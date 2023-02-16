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Новости Война
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Россия за две недели понесла наибольшие потери, Путин ограничен в возможности воевать, - Великобритания

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Россия сейчас несет в Украине наибольшие потери с начала вторжения, и у Путина есть ограниченные возможности для продолжения войны.

Об этом старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс заявил на Форуме по сотрудничеству безопасности в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как сообщается, за последние две недели Россия понесла наибольшие потери со времени первой недели вторжения в Украину. Российское военное руководство уже, похоже, развернуло подавляющее большинство резервистов, призванных в рамках так называемой "частичной мобилизации", а "Вагнер" заявил 9 февраля о прекращение своей схемы вербовки заключенных", - сказал он.

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По словам британского военного дипломата, "возможности для Путина и его военачальников продолжать развязанную ими войну кажутся ограниченными": или "продолжать истощать свои силы, сокращая масштабы своих целей" или "проводить дальнейшую мобилизацию".

"Но есть и другой вариант: Путин может закончить эту войну сейчас, вывести все российские войска с суверенной территории Украины и, таким образом, прекратить бессмысленное принесение в жертву тысяч других простых россиян", - добавил Стаббс.

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Он подчеркнул, что предоставление Украине поддержки, "необходимой ей для самозащиты и вытеснения России с ее суверенной территории", является самым быстрым и единственным путем к справедливому и продолжительному миру. На этом фоне дипломат напомнил, что в подписанной 8 февраля Совместной британско-украинской декларации была подтверждена "приверженность наших стран стоять бок о бок перед лицом российской агрессии".

"Британия сотрудничает с Украиной, чтобы помочь развивать ее долгосрочные силовые структуры и способности, свести на нет российские достижения и развивать силы сдерживания будущего. Мы будем поддерживать наших украинских друзей в их борьбе за освобождение своей родины. Суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины будут полностью восстановлены", - заявил представитель Великобритании в ОБСЕ.

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Топ комментарии
+10
Пуцин обмежений у можливостях думати і об'єктивно сприймати реальність.
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16.02.2023 09:51
+7
дафайте, ваньки, ще трошки піднажміть з м'ясом, щоб на 23 фівраля ЗСУ зробили вам подарунок в 150 000. )
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16.02.2023 09:54
+7
Розтлумачте хтось західним політикам що путіну пофіг на втрати,він і дітей кине на фронт якщо треба буде.
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16.02.2023 09:55
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ви британці якісь дивні
він сам не сидить в окопі і пофуй йому що там
він необмежений в можливості закопати хоч 1 млн касабів- баби еще нарожают
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16.02.2023 09:51 Ответить
Оце нарожають, покладуть нарожаних у бокси, візьмуть під козирьок і підуть воювати.
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16.02.2023 09:53 Ответить
А техніку хто нарожає?
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16.02.2023 09:53 Ответить
китайці саперних лопат наклепають яка техніка? ржава каска от іх техніка
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16.02.2023 10:01 Ответить
Ничего, бабы еще нарожают
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16.02.2023 09:51 Ответить
Пуцин обмежений у можливостях думати і об'єктивно сприймати реальність.
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16.02.2023 09:51 Ответить
дафайте, ваньки, ще трошки піднажміть з м'ясом, щоб на 23 фівраля ЗСУ зробили вам подарунок в 150 000. )
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16.02.2023 09:54 Ответить
150000 мало, если учесть и украинские потери. В мирового правительства планы на милионы.
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16.02.2023 12:19 Ответить
не возражаю. только если у мирового правительства планы на миллионы, то мировому правительству следовало бы значительно увеличить и ускорить поставки оружия для ВСУ, чтобы не затягивать с выполнением этих планов.
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16.02.2023 12:23 Ответить
А они не спешат. Им надо жертвы с обеих сторон.
И главное-они контролируют правительства обеих стран, силовые и экономические структуры.
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19.02.2023 21:50 Ответить
Розтлумачте хтось західним політикам що путіну пофіг на втрати,він і дітей кине на фронт якщо треба буде.
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16.02.2023 09:55 Ответить
ТАК ЕСЛИ Б ВЫ НЕ ПОСПОСОБСТВОВАЛИ КРАЖИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ В УКРАИНЕ ТО ОН БЫ И НЕ ДЕРНУЛСЯ !!!
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16.02.2023 09:57 Ответить
Человеческий ресурс у него ограничен 140 млн Баранов
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16.02.2023 10:01 Ответить
Відсіюєм дітей та стариків 140:2=75 млн

Відсіюєм жінок: 75:2.2=34 млн
Відсіюєм хворих, депутатів по всій рашкі, їх сім'ї та друзів, кого можна відмазати: 34:2=17 млн моб резерв виходить. Але з цих людей ще хтось має качати нафту, працювати на воєнних заводах і т.д.
Якщо ми за рік завалили 150к років, то ще треба 100 років, щоб вони закінчились. Але головне, щоб ми не скінчились раніше...
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16.02.2023 10:36 Ответить
Давно пора писать потери обеих сторон
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16.02.2023 10:16 Ответить
Маршал Шапошников в своей книге "Мозг армии" давно объяснил потери наступающими и потери в обороне..расклад 1 к 3,,минимум,но наступающая сторона может нести потери до 1 к 5...
Кто у нас Донбасс берет с 3 марта 2014 года?😝
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16.02.2023 11:10 Ответить
 
 