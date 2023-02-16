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Лавров (2234) россия (93003) США (24820) Прайс Нед (109)

Лавров хочет разрушить правила, которые установили во избежание третьей мировой войны, - Госдеп США

лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров хочет разрушить правила, который мир установил во избежание третьей мировой войны.

Об этом сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Ранее Лавров сделал заявление в духе российской пропаганды о том, что новая внешняя политика страны-оккупанта будет сосредоточена на "прекращении западной монополии".

По словам Прайса, глава МИД РФ имеет в виду порядок, который основан на правилах, написанных международным сообществом после Второй Мировой войны во имя избежания третьей.

"Это концепции, которые были записаны в Уставе ООН, формализрваны в международном праве. В последний раз, когда я проверял, Россия все еще являлась членом ООН", — сказал спикер Госдепа.

Он отметил, что любые попытки представить международное право как что-то навязываемое Западом — не более чем очередная болтовня и дезинформация от россиян.

Читайте также: Спикер парламента Молдовы Гросу – Лаврову: Эти угрозы – гнилой шовинизм и серьезная деградация
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Топ комментарии
+22
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16.02.2023 11:59
+16
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16.02.2023 11:58
+15
чому країна агресор досі в ООН ?
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16.02.2023 11:49
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чому країна агресор досі в ООН ?
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16.02.2023 11:49 Ответить
Чому Україна не в НАТО?
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16.02.2023 11:53 Ответить
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16.02.2023 11:58 Ответить
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16.02.2023 11:59 Ответить
Та ладно, турки й б без НАТО ім наваляли.
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16.02.2023 12:02 Ответить
А з НАТО їм навіть не треба про це думати.
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16.02.2023 12:06 Ответить
Хоть поинтересуйтесь как Турции оказалась в НАТО) Именно потому что совок ТРЕБОВАЛ проливы... Сначала их требовал у адика, а после ВМВ требовал уже непосредственно у Турции...
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16.02.2023 19:20 Ответить
Украина не в НАТО и не в ЕС потому что совсем недавно большинство украинцев было против, голосовали за кучму, кравчука, януковича, тимошенко,медведчука ну и т.д.
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16.02.2023 12:06 Ответить
І за Зелю !
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16.02.2023 12:10 Ответить
73% в том числе и в АТО, напомню у кого короткая память - шо вы нас пугаете, главное шоб не барыга.
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16.02.2023 12:18 Ответить
Сьогодні ти голосував по пріколу, не дивуйся, що завтра будеш приколюватись в окопі під обстрілом.
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16.02.2023 13:45 Ответить
Воля украинцев и "голосование" - две большие разницы.
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16.02.2023 12:11 Ответить
Да ладно я помню 90е лозунги - дерьмократы, рухеры и т.д., тогда я понял надо валить. Было тотальное разграбление экономики и армии, кучму посадили ?
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16.02.2023 12:22 Ответить
тому що Німеччиною 16 років керувала комсомолка Анжела , а Україною 20 років комуняки .
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16.02.2023 13:13 Ответить
Які саме міжнародні правила не влаштовують кацапню,

та ще й враховуючи, що під цими правилами стоїть кацапський підпис?
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16.02.2023 11:59 Ответить
колись шанована краіна срср була.. а зараз її огризок став ганьбою цивілізованого світу.. як добре що ми в УКРАЇНІ!!!! путін *****
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16.02.2023 12:06 Ответить
"Шановану" країну виключали з Лiгi Нацiй 1939 р., на назвали Iмперiєю зла 1983 р.
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16.02.2023 13:40 Ответить
Невже до кремлядів дійшло, що світ знов стає двополярним, але московія в тому світі не те, що не полюс, а навіть не бензоколонка - просто сировинний додаток до Китаю. І це лише в тому випадку, якщо левіафанія збережеться в існуючих кордонах.
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16.02.2023 12:10 Ответить
После того, как миф о "второй армии мира" сдулся, мир снова стал однополярным.
Лавров забыл, что "ссср" возник как бандитское формирование уголовников,
которое США вообще не признавали за государство целых 15 лет.
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16.02.2023 12:17 Ответить
А він хоче влаштувати монополію ''сходу'', сили , та терору
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16.02.2023 12:26 Ответить
Мов діти малі.Рік вже йде велика війна,а речник Держдепу лише зараз констатує факт,який давно відомий навіть дітям в дитсадку.
Не треба було ховати голову в пісок ще рік тому,коли ракети полетіли в Україну.Чи думали.що все само якось "розсосеться",знаючи підлу суть кацапні?Чи тільки зараз дійшло,що божевільний окурок з манією величі хоче зруйнувати світовий порядок?Не говорити треба,а діяти,і робити щось,а не забалакувати проблему.Хотіли б,то давно припинили б цей жах,і знищили б плюгаву кремлівську моль і кацапську недоармію.
Це,якби справді хотіли,а не гралися ,мов кіт з мишою
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16.02.2023 12:29 Ответить
А гній 140-мільонний куди поповзе?
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26.02.2023 07:26 Ответить
А вы бы дочурку этого старого армянского мерина, прикидывающегося русским орловским рысаком, взяли бы за жабры, да из США её к папику отправили бы. После конфискации всего движимого и недвижимого имущества нажитого непосильным "трудом".
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16.02.2023 12:45 Ответить
Гітлер та Гебельс напередодні ДСВ робили те ж саме, що зараз робить ***** та Лавров - нивілювали світові правила безпеки, підмінюючи та спотворюючи поняття та мотиви країн, що їх підписали.
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16.02.2023 12:58 Ответить
Пора уже разрушить лаврова.
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16.02.2023 13:24 Ответить
https://youtu.be/hE_g0VsPCXQ ...

Голую пьяную рабZeянку во время авиаперелета еле успокоили,но она даже успела покусать стюардов самолёта и прорывалась в кабину пилотов...😁😁 Полный ржач
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16.02.2023 13:41 Ответить
zhyvotnoe !!!!
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16.02.2023 13:55 Ответить
Зачем оскорблять животных ?
Это простейший организм.
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16.02.2023 14:28 Ответить
Этот реликт даже организмом трудно назвать.
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16.02.2023 15:24 Ответить
Перед 2 мир. войной из Лиги наций исключили германию и совок. Сейчас кровавую моськовию (точнее, столетнюю ЛУБЯНСКУЮ ОПГ) не могут исключить даже из Совбеза... Импотенция = поощрение агрессора.
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16.02.2023 15:45 Ответить
Тому і не виключають, бо коли виключили з Лігі Націй війну це не зупинило
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16.02.2023 20:26 Ответить
Якщо цим гнидам не подобається устрій світу, то якого їх тримати в установах цього устрію? Гнати їх звідти. Шкода що то не в наших можливостях.
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16.02.2023 23:04 Ответить
 
 