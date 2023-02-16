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Новости Война
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Путин снова будет склонять Лукашенко к прямому участию в войне против Украины, - Данилов

лукашенко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что президент РФ Владимир Путин будет склонять захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко к прямому участию в войне против Украины во время вероятной встречи на этой неделе.

Такое мнение он высказал в эфире телемарафона "Єдині новини", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Беларусь давно оккупирована Российской Федерацией. Это доказанный факт. Лукашенко, как может, упирается, чтобы его не заставили принимать прямое участие в войне против украинского народа. Я думаю, что в пятницу (17 февраля. – Ред.) будет еще одна встреча, когда его будут заставлять изменить точку зрения… Они будут склонять его к принятию решения о прямом участии в войне против Украины. Как это будет – увидим. До сих пор эти встречи не имели такого результата, как хотели бы иметь россияне", - сказал Данилов.

По его убеждению, решение о прямом вступлении в войну будет концом Беларуси. В то же время Данилов выразил мнение, что белорусы не могут пойти на такой шаг, поскольку действительно понимают все происходящие сейчас процессы.

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Топ комментарии
+7
- Уладзімір Уладзіміравіч, а чаму ў жанчыны на піздзіць валасы мяккія і шаўкавістыя, а ў мужыка на лабку цвёрдыя і калючыя???
- Не отвлекайтесь, Александр Григорьевичь, сосите, сосите!!!

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16.02.2023 10:01
+5
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16.02.2023 10:02
+4
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16.02.2023 10:01
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Дорогие подписчики и гости канала! Накануне состоялся короткий телефонный разговор президента России Владимира Путина с Александром Лукашенко. Путин пытался обсудить предстоящие военные планы, но быстро вышел из с**я и завершил разговор после фразы в адрес Лукашенко: "Закроешь **..ло и не будешь мешать." Когда в друзьях согласья нет...
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16.02.2023 09:59 Ответить
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16.02.2023 10:01 Ответить
Шо опять?
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16.02.2023 10:00 Ответить
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16.02.2023 10:02 Ответить
- Уладзімір Уладзіміравіч, а чаму ў жанчыны на піздзіць валасы мяккія і шаўкавістыя, а ў мужыка на лабку цвёрдыя і калючыя???
- Не отвлекайтесь, Александр Григорьевичь, сосите, сосите!!!

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16.02.2023 10:01 Ответить
це питання хто там кого хто там патікус і хто педікатр
це два футунарі
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16.02.2023 10:03 Ответить
бульбофіл старезний...
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16.02.2023 10:03 Ответить
У Луки може залишаться лише одна "відмазка" : "У беларускай армии нет такого каличества "вейдерсов" И танки плавать не умеють!"
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16.02.2023 10:16 Ответить
Ветеринар кроме как помелом молоть чем нибудь другим занимается?
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16.02.2023 10:18 Ответить
Звідки у нього кожен день стільки фантазій? Має теж свою розвідку, чи нострадамус звичайний, ТВО арестовича?
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16.02.2023 10:38 Ответить
Не в тій ваговій гатерогії вже #уйло з цим пострадянським політчними важковаговиком. Вже схилялка зламалася в #уйла. Нічим і ніким вже схиляти - бо 97% його армії вже зав'язла в Україні по самі яйця і хитрий боров Лукашенко ненарадується цьому. Після того, як він протримався усі раунди, коли Росія могла стерти в порошок Білорусь за фактичну відмову безпосередньо воювати, тепер одною лівою цей важковаговик бортане #уйла. Цей важковаговик н@їбе усіх та вийде сухм із води з будь якої халепи, замаравши руки в крові українців, ага, так він і побіжить разом з #уйлом у самовбивчу атаку. Не дочекається. Тепер максимум на що здатне #уйло - це схиляти Луку схиляти інших членів ОДКБ брати участь його безглуздій війні.
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16.02.2023 10:43 Ответить
Два дебила это давно не сила...
Братский договор двух Негодяев уже был в Мировой истории... кайзер Вильгельм и Николашка кровавый,оба просрали Первую Мировую...потом пришли Гитлер и Сралин... просрали Вторую Мировую...😝😝
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16.02.2023 10:54 Ответить
Данілов - 🤡
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16.02.2023 11:56 Ответить
данилову пора уже открыть глаза и сказать правду. Белоруссия уже как год, втянута в войну против Украины.
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16.02.2023 12:45 Ответить
 
 