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Новости Война
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Макрон и глава МИД Китая Ван И обсудили войну РФ против Украины

макрон,ван

Глава МИД Китая Ван И встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили усилия по установлению мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Стороны всесторонне обменялись мнениями по украинскому вопросу. Ван И подчеркнул, что в этом вопросе Китай настаивает на объективности и всегда пытается способствовать миру и осуществлению переговоров", - говорится в заявлении посольства КНР во Франции.

Дипломаты добавили, что Китай "готов сотрудничать с Францией и остальным международным сообществом для изучения политических средств решения вопроса, чтобы как можно скорее достичь прекращения огня и завершения войны".

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В заявлении Елисейского дворца также указано, что обе страны высказали "одинаковую цель" в отношении Украины, причем Макрон отметил "последствия этого конфликта для международного мира и безопасности, а также поддержку Францией страны, подвергшейся агрессии".

Ван И также поужинал с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной, написавшей в Twitter, что у них был "твердый обмен мнениями о российской агрессивной войне в Украине и о том, как мы работаем над разрешением конфликта".

В четверг глава МИД Китая продолжит встречи с официальными лицами Франции.
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Топ комментарии
+4
Китайцям вірити не можна. Прищуряться, дивлячись в очі і брешуть, брешуть ...
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16.02.2023 09:33
+4
Китай допомагає комплектуючими для ОПК козляндії та іранських терористів, але ж вони підступні падлюки будуть посміхатися,брехати та продовжувати робити своє.Тільки санкції які вдарять по їх економіці можуть переконати у збитковості дружби з рф та іраном які не мають своєї розвиненої електроніки що б щось протиставити західним технологіям.
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16.02.2023 09:34
+3
Хитрые китайцы без конца намекают что пойдут на все взамен на что-то. А недалекие западные политики носятся с "китайской загрозой" как пациенты дурдома.
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16.02.2023 09:38
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Правила форума Совет форумчан
"щодо українського питання". уже только это напрягает маленько ) как же всем нравится - чужой для них - украинский вопрос.
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16.02.2023 09:24 Ответить
Китайцям вірити не можна. Прищуряться, дивлячись в очі і брешуть, брешуть ...
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16.02.2023 09:33 Ответить
Китай допомагає комплектуючими для ОПК козляндії та іранських терористів, але ж вони підступні падлюки будуть посміхатися,брехати та продовжувати робити своє.Тільки санкції які вдарять по їх економіці можуть переконати у збитковості дружби з рф та іраном які не мають своєї розвиненої електроніки що б щось протиставити західним технологіям.
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16.02.2023 09:34 Ответить
Хитрые китайцы без конца намекают что пойдут на все взамен на что-то. А недалекие западные политики носятся с "китайской загрозой" как пациенты дурдома.
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16.02.2023 09:38 Ответить
Не вірю китайцям, вони активувалися в Європі не просто так... Цей самий Ї говорив щоб Європа перестала говорити що Україна переможе... Т тепер вечеряє та переговори з високо-посадовцями Франції... 🤔 Під......ским духом занесло...
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16.02.2023 10:39 Ответить
китай - бенефициар этого пздца!
страна-мразь в роли «серого кардинала»!
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16.02.2023 11:41 Ответить
Вообще-то Ван И с января уже не министр иностранных дел, а заведующий https://ru.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%9A_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1 Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам с 1 января 2023 года. Министр Цин Ган. Надо бы цензору.нет быть точнее.
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16.02.2023 12:01 Ответить
Китай взялся за обработку слабого звена, Франции.
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16.02.2023 12:02 Ответить
Китай и заказал этот концерт. А руками руцких даунов и действовать сподручнее.
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16.02.2023 12:25 Ответить
Заказал - нет. Одобрил - да. И одобрением своим "развязал руки" *****.
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16.02.2023 13:48 Ответить
Желтопузые комунофашисты очень коварны. Я думаю скоро узнаем много интересного.
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16.02.2023 14:40 Ответить
 
 