Блинкен считает, что попытка Украины вернуть оккупированный Крым станет "красной линией" для Путина, - Politico
Попытка Украины вернуть оккупированный Крым станет "красной линией" для российского диктатора Путина, которая может привести к более широкому ответу России.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре по Zoom с группой экспертов.
Комментарии Блинкена прозвучали после того, как кто-то во время частного разговора спросил, готовы ли США помочь Украине реализовать ее долгосрочную цель возвращения территории, захваченной россиянами.
По словам четырех человек, осведомленных о ситуации, Блинкен заявил, что США не поощряют Украину вернуть оккупированный Крым, но это решение исключительно за Киеву. Администрация США сосредоточена на том, чтобы помочь Украине продвинуться туда, где идет борьба, преимущественно на востоке.
"Эта оценка перекликается с комментариями официальных лиц Пентагона в течение последних недель, которые говорили об ожесточенной борьбе, которая все еще идет на Донбассе и на юге страны, и которые подвергли сомнению способность Украины захватить Крым в ближайшем будущем", - пишет Politico.
Собеседники издания отметили, что Блинкен создал впечатление, что США пока не считают мудрым шагом пойти в наступление для деоккупации Крыма. В то же время они подчеркнули, что Блинкен не сказал эти слова прямо.
Два других источника не восприняли комментарии Блинкена таким образом, отмечает издание.
"Госсекретарь отметил, что решение о том, что они пытаются захватить силой, решают исключительно украинцы, а не Америка. Это дало им понять, что Блинкен более открыт для потенциальной битвы Украины за Крым", - отмечают авторы материала.
"В общем, сообщение заключается в том, что существует большая неопределенность относительно того, как все пойдет дальше, с реальными вопросами о способности любой из сторон достичь больших успехов", - отметил один из собеседников издания.
Politico также отмечает, что Государственный департамент отказался комментировать звонок в Zoom, как и другие разговоры Блинкена с экспертами.
Пожалуйста, подождите...
Це не дружній крок.
Визволення криму можна поєднати з шашликами.
Все одно попереджувальних заходів щодо підготовки до можливої ширшої відповіді влада не веде.
Не разрешает его отвоёвывать?
Это он всему быдлу в Крыму украинские загранпаспорта раздал,для поездок в ЕС?
А зараз вона вузька чи що?
Крим легше відвоювати ніж Донбас, гепнувши ракетами по флоту, керченському мосту, аеродромах та вогневим контролем сухопутного коридору. Московити самі віддадуть Крим.
подумаєш генератори закуповують за ціною вдвічі вищою ніж на ринку. зараз з'явиться
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і пояснить про кількість ракет у русні і їх плани на 3 роки вперед. а те що процвітає мародерство - це до мерії
А то , крадіжка наших територій , і вслід за цим встановлювання червоних ліній , продовжуватиметься й далі .
Їм тільки покажи що можеш задкувати і все , далі вони з тебе душу витрясуть .
Крим треба методично ДОВБАТИ щоб там було тихо.
Но пока до Крыма очень далеко - это факт, к сожалению.
Ти диви, виявляється, у чомусь з путлером можна і погодитись.
Народ, а що ви думаєте, ЗСУ вже завтра будуть заходити в Крим? Чи наступного року?Та дай. Боже, років через п'ять це буде! А до того часу санкції будуть працювати! На яку потужність працюватимуть - ще невідомо; але в 1991-го санкції на касапів спрацювали так, що СА вкупі з іншими силовиками нічого не змогли вдіяти з розпадом совка! Щось подібне може статися і зараз: мешканці Криму (навіть з місцевим рашиським гарнізоном), наприклад, самі захочуть повернутися в Україну! Але - не сьогодні, і не завтра!
Это он так " шумит",а по плану там заглянуть в глаз и увидеть там мир.
>И как бы вам помогло ЯО? Вы бы начали им бросаться?) Что СЕЙЧАС мешает уничтожить касапские АЭС?)
Ні одна країна, яка має ядерну зброю і публічно про це заявила, відтоді не стала об'єктом нападу.
Щодо кацапських АЕС, знищити їх заважає загроза "отвєтки". І Запорізька (стучу по дереву) у цьому випадку стала би першою ціллю.
"Щодо кацапських АЕС, знищити їх заважає загроза "отвєтки". І Запорізька (стучу по дереву) у цьому випадку стала би першою ціллю." Так я ПОВТОРЯЮ свой вопрос: Как бы нам помогло ЯО в этой войне???? Для его применения еще ЯЙЦА(и желательно не по 17) нужны, а не боязнь ответки....
Слухайте, Давід. Я не вважаю себе розумнішим за інших.
Сам факт, що про атаку на кацапські АЕС ніхто не говорить, свідчить на користь моєї позиції.
Щодо прикладів про дрібні пограничні конфлікти між країнами-володарями ядерної зброї, то вони тому і не переходять у відкриту війну через "червону лінію", поставлену ЯЗ.
На ваше повторне питання відповідаю: ЯЗ допомогла б Україні обнуленням ядерного шантажу з боку агресора.
Она 8 лет как отвоевывала Крым?
А теперь он намного дальше и защищёнее. Поезд тю-тю, одни видосики остались.
Зе-Вовка ведь не хочет сравнять эти города с землёй? А других освобождений кацап вам не даст.
Але на сприйняття України Америкою цей вибір теж, звісно, вплине. Можна згадати той же Ізраїль, якому на початку блокували будь-яку оборонну допомогу, але тепер в них є навіть літаки F35, і це завдяки їх рішучості та цілеспрямованості.
"Люди делятся на две категории: у кого есть револьвер, и те кто копает - ты капаешь" (С) КФ "Хороший, плохой, злой".
У Израиля есть своё Ядерное оружие. А в их Ф-35 куча своей электроники и авионики (Израильский Ф-35 и американский Ф - 35 это не одно и то-же). "гранаты не той системы")))
Можна було б казати, що "отрицательна селекція" пройшла не тільки на росії, а й на Заході - яйця поменшали , якщо б не одне "АЛЕ". Захід судячи з декількох зроблених кроків поставив питання "окончательного решения русского вопроса" (а таке питання не ставало ні при Кенеді, ні при Рейгані з Тетчер). А це гра в довгую. Дуже дуже в довгую. Звідси не варто чекати швидкого звільнення Криму. Буде момент, коли східний сусід з відірваними яйцями та зламаним хребтом накладе в штани - це і буде моментом звільнення Криму та вступу в НАТО
1. Нарисовать новую красную линию.
2. Усратся с перепугу.
3. Обвинить украинскую власть.
4. Снять наконец санкции с российской икры.