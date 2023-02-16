Общие боевые потери РФ с начала войны - около 140 460 человек (+690 за сутки), 287 вертолетов, 3296 танков, 2306 артсистем, 6517 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 16 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 140 460 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 140 460 (+690) человек ликвидировано,

танков - 3296 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 6517 (+10) ед,

артиллерийских систем - 2306 (+3) ед,

РСЗО - 466 (+0) ед,

средств ПВО - 239 (+3) ед,

самолетов - 298 (+0) ед,

вертолетов - 287 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2012 (+1),

крылатых ракет – 857 (+0),

кораблей /катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5167 (+6) ед,

специальной техники – 219 (+0).

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"Данные уточняются", - говорится в сообщении.