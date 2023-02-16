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энергетика (2468) Тарифы на электроэнергию (2140) Укрэнерго (640)

Дефицит в энергосистеме отсутствует, лимиты не предоставлялись. Ночная атака не приведет к ограничению потребления, - "Укрэнерго"

Ночная атака ракетами и дронами не приведет к необходимости cокращать потребление электроэнергии. Потребление несколько повысилось по сравнению со вчерашним днем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже пятые сутки подряд и сегодня тоже не прогнозируется. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления.

"Работают все виды электростанций в энергосистеме, тепловая и гидрогенерация обеспечивают покрытие пикового потребления в утренние и вечерние часы. Импорт электроэнергии снижается в результате стабилизации электроснабжения в стране. Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодняшний день не предоставлялись. Но при росте потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления производятся в соответствии с графиком в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. Возвращается к активной работе бизнес, что отражается в росте потребления. Поэтому во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений.

Читайте также: Дефицит мощности пока отсутствует, лимиты не предоставлялись, - "Укрэнерго"

"Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на ряде электростанций, которые значительно повреждены ракетными и дроновыми атаками россиян. Непрерывно продолжаются ремонты на всех поврежденных объектах магистральных сетей "Укрэнерго" для устранения сетевых ограничений, передачи необходимого объема электроэнергии от генерации к потребителю надежности питания. Максимум усилий прилагаем для устранения сетевых ограничений в Одесской области", - добавляют в "Укрэнерго".

В компании также напоминают, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем неприятеля. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных территориях юга также расположено и большинство ветровых и солнечных электростанций. Отмечается также, что кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы.

Дефицит в энергосистеме отсутствует, лимиты не предоставлялись. Ночная атака не приведет к ограничению потребления, - Укрэнерго 01
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Топ комментарии
+10
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16.02.2023 11:38
+5
це для кого отчет? мол не попали, давайте ще?
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16.02.2023 11:24
+4
Рідкісні довбодятли, хоч до червоної книги занось.

Ну є сввтло, добре! Сидимо собі тихенько, не акцентуємо.

Нахріна тій мокшандії агентура? Самі все розпатякаємо й підкажемо.
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16.02.2023 11:31
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це для кого отчет? мол не попали, давайте ще?
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16.02.2023 11:24 Ответить
Рідкісні довбодятли, хоч до червоної книги занось.

Ну є сввтло, добре! Сидимо собі тихенько, не акцентуємо.

Нахріна тій мокшандії агентура? Самі все розпатякаємо й підкажемо.
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16.02.2023 11:31 Ответить
Сидимо тихенько і завісимо всі вікна ковдрами, щоб кацапи не знали, що в нас є світло взагалі. А для ще більшої конспірації заведем всі наявні в нас генератори. Хай тарабанять і вводять ворога в оману...
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16.02.2023 14:05 Ответить
Можливо і так, дезинформація ворога під час війни зайвою не буде.
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16.02.2023 14:10 Ответить
У Британії вже мокшан боїтесь?))

Мені світломаскування пофіг..вікна наглухо тоновані
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16.02.2023 14:48 Ответить
Авжеж, боїмось. Вікон взагалі в усьому місті вже нема, позакладали наглухо цеглою. Бо хтозна що в того куйла в голові. Дізнається, бува, що в нас є світло...
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16.02.2023 14:59 Ответить
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16.02.2023 11:25 Ответить
Так, в Одесі поки ще вимикають. Зараз вже четверта година пішла без е/е.
Вчора взагалі не відключали.
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16.02.2023 11:25 Ответить
Я сподіваюся через те , що захід нам постає електрику , а не через те , що ми видімкнули частину ППО , через що ефективність з 84% впала до 50%
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16.02.2023 11:25 Ответить
А якщо подумати, то можно зрозуміти, що запустили аж 12 ракет x-22, які ми можемо збити тільки якщо пощастить. Звідти і відсоток відносно низький
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16.02.2023 11:28 Ответить
Одже ще раз треба сказати "Спасибі" нашим західним партнерам за електрику , вірно ?
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16.02.2023 12:28 Ответить
Давайте, розкажіть нам тут, скільки за весь цей рік нашими силами ППО було збито ракет Х-22.
А потім про те, хто і де щось вимкнув.
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16.02.2023 11:29 Ответить
Ну слухайте дивлячись хто звітує , про те , що кількість X-22 була більшою ніж завжди

Якщо людина ,яка наближена до Залужно то так - там кредит довіри високий

Але якщо хтось з МО то хіба не ці марадери казали нам і про те , що всі закупівлі відбуваються прозоро , а потім виявилося все зовсім інакше.

Тому хотілося б почитати звідки інфа про більшу кількість X-22
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16.02.2023 12:30 Ответить
Ефективність заявлялася тільки проти дозвукових крилатих ракет. Ракети, які наше ППО не може збивати в загальну статистику не потрапляли, бо статистика виходить тоді не дуже гарна. Наприклад 35 ракет с-300, під час минулої атаки, до статистики з 86% не включалися, бо вони становили більше третини від загальної кількості. А херовина-22 - це як с-300, їх збивати немає чим. Навіть коли прибуде в Україну декілька Patriot та Samp/t, також не буде чим, бо в них дальність маленька проти балістичних ракет, а комплекси на півдні і сході ці швидше за все не поставлять, звідки ці ракети входять в наш повітряний простір.
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16.02.2023 11:32 Ответить
Прошу пояснити /уточнити: на озброєнні ЗСУ до початку війни було 250 ЗРК С-300. Ці комплекси були заявлені, зокрема, як проти-балістичні. Чи означає Ваш комент, що у ЗСУ немає проти-балістичних ракет для цього комплексу? Дякую.
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16.02.2023 11:48 Ответить
Ракети 9м82 в нас були, але при команді Порошенко встигли відновити тільки 9м83, які балістичні ракети збивати не можуть. А після виборів за відновлення ППО і ПРО більше ніхто не брався взагалі. Відповідно ракети 9м82 ніхто так і не відновив. І до цих ракет потрібна відповідна рлс Імбир, бажано на новій елементній базі, або в повністю відновленому стані. Відповідно зараз в нас немає чим збивати балістичні цілі навіть з с300в.
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16.02.2023 12:07 Ответить
Мало того, зелена падлюка здала на брухт навіть відновлені ціною невтомної цілодобової самовідданої праці зазначеної вами команди рятівників України тисячі ракет 9м83. Ешелонами вивозили, скоти зелені...
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16.02.2023 14:15 Ответить
не знав, що їх вивозили ще ешелонами на брухт. А є інформація у відкритому доступі про це десь?
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16.02.2023 15:01 Ответить
Очевидно - між тим що заявлялось про ці комплекси , і тим що є в реалі , велика різниця . Багато кацапських вундервафлів , про які заявлялось як про аналоговнєти , виявились - непотребом . Зокрема - розпіарений Панцирь С , ефективність якого в реальних бойових умовах ( зі слів самих же кацапських експердів ) виявилась в районі - 35 % ..
А Х -22 розроблялась якраз - для подолання насиченої ППО , і подальшого знищення авіаносців США .
А взагалі - читайте оцінки військових експертів , і все вам буде зрозуміло .

https://www.unian.ua/weapons/h-22-ukrajinska-ppo-ne-mozhe-zbivati-ekspert-naviv-dokazi-12114309.html
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16.02.2023 12:11 Ответить
Вартість західної електрики знаєте?
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16.02.2023 14:49 Ответить
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16.02.2023 11:25 Ответить
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16.02.2023 11:38 Ответить
Русня не може перемогти навіть українських енергетиків, що вже казати про ЗСУ 💪
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16.02.2023 12:28 Ответить
Ага от злости спамит мемы про Зелю ,все мечтая о мистическом майдане который якобы внесет хаос и поможет Роиси выиграть.
Как у нас говорят - дурак думкю багатiэ
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16.02.2023 13:09 Ответить
Только оркоботы хотели поерничать шо сбили половины всего ракет.....так оказалось те шо не сбили никуда не попали.....и в Украине даже свет не выключали))
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16.02.2023 13:11 Ответить
Не совсем понял зачем это озвучивать, на зрадо...ов не подействует, а нормальные люди итак всё поняли... Х-22 сбить не получается, но попасть ими куда-то тоже у рашистов не выходит - вот и итог, все повреждения от тех немногих крылаток, которые прорвались.
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16.02.2023 14:32 Ответить
 
 