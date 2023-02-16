Макрон и глава МИД Китая Ван И обсудили войну РФ против Украины

Глава МИД Китая Ван И встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили усилия по установлению мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Стороны всесторонне обменялись мнениями по украинскому вопросу. Ван И подчеркнул, что в этом вопросе Китай настаивает на объективности и всегда пытается способствовать миру и осуществлению переговоров", - говорится в заявлении посольства КНР во Франции.

Дипломаты добавили, что Китай "готов сотрудничать с Францией и остальным международным сообществом для изучения политических средств решения вопроса, чтобы как можно скорее достичь прекращения огня и завершения войны".

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В заявлении Елисейского дворца также указано, что обе страны высказали "одинаковую цель" в отношении Украины, причем Макрон отметил "последствия этого конфликта для международного мира и безопасности, а также поддержку Францией страны, подвергшейся агрессии".

Ван И также поужинал с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной, написавшей в Twitter, что у них был "твердый обмен мнениями о российской агрессивной войне в Украине и о том, как мы работаем над разрешением конфликта".

В четверг глава МИД Китая продолжит встречи с официальными лицами Франции.