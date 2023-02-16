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Минобороны (9033) продукты (1471) закупки (694) Радина (16)

Цены на базовые продукты питания в закупках Минобороны "подскочили" еще осенью 2022 года, - "слуга народа" Радина. ИНФОГРАФИКА

зсу,їжа

После повторного запроса Министерство обороны предоставило информацию о ценах, по которым в течение 2022 года закупалось питание для военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила Глава комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

"Видим, что проблемы есть. Цены на базовые продукты питания в закупках Минобороны "прыгнули" еще осенью 2022 года. Для примера я выбрала цены из каталогов за килограмм наиболее распространенных овощей – картофеля и капусты – и наложила на них цены на такие же картофель и капусту по данным Госстата за 2022 год. Результат вы видите на графике", - отметила парламентарий.

Цены на базовые продукты питания в закупках Минобороны подскочили еще осенью 2022 года, - слуга народа Радина 01

Радина отметила, что с начала осени цены на картофель и капусту в каталогах Минобороны значительно, где-то вдвое, отличаются от средних потребительских цен на эти же овощи по данным Госстата.

"В первые месяцы полномасштабного вторжения цены на картофель и капусту из каталогов Минобороны иногда были в несколько раз ниже, чем цены на эти же овощи в каталогах, датированных осенью - после сбора урожая, когда на рынке цена на них самая низкая. При этом, я сознательно не ставлю вопрос о ценах в первый месяц войны - в тех обстоятельствах приоритетом было сохранить поставки любой ценой", - пояснила глава комитета ВР.

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В то же время, подчеркнула нардеп, договоры содержат только общий список продуктов. Какие именно товары поставлялись по факту и когда – неизвестно, для этого нужно также исследовать расходные накладные.

"Что мы делаем по этому поводу? В парламенте мы работаем над законопроектом №8381, который уже принят в первом чтении. В частности, буду убеждать коллег поддержать введение "потолка" для закупочных цен на продукты на уровне потребительских цен по замерам Госстата (потому что цена супермаркета также включает и доставку, и охлаждение, и многое другое, а готовят блюда для военных не поставщики, а кухни частей или сами военные).

Ведется работа и в правительстве. В первую очередь – благодаря команде Минэкономики. При доброй воле Минобороны изменения, предложенные Минэкономики, можно было бы имплементировать на уровне подзаконки. Однако пока это не сделано. Сегодня присоединюсь к заседанию межведомственной рабочей группы в правительстве, которая работает над этими изменениями", – пояснила Радина.

Нардеп также опубликовала каталоги цен на продукты по договорам Минобороны с поставщиками за 2022 год. Ни один из этих документов не обозначен как государственная тайна или документ с ограниченным доступом

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в повышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.
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Топ комментарии
+29
Барига.
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16.02.2023 10:00
+28
Тобто крали вже давно і довго...
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16.02.2023 09:48
+21
Ясно одне : рєзніков і його піздобратія будуть красти дальше.....
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16.02.2023 09:58
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**** типа мы не ходим в магазин и не знаем цены. Кого ты мразота отмазываешь.
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16.02.2023 09:51 Ответить
Ахах ... бл%т% .. сравнивает розничные цыны с оптовыми ... тупая мразь 🤣 ... сейчас капуста в Сильпо - 13 грн/кг .... так что яйца 17 это еще цветочки ...капуста по 36 вот это жир
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16.02.2023 09:54 Ответить
Оптовая цена - 6-10 грн/кг.
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16.02.2023 09:56 Ответить
мразота
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16.02.2023 09:56 Ответить
Які дані під рукою були, ті і порівняла. То що Вам не так ? Якщо оптові для МО більші ніж вроздріб у магазинах чи на ринках ??
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16.02.2023 11:23 Ответить
зєлєні брешуть як собаки і як їх вошдь зєлєнскій 🤡.треба провірятит з 2019 як ці паскуда прийшли до влади.зєлєнскій мародер і покриває мародера рєзнікова
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16.02.2023 09:55 Ответить
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16.02.2023 09:55 Ответить
))) це вусате куйло просто копія яйцекрада, який либився як дебіл на зустрічах в рамштайні.
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16.02.2023 10:05 Ответить
Ясно одне : рєзніков і його піздобратія будуть красти дальше.....
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16.02.2023 09:58 Ответить
Цю "росу" своїм любітєлям дрістовіча розказуй, а нормальним людям дай відповідь : чи дають показання в підвалі нелюди які заключали ці контракти , та чи повернуті вже мільярди вкрадені на цій оборудці?
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16.02.2023 10:02 Ответить
Нах. Вам маркет беріть у фермера злодії
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16.02.2023 10:05 Ответить
Є декларування доходів державними службовцями . Треба ввести декларування доходів тими , хто перемагає на тендерах по держзакупівлях. Все , що стосується бюджетних грошей , не повинно бути таємницею і приватними даними. Тоді , до речі , буде менше аргументів у тих , хто недосплачує податків.
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16.02.2023 10:11 Ответить
Перед війною були плани ввести щорічне декларування для усих громадян. Як на Заході.
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16.02.2023 11:27 Ответить
"Всіх" треба вводити років через 5 після декларування держслужбовцями!
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16.02.2023 20:36 Ответить
Держслужбовці вже років 7 чи 10 подають !
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17.02.2023 01:13 Ответить
Вы суки шо ж вы делаете для людей КОТОРЫЕ НАС ЗАЩИЩАЮТ поднимать цены? Да расстрелять вас мало.
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16.02.2023 10:15 Ответить
Тю ! чого Ви репетуєте ? Аби було що їсти солдату, а за які гроші, то проблєма начфіна, командира частини і міністра.
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16.02.2023 11:26 Ответить
Здесь в Чехии в госпитале лежала в хирургии со мной женщина землячка из Харькова,84 года...сильно обижалась что повысили пенсии старикам осенью аж на 27 гривен...посменялись мы с ней с этих ЗеКодломойских реформаторов не Воров...дюже Файно...
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16.02.2023 10:21 Ответить
Ворьё. Крадії.
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16.02.2023 10:22 Ответить
Терміново! Терміново! Терміново перевірити штани! Можливо, туди насрав Барига.
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16.02.2023 10:46 Ответить
Ще в 19 році, І все це стадо ЗЕбанутих так і ходить обісране.
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16.02.2023 11:35 Ответить
Ну чого ви возмущаєтесь. графіки малював мілованов і іже з ним - найсвітліший дебіл школи економіки і напевне за міліони бюджетних грошей
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16.02.2023 11:03 Ответить
Де цей держтат бачив картоплю по 9 грн у грудні? У Тернополі мабуть, а більшість вояків тут, у нас, де картопля 16
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16.02.2023 11:36 Ответить
За одну картоплину??? Бо якщо закуповують яйця в кілограмах,то картоплю напевне поштучно.
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16.02.2023 11:47 Ответить
Нічого дивного, осінь не сезон для картоплі з капустою, екзотичні рослини для України.
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16.02.2023 12:08 Ответить
Вот это я понимаю обоснование, даже графики нарисовали, кина не будет все расходимся.
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16.02.2023 13:57 Ответить
Понятно,что посредники в заготовке продуктов для ВСУ накручивают на них цены,что выгодно всем,а особенно тыловикам и руководству МО..Если бы к этому привлекались непосредственные производители сельхозпродукции, коих у нас достаточно,то с ценами на них проблем не было.Но,гешефт он и в Африке гешефт
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16.02.2023 14:02 Ответить
набу и дбр затримали курей кторые несли яйца по 17 грн
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16.02.2023 14:15 Ответить
О, як і припускалось пішли перевіряючі над перевіряючими. І скільки коштував ось цей "аналіз" на рівні початкової школи, з дитячими графіками?
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16.02.2023 14:20 Ответить
Якщо навіть аналіз "на рівні дитячого садка" показує разючу різницю, то що покаже Ваш супер-проффесійний аналіз ??

Уявляєте ??
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17.02.2023 01:16 Ответить
Наприклад, ось це

"Чергова резніковська фірма-прокладка "Еффіка", постачальник тушла для ЗСУ. Уставний капітал: 1000грн. Вид діяльності: оптова торгівля кормами ДЛЯ ТВАРИН. МО, ви навіть не тварини, ви - тварі"
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17.02.2023 09:08 Ответить
хороша слуга народу буде розслідувати злочини поганих слуг народу?
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16.02.2023 14:27 Ответить
Хватит сказок. Уже все понятно. ВОРЫ
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16.02.2023 14:35 Ответить
Понимаю на сайте украинской правде проплачченому Ермаком. Но зачем здесь это писать?
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16.02.2023 14:36 Ответить
Крали б і далі якби не журналіст. Нащо тоді СБУ, менти і тд?
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16.02.2023 14:58 Ответить
СБУ, менти і т.д. саме для того щоб покривати та відмазувати крадіїв.
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16.02.2023 18:07 Ответить
Ну ще й маски-шоу. Як же без них?
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16.02.2023 18:08 Ответить
По умовах військового стану
За такі ростріл на місті
А якщо глянути на закупівли. Мат часті
Там напевне туши свет кидайигранату
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16.02.2023 15:43 Ответить
Дивлячись на ці графіки розумію - МО цілий рік крали гроші на закупівлях.
Курва їх мама була, скільки ж вони вкрали за рік?!!!
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16.02.2023 15:54 Ответить
Ось цього ми не взнаємо ніколи бо ніхто навіть не намагається це дослідити. Справу, по суті, вже забовтали, вона вже по троху зходить як новина, головні крадії на своїх місцях і поїзд йде своєю колією.
І поки головний лідор ********** сидить на своєму місці, нічого не зміниться.
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16.02.2023 18:13 Ответить
Крали,крадуть і будуть красти.Всіх можна купити,просто різниця в ціні(правоохоронці ,різні начальнички,депутати і вищі.А перевірки -показуха для європейців і американців,які ще повинні перевіряти куди пішло бабло🤬
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16.02.2023 16:01 Ответить
Тобто середня ціна картоплі держ.стат=10,11 грив., МО=17,67
Різниця складає 7,56 гривень на кожному кілограму.
До того ж МО не закуповує продукти в роздріб. А це ще -20% ціни.
Значить різниця складе близбко 10 гривень. Вкрадених!!!
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16.02.2023 16:03 Ответить
Система харчування, як така, на передку здійснюється кожним бійцем влосноручно!!! Усі фото з лінією роздачі харчування бійцям, це усе для ЗМІ в пунктах постійної дислокації, медзакладах, навчальних закладах….
Десь за столом можуть сидіти і єрмак з муляршою чи адвокат з безумною для фото «Обід на передовій»….
А от гроші за відсутність налагодженої системи харчування на передовій, господарюючими суб'єктами, яйцеголовий адвокат розпилює ШАЛЕННІ!!!
https://www.youtube.com/watch?v=4dHyXueaGyM&list=RDMM&index=22

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16.02.2023 16:04 Ответить
«Ні за що не повірю в статистику, до зміни якої я не доклав руку».© Сер Вінстон Черчілль.
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16.02.2023 16:04 Ответить
Ещё с осени Резников и Ко неплохо грели руки на ззакупка.И судя по тому, что он продолжает занимать свой пост,Дерьмака и зелёное мурло это вполне устраивает
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16.02.2023 17:45 Ответить
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16.02.2023 19:30 Ответить
А що дивуватись в енергетиці керівники передові по крадіжкам ротердам + всім було відомо давно що крадуть однак до тепер нема вироків експерт вже рік розписаний в інтернеті що пише за гроші любу дурню на посаді, вітренко ще в 2015 р в тариф дописав 50 дол. загаз ніхто не сидить це саме буде з цими контрактами , а на виході яхта незламності яку дехто начав оправдувати.
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16.02.2023 19:53 Ответить
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16.02.2023 19:55 Ответить
Крали, крали, а на прикінці року зовсім показилися. Мабуть дуже переживали, що війна скоро скінчиться, а вони ще не усе вкрали.
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16.02.2023 20:05 Ответить
У нас на базарі картопля по 8-10 грн і майже ніхто не купує.
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16.02.2023 20:17 Ответить
Ну пипец с графиками. А така экзотика як гречнева крупа я даже не представляю по каким ценам Резников покупал. В отставку, ,,Слуги Коломойши и ЗЕдермака"!
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16.02.2023 20:45 Ответить
Ніщо не обходиться народу України так дорого, як його "слуги".
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16.02.2023 21:42 Ответить
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