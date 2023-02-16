РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13071 посетитель онлайн
Новости
23 346 139
бизнес (1586) Яременко Богдан (150) Слуга народа (2620)

"Когда мы шли на выборы – говорили о развитии бизнеса, пришли к власти – занялись перераспределением", – "слуга народа" Яременко

яременко

Нардеп "Слуги народа" Богдан Яременко считает, что власть не стала "business fiendly".

Об этом парламентарий сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Защищать следует не компанию, а бизнес. Наша власть не стала business fiendly. Несмотря на то, что действующая власть в большей степени состоит из бывших (или и действующих) предпринимателей, и правительство, и парламент, сформированный Слугой народа, исповедуют некую "фискально-бюджетную" идеологию", - объяснил нардеп.

Яременко отметил, что наполнение бюджета является основной целью.

"Развитие бизнеса, хоть и декларируется как приоритет, является вторичным заданием. То есть, когда шли на выборы - говорили о развитии бизнеса и создании возможностей развития. Стали властью - увлеклись перераспределением материальных благ, а не их созданием. И в этом украинская власть очень и очень последовательная.

Это чувствуют и правоохранители, которые вообще склонны недооценивать критерии общественного блага и здравого смысла в своей деятельности. Так легче – когда возникает потребность читать то, в законах, что сейчас тебе больше всего подходит и не думать обо всем остальном. В принципе за мышление у нас премии не дают.

Сказав это, надо сказать и другое - с теми, кто приобретает собственность сомнительным способом, намывает берега или вырубает леса, потому что "это такой проект", надо бороться. Даже если это хорошие люди. Люди должны отвечать за свои действия, за преступления должны быть наказаны. Бизнес должен работать. Мы все его знаем – он хорош – это не критерий куда-то бежать и делать громкие заявления. Критерий – это тысячи бизнес-предприятий, чья работа заблокирована налоговой, а значит – правительством. Извините, это пост "для своих", – добавил Яременко.

Напомним, 15 февраля в офисе IT-компании MacPaw и дома у ее основателя Александра Косована прошли обыски из-за земельных участков, которые компания приобрела в 2016-2021 годах.

Глава Минцифры Михаил Федоров, комментируя обыски в IT-компании MacPaw, заявил, что ему стыдно за действия правоохранительных органов.

Также читайте: Из России вышли только 9% компаний из Евросоюза и G7, - исследование
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+92
Який ще розвиток бізнесу? Чи обороно? Йшли ви красти - шо успішно і робите.
показать весь комментарий
16.02.2023 11:56
+49
Хто злякав "АналаТабу"? Стільки років не відсвічував навіть.
показать весь комментарий
16.02.2023 11:56
+49
Ну ще бл.. дєй в Раді викликати.
показать весь комментарий
16.02.2023 11:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Перерозподіл табу"(с) Яременко
показать весь комментарий
16.02.2023 15:19 Ответить
Це він про корешів з аналТабу….
Скотиняка із штучного утворення у ВРУ!!!
показать весь комментарий
16.02.2023 15:21 Ответить
когда говорит специалист анального секса - руководству Украины надо обязательно к нему прислушаться... особенно зеленскому и носителю его капельницы дерьмаку...
показать весь комментарий
16.02.2023 15:24 Ответить
Як завжди- слова розходяться зі справами!!! Це все було зрозуміло одразу,бо ви зелені неосвічені мародери!!!
показать весь комментарий
16.02.2023 15:36 Ответить
Ну от... Юзік абідєлся-бль...
показать весь комментарий
16.02.2023 19:10 Ответить
Для чого ви сюди тягнете цього зашквареного? По коментарям же видно, що його ніхто вже серйозно не сприймає. І він теж баран - досі сидить в депутатах позорить свою фракцію. Вже міг давнот скласти мандат і розкрутити мережу магазинів для дорослих під своїм брендом... Хоча навряд: без "криші" вони не здатні нічого організувати.
показать весь комментарий
16.02.2023 15:36 Ответить
Фракцію "слуг нарду" опозорити не можливо: вони вже стільки всього накостиляли, що чаша ганьби давно переповнена. Нічому більше не дивуємось.
показать весь комментарий
16.02.2023 16:52 Ответить
Зелені кацапи не розуміють, що означає слово "ганьба". Так що...
показать весь комментарий
16.02.2023 19:11 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2023 02:05 Ответить
чотири роки крав з ними, аж тепер замичав. хтось зі своїх забрав бізнес
показать весь комментарий
16.02.2023 15:38 Ответить
Виступ любого діяча Зе!команди викликає негативні емоції. Про що це свідчить? А про те ,що ця команда повністью себе дискредитувала.
показать весь комментарий
16.02.2023 16:03 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2023 16:21 Ответить
О починається! табуїрований лохотрон.. Вибри
показать весь комментарий
16.02.2023 16:25 Ответить
Мерзко, когда в словах и в выступлениях высокие убеждения...а в действиях - низкие поступки...
показать весь комментарий
16.02.2023 16:27 Ответить
В Кварталі-95 нє понялі... "Высокие убеждения", це вище, ніж клованські 1.60?
показать весь комментарий
16.02.2023 19:14 Ответить
Слуги знищели майже всі реформи, все міняють під себе
показать весь комментарий
16.02.2023 16:58 Ответить
Це та зєлєна проблядь що прастітуток замовляла в раді . зєлєнскій 🤡 і депутанги в нього клоуни
показать весь комментарий
16.02.2023 18:06 Ответить
Так. А що? Це щось нове? Чи може Ви чимсь здивовані?
показать весь комментарий
16.02.2023 19:15 Ответить
Это всё потому, что для зелени анал не табу.
показать весь комментарий
16.02.2023 18:08 Ответить
Навіщо публікувати це непорозуміння?
показать весь комментарий
16.02.2023 18:34 Ответить
Забули? "Хоть паржом!"
показать весь комментарий
16.02.2023 19:16 Ответить
а там е кращі.
показать весь комментарий
16.02.2023 21:05 Ответить
Цей чорт просто хоче до влади знову, щоб його переобрали, бо сподобалося бути біля годівниці. Хоче, щоб його переобрали, щоб знову мати можливість викликати дівчат, без табу. Тому треба якось тепер до виборців звертатися, показувати, що він хороший, няшний, чесний мордатий пузань. І таким він став від чесного життя на макаронах і хлібі, бо через свій чесний спосіб життя не міг дозволити собі ніщо інше.
показать весь комментарий
16.02.2023 19:01 Ответить
бодя несчасний знову появився.......нецікавий пьєрсцонаж
показать весь комментарий
16.02.2023 19:46 Ответить
табуйобаний виліз..
показать весь комментарий
16.02.2023 20:03 Ответить
Пока не сменится эта команда во главе с главным коррупционером Зеленским войну не выиграть. Зеленский хорошо играет свою роль белого и пушистого. Но без его поддержки не было бы Ермака, Коломойского о всей остальной оравы воров
показать весь комментарий
16.02.2023 20:31 Ответить
В отставку, ЗЕгниди!
показать весь комментарий
16.02.2023 20:40 Ответить
коли педофіл озадачуеться бізнесом. бізнесу настае п......ь
показать весь комментарий
16.02.2023 21:03 Ответить
Про що цей бовдур меле?
показать весь комментарий
16.02.2023 21:31 Ответить
Вони розвивають бізнес - СВІЙ
Вважають державу своєю власністю, тобто всі їм винні гроші.
Типові паразити
показать весь комментарий
16.02.2023 21:39 Ответить
- Что там за шум на улице, Берримор?
- Забастовка проституток, сэр.
- И чего же они требуют, Берримор?
- Повышения заработка, сэр.
- Им действительно мало платят?
- Да нет, сэр.
- Так почему же все-таки они бастуют?
- *****, сэр
показать весь комментарий
16.02.2023 22:53 Ответить
а аналом як там?
показать весь комментарий
17.02.2023 01:08 Ответить
Навіщо питати ?
Всі знають, що з аналом в нього табу.
показать весь комментарий
17.02.2023 08:28 Ответить
Яременко, ти, як тільки зайшов в Раду не до влади, почав вибирати собі шльондр "на содєржаніє". Гидота
показать весь комментарий
17.02.2023 07:30 Ответить
💯
показать весь комментарий
17.02.2023 10:21 Ответить
"Коли ми йшли на вибори - говорили про розвиток бізнесу, прийшли до влади - зайнялись перерозподілом" .... і повіями
показать весь комментарий
17.02.2023 10:20 Ответить
Страница 2 из 2
 
 