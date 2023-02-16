Медведчук предложил Путину "план Б", хотят сделать "корейский вариант" для Украины, - Данилов

Кум Путина Виктор Медведчук предложил российскому диктатору "план Б" по Украине.

Об этом сообщил в интервью BBC секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"В России сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант. Они уже в Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну они не могут, и они сейчас будут делать план "Б", когда будут создавать так называемую "вторую Украину". Этот план сумасшедший принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таковым не является, он просто предатель", - пояснил он.

Данилов считает, что Медведчук и отдельные пророссийские политики и эксперты в Украине будут "давать предложение о создании двух стран". Он не назвал конкретных фамилий, но намекнул, что речь идет о действующих депутатах фракции "ОПЗЖ".

Цель России, по мнению секретаря СНБО, в ближайшее время сделать все, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую область вместе с сухопутным коридором в Крым, а затем реализовать эту идею раздела Украины.

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"В этом принимают участие представители, которые занимались обслуживанием Януковича, представители депутатского корпуса ОПЗЖ в Раде, обслуживающие их политтехнологи, которые живут в нашей стране", - сказал он.

Данилов добавил, что идеей двух стран занимаются также люди, готовившие Будапештский меморандум в 1994 году.

"Они их подняли, стряхнули с них труху. Люди Януковича занимаются этим вопросом тоже. Именно те, кто за кулисами и дергает за нити", - подытожил секретарь СНБО.