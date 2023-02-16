Лавров хочет разрушить правила, которые установили во избежание третьей мировой войны, - Госдеп США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров хочет разрушить правила, который мир установил во избежание третьей мировой войны.

Об этом сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Ранее Лавров сделал заявление в духе российской пропаганды о том, что новая внешняя политика страны-оккупанта будет сосредоточена на "прекращении западной монополии".

По словам Прайса, глава МИД РФ имеет в виду порядок, который основан на правилах, написанных международным сообществом после Второй Мировой войны во имя избежания третьей.

"Это концепции, которые были записаны в Уставе ООН, формализрваны в международном праве. В последний раз, когда я проверял, Россия все еще являлась членом ООН", — сказал спикер Госдепа.

Он отметил, что любые попытки представить международное право как что-то навязываемое Западом — не более чем очередная болтовня и дезинформация от россиян.

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