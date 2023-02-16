Дефицит в энергосистеме отсутствует, лимиты не предоставлялись. Ночная атака не приведет к ограничению потребления, - "Укрэнерго"

Ночная атака ракетами и дронами не приведет к необходимости cокращать потребление электроэнергии. Потребление несколько повысилось по сравнению со вчерашним днем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже пятые сутки подряд и сегодня тоже не прогнозируется. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления.

"Работают все виды электростанций в энергосистеме, тепловая и гидрогенерация обеспечивают покрытие пикового потребления в утренние и вечерние часы. Импорт электроэнергии снижается в результате стабилизации электроснабжения в стране. Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодняшний день не предоставлялись. Но при росте потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления производятся в соответствии с графиком в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. Возвращается к активной работе бизнес, что отражается в росте потребления. Поэтому во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений.

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"Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на ряде электростанций, которые значительно повреждены ракетными и дроновыми атаками россиян. Непрерывно продолжаются ремонты на всех поврежденных объектах магистральных сетей "Укрэнерго" для устранения сетевых ограничений, передачи необходимого объема электроэнергии от генерации к потребителю надежности питания. Максимум усилий прилагаем для устранения сетевых ограничений в Одесской области", - добавляют в "Укрэнерго".

В компании также напоминают, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем неприятеля. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных территориях юга также расположено и большинство ветровых и солнечных электростанций. Отмечается также, что кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы.