артсистем, 6517 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 16 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 140 460 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 140 460 (+690) человек ликвидировано,

танков - 3296 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 6517 (+10) ед,

артиллерийских систем - 2306 (+3) ед,

РСЗО - 466 (+0) ед,

средств ПВО - 239 (+3) ед,

самолетов - 298 (+0) ед,

вертолетов - 287 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2012 (+1),

крылатых ракет – 857 (+0),

кораблей /катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5167 (+6) ед,

специальной техники – 219 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 140 460 человек (+690 за сутки), 287 вертолетов, 3296 танков, 2306 артсистем, 6517 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+24
Ну от! Яка-не яка - а "кругла" цифра Жаль що з такими темпами Путін не зможе порадувать своє бидло доповіддю про 150 тисяч - до 23 лютого! Однак "мамкам кацапським" на 8 березня обов"язково наб"ють на "білі "Лади"

https://t.me/nevzorovtv/7928 "Александр Невзоров :
Очень тщательно, и надо сказать, очень успешно - путинский режим ухитряется прятать от глаз болезненную для себя тему инвалидов «сво». Прессе об этом строго велено молчать и не «ворошить калек».
Но! Засекретив эту тему в целом, кремлевские дегенераты не сообразили, что цифры всех БМСЭ (бюро медико-социальной экспертизы) остаются открытыми и легко складываются в жуткие (для России) данные.
В этой войне уже около 200 тысяч стали инвалидами 1 группы, т.е. полными «самоварами», еще сотни тысяч получили 2 и 3 группы.
Абсолютных калек (безруко-безногих) «всего» 200.000 потому, что процедура присуждения 1 группы - история не быстрая, так как к туповатой медицине подмешивается такая же тупая и медленная социальная бюрократия. Сейчас в «режиме ожидания» звания «самовара» находится еще (примерно) 90 000 новых изувеченцев.
История миллионов русских инвалидов II Мировой войны закончилась в грязных бараках Валаама, в спецлагерях, трущобах и под заборами, в нищете и гное (их убрали с глаз подальше, т.к они портили картинку советской «победы»).
Судьба инвалидов русско-украинской войны будет еще страшнее. Эта война, без сомнения, будет признана «преступной», что обнулит всякие всякие обязательства государства перед калеками".

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16.02.2023 08:56
+11
140 000 🤩
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16.02.2023 08:49
+11
вертольотики відстали, але якщо піднажмуть, можуть вирвати у літачків ювілейне місце
...
дуже хочеться кораблика
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16.02.2023 08:51
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Правила форума Совет форумчан
140 000 🤩
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16.02.2023 08:49 Ответить
чи то неоголошений ****** наступ закінчився, чи то наші рахувальники лінуються далеко не зайву галочку поставити... бо щодня кількість двохсотих орків останні дні застабілізувалось; і кількість вилученої з їх обороту техніки вже не так вражає, як тиждень тому...
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16.02.2023 08:51 Ответить
Не думаю, що наступ зупинився, просто зашпортався. Зараз москалі пробують міняти тактику ...
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16.02.2023 08:56 Ответить
То розпіарені ****** "АслАбудітЄлі" закінчуються.
Воно зараз пацифісти і хоче служити у комендантському взводі
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16.02.2023 09:03 Ответить
Оказалось,что ходить и ездить по минам не очень комфорт
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16.02.2023 09:08 Ответить
вертольотики відстали, але якщо піднажмуть, можуть вирвати у літачків ювілейне місце
...
дуже хочеться кораблика
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16.02.2023 08:51 Ответить
28 одиниць техніки, 700 чумардосів і літачок!!! ППО порадували ) Слава ЗСУ!
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16.02.2023 08:55 Ответить
Ну от! Яка-не яка - а "кругла" цифра Жаль що з такими темпами Путін не зможе порадувать своє бидло доповіддю про 150 тисяч - до 23 лютого! Однак "мамкам кацапським" на 8 березня обов"язково наб"ють на "білі "Лади"

https://t.me/nevzorovtv/7928 "Александр Невзоров :
Очень тщательно, и надо сказать, очень успешно - путинский режим ухитряется прятать от глаз болезненную для себя тему инвалидов «сво». Прессе об этом строго велено молчать и не «ворошить калек».
Но! Засекретив эту тему в целом, кремлевские дегенераты не сообразили, что цифры всех БМСЭ (бюро медико-социальной экспертизы) остаются открытыми и легко складываются в жуткие (для России) данные.
В этой войне уже около 200 тысяч стали инвалидами 1 группы, т.е. полными «самоварами», еще сотни тысяч получили 2 и 3 группы.
Абсолютных калек (безруко-безногих) «всего» 200.000 потому, что процедура присуждения 1 группы - история не быстрая, так как к туповатой медицине подмешивается такая же тупая и медленная социальная бюрократия. Сейчас в «режиме ожидания» звания «самовара» находится еще (примерно) 90 000 новых изувеченцев.
История миллионов русских инвалидов II Мировой войны закончилась в грязных бараках Валаама, в спецлагерях, трущобах и под заборами, в нищете и гное (их убрали с глаз подальше, т.к они портили картинку советской «победы»).
Судьба инвалидов русско-украинской войны будет еще страшнее. Эта война, без сомнения, будет признана «преступной», что обнулит всякие всякие обязательства государства перед калеками".

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16.02.2023 08:56 Ответить
!!!

А я забув тут це запостити!
Дякую, ти нагадав!
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16.02.2023 09:00 Ответить
Будь ласка!
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16.02.2023 09:01 Ответить
то не обовязково самовари. швидше за все без одної кінцівки.
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16.02.2023 11:15 Ответить
Ти бачиш що то - "цитата"? Висувай "пред"яви" Невзорову!
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16.02.2023 11:27 Ответить
форум на цензорі - для дискусій.
для "пред*яв і базару" є інші місця і публіка
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16.02.2023 11:34 Ответить
От і я тобі про це кажу!
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16.02.2023 11:37 Ответить
У кацапок вже з'явилася частушка:
"Нарожала бьі ишшо
Да болит влагалишшо!"
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16.02.2023 09:03 Ответить
140 тис.штук ***....того народу, це коли шуба має більшу вагу чим життя навіть таких нікчем
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16.02.2023 09:07 Ответить
Говорят рашке санкции нипочём, они объявили акцию "в каждую семью по самовару!"
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16.02.2023 09:12 Ответить
насправді підрахунки знищеного особового складу приблизні. Ну як їх можна точно порахувати. Як мінімум 20% важко поранених не виживає. Це динамічна цифра і вона зростає навіть без знищення на полі бою
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16.02.2023 10:35 Ответить
так їм і треба
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16.02.2023 11:06 Ответить
144000 (сто сорок четыре тысячи) - это праведники духовного Израиля, девственники, которые не осквернились с женами (Откр.14:4). (щоправда, то це ще й число хвилин у 100 днях)
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16.02.2023 12:13 Ответить
 
 