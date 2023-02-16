Путин снова будет склонять Лукашенко к прямому участию в войне против Украины, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что президент РФ Владимир Путин будет склонять захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко к прямому участию в войне против Украины во время вероятной встречи на этой неделе.

Такое мнение он высказал в эфире телемарафона "Єдині новини", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Беларусь давно оккупирована Российской Федерацией. Это доказанный факт. Лукашенко, как может, упирается, чтобы его не заставили принимать прямое участие в войне против украинского народа. Я думаю, что в пятницу (17 февраля. – Ред.) будет еще одна встреча, когда его будут заставлять изменить точку зрения… Они будут склонять его к принятию решения о прямом участии в войне против Украины. Как это будет – увидим. До сих пор эти встречи не имели такого результата, как хотели бы иметь россияне", - сказал Данилов.

По его убеждению, решение о прямом вступлении в войну будет концом Беларуси. В то же время Данилов выразил мнение, что белорусы не могут пойти на такой шаг, поскольку действительно понимают все происходящие сейчас процессы.

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