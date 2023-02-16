Лавров хочет разрушить правила, которые установили во избежание третьей мировой войны, - Госдеп США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров хочет разрушить правила, который мир установил во избежание третьей мировой войны.
Об этом сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Ранее Лавров сделал заявление в духе российской пропаганды о том, что новая внешняя политика страны-оккупанта будет сосредоточена на "прекращении западной монополии".
По словам Прайса, глава МИД РФ имеет в виду порядок, который основан на правилах, написанных международным сообществом после Второй Мировой войны во имя избежания третьей.
"Это концепции, которые были записаны в Уставе ООН, формализрваны в международном праве. В последний раз, когда я проверял, Россия все еще являлась членом ООН", — сказал спикер Госдепа.
Он отметил, что любые попытки представить международное право как что-то навязываемое Западом — не более чем очередная болтовня и дезинформация от россиян.
Пожалуйста, подождите...
та ще й враховуючи, що під цими правилами стоїть кацапський підпис?
Лавров забыл, что "ссср" возник как бандитское формирование уголовников,
которое США вообще не признавали за государство целых 15 лет.
Не треба було ховати голову в пісок ще рік тому,коли ракети полетіли в Україну.Чи думали.що все само якось "розсосеться",знаючи підлу суть кацапні?Чи тільки зараз дійшло,що божевільний окурок з манією величі хоче зруйнувати світовий порядок?Не говорити треба,а діяти,і робити щось,а не забалакувати проблему.Хотіли б,то давно припинили б цей жах,і знищили б плюгаву кремлівську моль і кацапську недоармію.
Це,якби справді хотіли,а не гралися ,мов кіт з мишою
Голую пьяную рабZeянку во время авиаперелета еле успокоили,но она даже успела покусать стюардов самолёта и прорывалась в кабину пилотов...😁😁 Полный ржач
Это простейший организм.