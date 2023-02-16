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Медведчук предложил Путину "план Б", хотят сделать "корейский вариант" для Украины, - Данилов

медведчук,путін

Кум Путина Виктор Медведчук предложил российскому диктатору "план Б" по Украине.

Об этом сообщил в интервью BBC секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"В России сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант. Они уже в Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну они не могут, и они сейчас будут делать план "Б", когда будут создавать так называемую "вторую Украину". Этот план сумасшедший принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таковым не является, он просто предатель", - пояснил он.

Данилов считает, что Медведчук и отдельные пророссийские политики и эксперты в Украине будут "давать предложение о создании двух стран". Он не назвал конкретных фамилий, но намекнул, что речь идет о действующих депутатах фракции "ОПЗЖ".

Цель России, по мнению секретаря СНБО, в ближайшее время сделать все, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую область вместе с сухопутным коридором в Крым, а затем реализовать эту идею раздела Украины.

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"В этом принимают участие представители, которые занимались обслуживанием Януковича, представители депутатского корпуса ОПЗЖ в Раде, обслуживающие их политтехнологи, которые живут в нашей стране", - сказал он.

Данилов добавил, что идеей двух стран занимаются также люди, готовившие Будапештский меморандум в 1994 году.

"Они их подняли, стряхнули с них труху. Люди Януковича занимаются этим вопросом тоже. Именно те, кто за кулисами и дергает за нити", - подытожил секретарь СНБО.
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Топ комментарии
+48
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16.02.2023 11:28
+31
Які саме люди Януковича цим займаються?...Зараз у владі таких людей Януковича достатньо...не кажучи вже за "Героя" Бойко...
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16.02.2023 11:29
+26
вот должен быть наш план АБВ
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16.02.2023 11:34
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Данилов добавил, что идеей двух стран занимаются также люди, готовившие Будапештский меморандум в 1994 году. Случайность ? НЕ ДУМАЮ.
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16.02.2023 12:32 Ответить
Отец путлера и отец Ведмедчука служили карателями в 1943 году в НКВД...кумовья блин ...👹👺 мрази...💀👽
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16.02.2023 12:34 Ответить
Краще б придушили цю потвору.
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16.02.2023 12:41 Ответить
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16.02.2023 12:56 Ответить
Зебилы сколько не пропускали план по освобождению харьковской области,- как кость в горле им стояла,и херсонскую тоже упирались освобождать. Спецом уцепились за лугандон ,что бы ослабить ЗСУ,и не освобождать стратегически важные области. Все как босс ***** приказывает.
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16.02.2023 13:07 Ответить
Не лущее план: пида рассия у приделах мехесрань мудянскава балота, ватрушки вякамц, мардва шавкамц и лепота.
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16.02.2023 13:45 Ответить
Опять бункерного лоха на бабки разводит, неужели прокатит?😂😂
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16.02.2023 13:50 Ответить
ну то чому жпж з ради не виганяють?
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16.02.2023 14:28 Ответить
Для хутіна та мертвечука самі накрайщі варіанти це Гаагський та Нюрнбергський
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16.02.2023 14:55 Ответить
Ну і "Б"ля-план потянув,Онковітька і онкововка перетворились в пухлину разом з підарашою,вирішують,кого як називати,кого як вбивати, ,ці маленькі,старі потвори,хворі на раковий сказ,нехай вчені скажуть,що це за явище,чи це всі такі такого росту?
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16.02.2023 17:04 Ответить
медведчук і пуйлочук мають думати і моделювати про що завгодно, а українці мають іншу думку і цю думку вони вкладають в свої дії, а їх дії - незалежна, вільна, цілосна і унітарна Україна і навіки без росії.
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16.02.2023 18:06 Ответить
Чому зажопників не виганяють ? Так вони ж одне ціле із слугами. І так разом замарались, що "обратной дороги нет". Клізма буде після перемоги. І неодноразова. А потім - колише вітер тушки гопоти (кацапської).
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16.02.2023 19:43 Ответить
ШО НЕ МОГЛИ ЕГО ХОТЬ ЗАТОРПЕДИРОВАТЬ БОМБОЙ ПРИ ОБМЕНЕ !?)
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17.02.2023 03:18 Ответить
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