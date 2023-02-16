"Когда мы шли на выборы – говорили о развитии бизнеса, пришли к власти – занялись перераспределением", – "слуга народа" Яременко

Нардеп "Слуги народа" Богдан Яременко считает, что власть не стала "business fiendly".

Об этом парламентарий сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Защищать следует не компанию, а бизнес. Наша власть не стала business fiendly. Несмотря на то, что действующая власть в большей степени состоит из бывших (или и действующих) предпринимателей, и правительство, и парламент, сформированный Слугой народа, исповедуют некую "фискально-бюджетную" идеологию", - объяснил нардеп.

Яременко отметил, что наполнение бюджета является основной целью.

"Развитие бизнеса, хоть и декларируется как приоритет, является вторичным заданием. То есть, когда шли на выборы - говорили о развитии бизнеса и создании возможностей развития. Стали властью - увлеклись перераспределением материальных благ, а не их созданием. И в этом украинская власть очень и очень последовательная.

Это чувствуют и правоохранители, которые вообще склонны недооценивать критерии общественного блага и здравого смысла в своей деятельности. Так легче – когда возникает потребность читать то, в законах, что сейчас тебе больше всего подходит и не думать обо всем остальном. В принципе за мышление у нас премии не дают.

Сказав это, надо сказать и другое - с теми, кто приобретает собственность сомнительным способом, намывает берега или вырубает леса, потому что "это такой проект", надо бороться. Даже если это хорошие люди. Люди должны отвечать за свои действия, за преступления должны быть наказаны. Бизнес должен работать. Мы все его знаем – он хорош – это не критерий куда-то бежать и делать громкие заявления. Критерий – это тысячи бизнес-предприятий, чья работа заблокирована налоговой, а значит – правительством. Извините, это пост "для своих", – добавил Яременко.

Напомним, 15 февраля в офисе IT-компании MacPaw и дома у ее основателя Александра Косована прошли обыски из-за земельных участков, которые компания приобрела в 2016-2021 годах.

Глава Минцифры Михаил Федоров, комментируя обыски в IT-компании MacPaw, заявил, что ему стыдно за действия правоохранительных органов.

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