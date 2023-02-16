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Новости Война
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Днепропетровщина (3507) обстрел (25761) ракеты (3470)

Враг ударил ракетами по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде, погибла женщина, есть раненые, - облсовет

ракета

Ночью враг нанес ракетный удар по нескольким регионам Украины, есть попадания на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Павлограде враг попал по частному сектору и промышленному объекту. Тип ракет выясняется.

"В городе разрушены 7 частных домов, около 50 сильно повреждены. Зацепили также 6 хозяйственных построек и полдесятка автомобилей. Одна женщина 1943 года рождения погибла, еще семь человек пострадали - это пятеро мужчин и две женщины. Двое раненых госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на промышленном предприятии произошел пожар, который уже потушили спасатели. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются, масштабы разрушений уточняются.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о попадании на Севере, Западе, Днепропетровщине и Кировоградщине.

Также известно, что враг ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

Также стало известно, что враг ударил ракетами по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде.

Как позже выяснилось, рашисты атаковали ракетами объект инфраструктуры в Кропивницком районе.
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Перед ударом ракетами три дні назад літали дрони і повітряні кулі. Кацапські потвори б'ють по мирному місту. Реальні терористи. Не зрозуміло, чому їх не збили ППО?
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16.02.2023 08:43 Ответить
Наші сили ППО вирішили не збивати повітряні кульки , от і маємо ,
мабуть , такий результат🙁
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16.02.2023 08:50 Ответить
А навіщо збивати кульку за 100$ ракетою ППО за 100 000$?
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16.02.2023 08:54 Ответить
А щоб не розвідували місто і не били рукожопі ао підприємству, бо як завжди вони промазали і знищили цілий сектор будинків і вбили жінку, багатьох взимку залишили бюез даху над головою і каліками. То життя дешевше і до 50 будинків за одну ракету? Так вже один говорив, чому не попередив бучанців, гостомельців бо міг втратити ніби мільярди в економіці.
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16.02.2023 09:15 Ответить
А що може розвідати кулька з прикріпленим листом пінопласту обклеєного фольгою як на фото показали ? Кацапи їх запускають не для розвідки , а для створення перешкод ППО , он кулі запустили ,а безпілотник тихенько собі політав якраз на дніпровському напрямку , учора писали на Цензорі .
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16.02.2023 10:10 Ответить
Ця кулька "розвідує" напрямок та швидкість вітру - та провокує наше ППО.Від того що її знищать нічого не змінилось би
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17.02.2023 07:26 Ответить
https://youtu.be/cRT6y1x0CWs ...

Хмырь Пригожин заявил что речь о захвате БахмУта уже не идёт...,Скрепы оказались бракованными...,пора месть песню Михаила Круга Владимирский Централ за что ты так рабZeю опускал и обосрал...👺👹🦍💀
Слава ЗСУ та генералу Залужному ✊🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱💙💛🔱💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍💯💯💯
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16.02.2023 10:43 Ответить
 
 