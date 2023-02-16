Враг ударил ракетами по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде, погибла женщина, есть раненые, - облсовет

Ночью враг нанес ракетный удар по нескольким регионам Украины, есть попадания на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Павлограде враг попал по частному сектору и промышленному объекту. Тип ракет выясняется.

"В городе разрушены 7 частных домов, около 50 сильно повреждены. Зацепили также 6 хозяйственных построек и полдесятка автомобилей. Одна женщина 1943 года рождения погибла, еще семь человек пострадали - это пятеро мужчин и две женщины. Двое раненых госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Читайте также: Уничтожены 16 из 32 вражеских ракет, выпущенных по Украине, - Воздушные силы

Также отмечается, что на промышленном предприятии произошел пожар, который уже потушили спасатели. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются, масштабы разрушений уточняются.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о попадании на Севере, Западе, Днепропетровщине и Кировоградщине.

Также известно, что враг ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

Также стало известно, что враг ударил ракетами по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде.

Как позже выяснилось, рашисты атаковали ракетами объект инфраструктуры в Кропивницком районе.