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Новости Война
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Крым (26004) США (24820) Блинкен (927)

Блинкен считает, что попытка Украины вернуть оккупированный Крым станет "красной линией" для Путина, - Politico

путін

Попытка Украины вернуть оккупированный Крым станет "красной линией" для российского диктатора Путина, которая может привести к более широкому ответу России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре по Zoom с группой экспертов.

Комментарии Блинкена прозвучали после того, как кто-то во время частного разговора спросил, готовы ли США помочь Украине реализовать ее долгосрочную цель возвращения территории, захваченной россиянами.

По словам четырех человек, осведомленных о ситуации, Блинкен заявил, что США не поощряют Украину вернуть оккупированный Крым, но это решение исключительно за Киеву. Администрация США сосредоточена на том, чтобы помочь Украине продвинуться туда, где идет борьба, преимущественно на востоке.

"Эта оценка перекликается с комментариями официальных лиц Пентагона в течение последних недель, которые говорили об ожесточенной борьбе, которая все еще идет на Донбассе и на юге страны, и которые подвергли сомнению способность Украины захватить Крым в ближайшем будущем", - пишет Politico.

Собеседники издания отметили, что Блинкен создал впечатление, что США пока не считают мудрым шагом пойти в наступление для деоккупации Крыма. В то же время они подчеркнули, что Блинкен не сказал эти слова прямо.

Смотрите: Враг интенсивно обстреливал Угледар, Авдеевка под массированным артударом, - ОВА. ФОТОрепортаж

Два других источника не восприняли комментарии Блинкена таким образом, отмечает издание.

"Госсекретарь отметил, что решение о том, что они пытаются захватить силой, решают исключительно украинцы, а не Америка. Это дало им понять, что Блинкен более открыт для потенциальной битвы Украины за Крым", - отмечают авторы материала.

"В общем, сообщение заключается в том, что существует большая неопределенность относительно того, как все пойдет дальше, с реальными вопросами о способности любой из сторон достичь больших успехов", - отметил один из собеседников издания.

Politico также отмечает, что Государственный департамент отказался комментировать звонок в Zoom, как и другие разговоры Блинкена с экспертами.

Также смотрите: Враг попал двумя ракетами по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге, - ОВА. ФОТО
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Топ комментарии
+45
Зразу видно довбойобів )
Нам Крим дуже потрібний бо в іншому випадку будемо жити під вічними ракетними обстрілами
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16.02.2023 10:46
+41
Так-то и Донбасс нафиг не нужен. Ведь они там русского мира просили. Херсон непонятно Нахрена освобождали. Там раньше тоже ватников хватало. Днепропетровская область всё надо сдать, бы там много русскоговорящих. Ну и далее по списку. Так могут рассуждать только враги Украины
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16.02.2023 10:53
+26
Будет полная блокада крыма, крымский мост уничтожат, воду перекроют. Инфраструктуру уничтожат дальними ударами. А заходить будут как ***** сдохнет.
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16.02.2023 10:43
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Він попросить Путлера заминувати Чонгар.
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16.02.2023 10:43 Ответить
Заголовок про одне, стаття - про інше. Такоє...
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16.02.2023 10:41 Ответить
ну то чисто по еврейски вумно...строшно то аж дурнуватое..
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16.02.2023 10:43 Ответить
Знову нагнітають.
Це не дружній крок.
Визволення криму можна поєднати з шашликами.
Все одно попереджувальних заходів щодо підготовки до можливої ширшої відповіді влада не веде.
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16.02.2023 10:42 Ответить
Та не буде Україна за Крим воювати, дай Бог відбити ті області які окуповані.Крим сам вернеться без ніяких пострілів..
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16.02.2023 10:44 Ответить
Такий варіант можливий, на нього і варто сподіватись.
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16.02.2023 11:32 Ответить
Крим- це Україна! Подобається це пану Блінкену, чи ні.
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16.02.2023 10:44 Ответить
А он сказал,что не Украина?
Не разрешает его отвоёвывать?
Это он всему быдлу в Крыму украинские загранпаспорта раздал,для поездок в ЕС?
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16.02.2023 11:20 Ответить
Що таке "ширша відповідь кацапії"? 🤔 Вони тепер в атаку з роззявленими пащеками кидатимуться, чи з розчепіреними дупами? Якщо Крим не відбити, то у кацапів завжди буде спокуса прокласти туди сухопутний коридор. І сам Крим буде плацдармом для атаки України. Тобто наступна війна просто відкладеться у часі.
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16.02.2023 10:46 Ответить
"Тобто наступна війна просто відкладеться у часі" --- вона ітак відкладеться,з Кримом чи без, єдиний варіант для того що вона не повторилася це вступ в НАТО,а це уже зовсім інше питання
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16.02.2023 10:47 Ответить
Єдині червоні лінії які постійно васпаляются у бункєрнава фюрєра-ета лініі от стрінгов...
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16.02.2023 10:46 Ответить
"...яка може призвести до ширшої відповіді росії"
А зараз вона вузька чи що?
Крим легше відвоювати ніж Донбас, гепнувши ракетами по флоту, керченському мосту, аеродромах та вогневим контролем сухопутного коридору. Московити самі віддадуть Крим.
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16.02.2023 10:47 Ответить
На Заході шарахаються і все ніяк не можуть виробити стратегію щодо росії шукаючи "червоні чи рожеві лінії" учора підтримували деокупацію Криму сьогодні вже пригальмували і відповідно не надають потрібні військові ресурси.Українська влада повинна допомогти впливовим союзникам швидше визначитися що будуть робити з переможеною рф,бо поки вони в роздумах українці втрачають кращих захисників!
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16.02.2023 10:47 Ответить
Блінкен може кацапам аляску віддати замість Криму, я не проти, якщо він турбується за червоні лінії *****
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16.02.2023 10:51 Ответить
О, почався розгон теми про "Крим нереально відвоювати, залиште його". Що, вже домовилися закулісно з ******?
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16.02.2023 10:52 Ответить
крок_за_кроком



подумаєш генератори закуповують за ціною вдвічі вищою ніж на ринку. зараз з'явиться

https://twitter.com/vitalij_kim @vitalij_kim
і пояснить про кількість ракет у русні і їх плани на 3 роки вперед. а те що процвітає мародерство - це до мерії
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16.02.2023 10:52 Ответить
Тут головне щоб кацапня закарбувала на майбутнє в своїй тупій макітрі , що нам пох її - красніє лініі . І що за своє , Україна буде - битись до кінця . Завжди .
А то , крадіжка наших територій , і вслід за цим встановлювання червоних ліній , продовжуватиметься й далі .
Їм тільки покажи що можеш задкувати і все , далі вони з тебе душу витрясуть .
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16.02.2023 10:53 Ответить
На дебильном новоязе политиков это называется "сигнал". Сигнал для Зеленского.

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16.02.2023 10:54 Ответить
Навіщо іти в наступ у Криму ?
Крим треба методично ДОВБАТИ щоб там було тихо.
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16.02.2023 10:55 Ответить
Україна сама намалює ці червоні лінії як Блінкену так і Путіну - бігти будуть рашисти з Криму аж за Урал
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16.02.2023 10:55 Ответить
Если удастся отбить ЗАЭС и Мелитополь (а это почти победа), то и Крым можно сказать у нас в кармане.
Но пока до Крыма очень далеко - это факт, к сожалению.
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16.02.2023 10:57 Ответить
ну и что? Кому интересны какие-то линии в голове выжившего из ума ублюдка?
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16.02.2023 11:00 Ответить
https://www.politico.com/news/2023/02/15/blinken-crimea-ukraine-putin-00083149 Politico , - прокасаплений ресурс (можливо, на донаті з ФСБ). Повністю довіряти йому - зась!
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16.02.2023 11:04 Ответить
Танці з бубнами навколо ***** продовжуються.
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16.02.2023 11:05 Ответить
Та так и скажите, что Донбасс мы вам поможем вернуть, а вот с Крымом придется распрощаться навсегда
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16.02.2023 11:06 Ответить
Ну нормально, *уйло анексувало Крим-промовчали! Але *уйлу цього стало замало-поліз далі. А тепер коли є можливість поставити кацапню в ''стойло'' нам розповідають про ''червоні лінії''! Чому вони раніше для *уйла не виставляли ''оті лінії''? Поки мордору не ''обламаємо роги'' повністю-буде небезпека в майбутньому!!!
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16.02.2023 11:09 Ответить
Як флюгери, то стане, то не стане. З такою політикою і Аляска може стати червоною лінією.
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16.02.2023 11:10 Ответить
Невірно процитували Блінкіна , він сказав що Путін вважає поверненя Крима це перетин червоної лінії
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16.02.2023 11:13 Ответить
Тобто (за словами нібито Блінкена) путлер не вважає червоною лінією відвоювання Україною усього Донбасу, лише Криму?

Ти диви, виявляється, у чомусь з путлером можна і погодитись.
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16.02.2023 20:13 Ответить
Блінкен Аляску вже віддав.
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16.02.2023 11:13 Ответить
Перечитав коменти... бл...

Народ, а що ви думаєте, ЗСУ вже завтра будуть заходити в Крим? Чи наступного року?Та дай. Боже, років через п'ять це буде! А до того часу санкції будуть працювати! На яку потужність працюватимуть - ще невідомо; але в 1991-го санкції на касапів спрацювали так, що СА вкупі з іншими силовиками нічого не змогли вдіяти з розпадом совка! Щось подібне може статися і зараз: мешканці Криму (навіть з місцевим рашиським гарнізоном), наприклад, самі захочуть повернутися в Україну! Але - не сьогодні, і не завтра!
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16.02.2023 11:15 Ответить
З 2014 по 2022 сильно санкції "попрацювали" ? Влітку якщо не допоможуть вийти на Азовське узбережжя, завалити остаточно незаконно забудований міст і потопити флот, то буде робити кацапня набіги з Криму ще не раз, як за часів орди !
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16.02.2023 18:50 Ответить
Ядерна зброя наш головний союзник !
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16.02.2023 11:16 Ответить
Сподіваюсь вся ця історія щоб заплутати кацапів де буде контрнаступ.
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16.02.2023 11:16 Ответить
Пусть не переживает,о таком у Зе никогда даже и мысли не было.
Это он так " шумит",а по плану там заглянуть в глаз и увидеть там мир.
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16.02.2023 11:17 Ответить
Да, в глаз, который не видит. Но может подмигнуть, это будет сигнал. что он увидел Бубочку
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16.02.2023 13:44 Ответить
Захват Крима рашкою - то була червона лінія України. Чому це нікого не хвилює, а лінії того плєшивого нас повинні хвилювати?
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16.02.2023 11:17 Ответить
Тому, що вони у нас забрали ядерну зброю вкупі з ракетами, а росіїї усе це - віддали!
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16.02.2023 11:25 Ответить
от дідько! треба відновлювати ЯЗ
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16.02.2023 11:26 Ответить
И как бы вам помогло ЯО? Вы бы начали им бросаться?) Что СЕЙЧАС мешает уничтожить касапские АЭС?)
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16.02.2023 17:34 Ответить
@

>И как бы вам помогло ЯО? Вы бы начали им бросаться?) Что СЕЙЧАС мешает уничтожить касапские АЭС?)

Ні одна країна, яка має ядерну зброю і публічно про це заявила, відтоді не стала об'єктом нападу.

Щодо кацапських АЕС, знищити їх заважає загроза "отвєтки". І Запорізька (стучу по дереву) у цьому випадку стала би першою ціллю.
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16.02.2023 20:18 Ответить
Вы прежде чем делать заявления хоть немного ИЗУЧИЛИ вопрос))) Как там Даманский поживает? Как Индия с Пакистаном и Китаем? Как США и 11 сентября?) И этот список можно долго продолжать...
"Щодо кацапських АЕС, знищити їх заважає загроза "отвєтки". І Запорізька (стучу по дереву) у цьому випадку стала би першою ціллю." Так я ПОВТОРЯЮ свой вопрос: Как бы нам помогло ЯО в этой войне???? Для его применения еще ЯЙЦА(и желательно не по 17) нужны, а не боязнь ответки....
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16.02.2023 20:27 Ответить
@

Слухайте, Давід. Я не вважаю себе розумнішим за інших.

Сам факт, що про атаку на кацапські АЕС ніхто не говорить, свідчить на користь моєї позиції.

Щодо прикладів про дрібні пограничні конфлікти між країнами-володарями ядерної зброї, то вони тому і не переходять у відкриту війну через "червону лінію", поставлену ЯЗ.

На ваше повторне питання відповідаю: ЯЗ допомогла б Україні обнуленням ядерного шантажу з боку агресора.
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17.02.2023 04:09 Ответить
Ядерну зброю щоб застосувати треба мати яйця і причому нормальні. Але тут вище наші дегенерати вже за Крим воювати не хочуть бо бачте важко буде
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17.02.2023 07:40 Ответить
Наверное,потому что Украина ничего в военном плане не в состоянии сделать,кроме как дороги строить.
Она 8 лет как отвоевывала Крым?
А теперь он намного дальше и защищёнее. Поезд тю-тю, одни видосики остались.
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16.02.2023 11:26 Ответить
це міст може буть тю-тю... а крим він завжди біля України!
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16.02.2023 11:27 Ответить
Вам ведь известно,что гуманитарку с запада Украина поставляет" нашим людям" а значит Путину?
Зе-Вовка ведь не хочет сравнять эти города с землёй? А других освобождений кацап вам не даст.
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16.02.2023 11:33 Ответить
Когда идти на Крым, с чем идти, с кем идти, зачем идти, будет решать не форум, а будущий президент Украины Залужный.
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16.02.2023 11:42 Ответить
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16.02.2023 14:35 Ответить
нам своє робить
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16.02.2023 11:45 Ответить
куди вже ширше, блінкєн? ядерного удару ви не боїтеся. незрозумілий дрищ....
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16.02.2023 11:51 Ответить
Дуже характерна американська позиція, позиція-тест, яка показує, що США ніколи не диктують своїм, навіть залежним, союзникам, що робити, а кожен визначає свою долю самостійно.
Але на сприйняття України Америкою цей вибір теж, звісно, вплине. Можна згадати той же Ізраїль, якому на початку блокували будь-яку оборонну допомогу, але тепер в них є навіть літаки F35, і це завдяки їх рішучості та цілеспрямованості.
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16.02.2023 11:54 Ответить
"....Можна згадати той же Ізраїль, якому на початку блокували будь-яку оборонну допомогу, але тепер в них є навіть літаки F35, і це завдяки їх рішучості та цілеспрямованості."

"Люди делятся на две категории: у кого есть револьвер, и те кто копает - ты капаешь" (С) КФ "Хороший, плохой, злой".
У Израиля есть своё Ядерное оружие. А в их Ф-35 куча своей электроники и авионики (Израильский Ф-35 и американский Ф - 35 это не одно и то-же). "гранаты не той системы")))
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16.02.2023 12:32 Ответить
опять очередной пересказ журналистских "предположений".
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16.02.2023 12:04 Ответить
Щоб ваш пукін не вагався, ми свого нікому за-так не віддаєм. Якщо буде можливість то повернем назад. Смерть ворогам, Слава УКРАЇНІ.
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16.02.2023 12:09 Ответить
Полился кипяток. К чему бы это ? Что обосрались опять ?
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16.02.2023 12:10 Ответить
"під сумнів здатність України захопити Крим..." Що це нахрін за "захопити" ??? Ми не захватчики! Ми забираємо шмат своєї країни, який кацапщина зухвало та підло в нас відторгла.
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16.02.2023 12:30 Ответить
Це, якщо, воно ще буде живим.
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16.02.2023 12:34 Ответить
15 а то 20 лет при таком уходе свободно проживет
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16.02.2023 13:37 Ответить
Сралін теж так думав.
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16.02.2023 13:45 Ответить
Генетика не та. Зазвичай у майбутніх довгожителів при виході на пенсію батьки ще живі. В нього - давно померли.
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16.02.2023 18:56 Ответить
Часи Трумена, Кенеді, Рейгана та Тетчер пройшли. Якщо б такі були зараз при владі - то 24.02.2022 - літаків так з 200 F-35 залетіли б в наш простір, та з цих колон нічого б не залишилося. А потім ультиматум, як колись Кенеді наважився - геть з Криму та Донбасу, або через 20 хвилин від Москви нічого не залишиться.
Можна було б казати, що "отрицательна селекція" пройшла не тільки на росії, а й на Заході - яйця поменшали , якщо б не одне "АЛЕ". Захід судячи з декількох зроблених кроків поставив питання "окончательного решения русского вопроса" (а таке питання не ставало ні при Кенеді, ні при Рейгані з Тетчер). А це гра в довгую. Дуже дуже в довгую. Звідси не варто чекати швидкого звільнення Криму. Буде момент, коли східний сусід з відірваними яйцями та зламаним хребтом накладе в штани - це і буде моментом звільнення Криму та вступу в НАТО
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16.02.2023 12:50 Ответить
Да, похоже на то. Беда в том, что Запад никуда особо не спешит, поэтому и дает всего ровно столько, чтобы война топталась на месте. Они рассуждают другими категориями, для них 20-30 лет - не срок, а то, что за это время Украину будут разрушать и убивать людей, то так, накладные расходы, к тому же не их люди гибнут. Опять же, они боятся сильной и единой Украины, это же какой конкурент на рынке, если все будет в порядке и без войны. Их шкурные интересы никуда не делись, а с чего они вполне себе беззаботно торговали с Россией и после Грузии, и после Крыма. и после Донбасса. Ну сейчас да, русский вопрос они будут решать, как всегда, чужими руками, и это надолго, к сожалению
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16.02.2023 13:53 Ответить
Там очевидные расчеты: допустим количество оружия на территории РФ равно N/R. Где N - начальный арсенал. R-число лет войны с Украиной. Если сразу дать Украине допустим 7N то это приведет к унизительному быстрому поражению РФ в первый год, тогда гражданская война будет использовать количество оружия до N/2, отсюда риски повреждений АЭС, получения оружия всякими Иранами, Афганистанами и пр. Если-же все-равно неизбежная гражд. война произойдет при N/5 и менее оружия, то котелок уже не так будет выплёскиваться при кипении и есть шанс проконтролировать.
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16.02.2023 19:07 Ответить
Вот все становится на свои места заморозят войну каким то договором и все...
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16.02.2023 13:35 Ответить
Неправильно стоит вопрос, про эти линии кацапы говорили и до ударов по Крыму и энгельсу и что? и ничего. Вопрос в том, на какой ответ готовы США и союзники в случае применения тактического ЯО рашей, а такой вариант нельзя исключать если плешивый начнет явно проигрывать.
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16.02.2023 14:26 Ответить
Ось про що й мова! Це - головне. Звісно Україна буде продовжувати битись навіть після застосування ЯО - але чи з підтримкою Заходу, чи вже без неї - ось питання на мільйон. Вони зараз говорять "ми з Україною стільки, скільки буде потрібно" - потрібно кому? Ми вважаємо, що нам, а що вважає Захід? Чи співпаде момент закінчення "потрібності" з моментом тактичного ЯУ? Звісно- це риторичне питання. А щоб воно не стояло, треба будувати свої ракети тисячами.
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16.02.2023 17:24 Ответить
План такой -
1. Нарисовать новую красную линию.
2. Усратся с перепугу.
3. Обвинить украинскую власть.
4. Снять наконец санкции с российской икры.
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16.02.2023 20:15 Ответить
Яка ж вони гедоністична худоба із цими своїми червоними лініями.
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16.02.2023 14:55 Ответить
з таким підходом простіше зразу "мирний" договір по умовам ***** - весь Лугандон по кордонам, Запоріжжя, Херсонщину віддати і сидіти під постійними обстрілами причому з нашої сторони "головне не стріляти" як з 2019 року
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16.02.2023 15:10 Ответить
Народ Украины кладёт большой х..й на его красные линии.
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16.02.2023 16:08 Ответить
блінкєн, путін-то є йбанутий пєдофіл і кончєна мразь. і не треба звертати на кремлівського виродка увагу.
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16.02.2023 17:19 Ответить
Блинкін, а ти (мил человек) часом не русачком будєш!???
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16.02.2023 17:20 Ответить
Ніяких червоних ліній путіна, тільки одна чорна стрічка в правому нижньому куті на фотографіях пуйла!
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16.02.2023 18:02 Ответить
Цікаво, що американці самі малюють за путлєра червоні лінії, а потім кожного разу обсіраються коли Україна перетинає чергову лінію.
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16.02.2023 18:20 Ответить
Ну що с того, *****, раз та й луснув. А для Украины це теж була червона лінія і що ?
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16.02.2023 19:28 Ответить
це народ уже вирішив і ЗСУ це здолають.........а воФІК пукін сам уже зрозумів що отработаний
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16.02.2023 19:58 Ответить
Самое врема появится Иренке-ко-ко-ко и отбить очердные "низеньки уклiни" животворящему маразматику и его шайке.
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16.02.2023 20:09 Ответить
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