Общие боевые потери РФ с начала войны - около 140 460 человек (+690 за сутки), 287 вертолетов, 3296 танков, 2306 артсистем, 6517 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 16 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 140 460 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 140 460 (+690) человек ликвидировано,
танков - 3296 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 6517 (+10) ед,
артиллерийских систем - 2306 (+3) ед,
РСЗО - 466 (+0) ед,
средств ПВО - 239 (+3) ед,
самолетов - 298 (+0) ед,
вертолетов - 287 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 2012 (+1),
крылатых ракет – 857 (+0),
кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 5167 (+6) ед,
специальной техники – 219 (+0).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Воно зараз пацифісти і хоче служити у комендантському взводі
...
дуже хочеться кораблика
https://t.me/nevzorovtv/7928 "Александр Невзоров :
Очень тщательно, и надо сказать, очень успешно - путинский режим ухитряется прятать от глаз болезненную для себя тему инвалидов «сво». Прессе об этом строго велено молчать и не «ворошить калек».
Но! Засекретив эту тему в целом, кремлевские дегенераты не сообразили, что цифры всех БМСЭ (бюро медико-социальной экспертизы) остаются открытыми и легко складываются в жуткие (для России) данные.
В этой войне уже около 200 тысяч стали инвалидами 1 группы, т.е. полными «самоварами», еще сотни тысяч получили 2 и 3 группы.
Абсолютных калек (безруко-безногих) «всего» 200.000 потому, что процедура присуждения 1 группы - история не быстрая, так как к туповатой медицине подмешивается такая же тупая и медленная социальная бюрократия. Сейчас в «режиме ожидания» звания «самовара» находится еще (примерно) 90 000 новых изувеченцев.
История миллионов русских инвалидов II Мировой войны закончилась в грязных бараках Валаама, в спецлагерях, трущобах и под заборами, в нищете и гное (их убрали с глаз подальше, т.к они портили картинку советской «победы»).
Судьба инвалидов русско-украинской войны будет еще страшнее. Эта война, без сомнения, будет признана «преступной», что обнулит всякие всякие обязательства государства перед калеками".
А я забув тут це запостити!
Дякую, ти нагадав!
для "пред*яв і базару" є інші місця і публіка
"Нарожала бьі ишшо
Да болит влагалишшо!"