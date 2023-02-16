Цены на базовые продукты питания в закупках Минобороны "подскочили" еще осенью 2022 года, - "слуга народа" Радина. ИНФОГРАФИКА

После повторного запроса Министерство обороны предоставило информацию о ценах, по которым в течение 2022 года закупалось питание для военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила Глава комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

"Видим, что проблемы есть. Цены на базовые продукты питания в закупках Минобороны "прыгнули" еще осенью 2022 года. Для примера я выбрала цены из каталогов за килограмм наиболее распространенных овощей – картофеля и капусты – и наложила на них цены на такие же картофель и капусту по данным Госстата за 2022 год. Результат вы видите на графике", - отметила парламентарий.

Радина отметила, что с начала осени цены на картофель и капусту в каталогах Минобороны значительно, где-то вдвое, отличаются от средних потребительских цен на эти же овощи по данным Госстата.

"В первые месяцы полномасштабного вторжения цены на картофель и капусту из каталогов Минобороны иногда были в несколько раз ниже, чем цены на эти же овощи в каталогах, датированных осенью - после сбора урожая, когда на рынке цена на них самая низкая. При этом, я сознательно не ставлю вопрос о ценах в первый месяц войны - в тех обстоятельствах приоритетом было сохранить поставки любой ценой", - пояснила глава комитета ВР.

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В то же время, подчеркнула нардеп, договоры содержат только общий список продуктов. Какие именно товары поставлялись по факту и когда – неизвестно, для этого нужно также исследовать расходные накладные.

"Что мы делаем по этому поводу? В парламенте мы работаем над законопроектом №8381, который уже принят в первом чтении. В частности, буду убеждать коллег поддержать введение "потолка" для закупочных цен на продукты на уровне потребительских цен по замерам Госстата (потому что цена супермаркета также включает и доставку, и охлаждение, и многое другое, а готовят блюда для военных не поставщики, а кухни частей или сами военные).

Ведется работа и в правительстве. В первую очередь – благодаря команде Минэкономики. При доброй воле Минобороны изменения, предложенные Минэкономики, можно было бы имплементировать на уровне подзаконки. Однако пока это не сделано. Сегодня присоединюсь к заседанию межведомственной рабочей группы в правительстве, которая работает над этими изменениями", – пояснила Радина.

Нардеп также опубликовала каталоги цен на продукты по договорам Минобороны с поставщиками за 2022 год. Ни один из этих документов не обозначен как государственная тайна или документ с ограниченным доступом

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в повышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.