Россия за две недели понесла наибольшие потери, Путин ограничен в возможности воевать, - Великобритания

Россия сейчас несет в Украине наибольшие потери с начала вторжения, и у Путина есть ограниченные возможности для продолжения войны.

Об этом старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс заявил на Форуме по сотрудничеству безопасности в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как сообщается, за последние две недели Россия понесла наибольшие потери со времени первой недели вторжения в Украину. Российское военное руководство уже, похоже, развернуло подавляющее большинство резервистов, призванных в рамках так называемой "частичной мобилизации", а "Вагнер" заявил 9 февраля о прекращение своей схемы вербовки заключенных", - сказал он.

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По словам британского военного дипломата, "возможности для Путина и его военачальников продолжать развязанную ими войну кажутся ограниченными": или "продолжать истощать свои силы, сокращая масштабы своих целей" или "проводить дальнейшую мобилизацию".

"Но есть и другой вариант: Путин может закончить эту войну сейчас, вывести все российские войска с суверенной территории Украины и, таким образом, прекратить бессмысленное принесение в жертву тысяч других простых россиян", - добавил Стаббс.

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Он подчеркнул, что предоставление Украине поддержки, "необходимой ей для самозащиты и вытеснения России с ее суверенной территории", является самым быстрым и единственным путем к справедливому и продолжительному миру. На этом фоне дипломат напомнил, что в подписанной 8 февраля Совместной британско-украинской декларации была подтверждена "приверженность наших стран стоять бок о бок перед лицом российской агрессии".

"Британия сотрудничает с Украиной, чтобы помочь развивать ее долгосрочные силовые структуры и способности, свести на нет российские достижения и развивать силы сдерживания будущего. Мы будем поддерживать наших украинских друзей в их борьбе за освобождение своей родины. Суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины будут полностью восстановлены", - заявил представитель Великобритании в ОБСЕ.

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