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Канада (2004) Киев (24765) Кличко (4455) Жоли Мелани (49)

"Оружие нужно как можно быстрее", - Кличко встретился с министром иностранных дел Канады Жоли

кличко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с главой Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли. Речь шла, в частности, о поставках Украине вооружения.

Об этом Виталий Кличко сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Показал ей последствия российских атак на Киев, которые несут разрушения и смерть мирных украинцев. Поблагодарил правительство и граждан Канады за помощь Украине - военную, финансовую, гуманитарную. Подчеркнул, что нам очень важно как можно быстрее получить новую партию вооружения, о предоставлении которого приняла решение Канада", - сообщил Кличко.

В частности, Виталий Кличко показал Мелани Жоли разрушенный дом на ул. Жилянской, куда попал дрон-камикадзе во время массированной российской атаки 17 октября 2022 года.

Ранее Виталий Кличко встретился с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом и сообщил, что решения по поставкам Украине вооружений будут приниматься более оперативно. Также Кличко встретился с руководством Парламентской Ассамблеи НАТО и обсудил вопросы членства Украины в НАТО и гарантии безопасности.

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16.02.2023 12:11 Ответить
Кожен показує,як рве сраку,один поперед одного б'ють себе в груди. Як дістало це.
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16.02.2023 12:27 Ответить
еще кличка в куфайке не встречал
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16.02.2023 13:01 Ответить
Це той будинок по якому Віталька у грудні відхилив петицію мешканців стосовно відновлення, бо начеб-то відновленню не підлагає, хоча поляки запропонували це зробити БЕЗКОШТОВНО. Але злобудовники хочуть там вперти чергову свічку, тому так. Який цинізм привести туди пані міністерку.
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16.02.2023 13:55 Ответить
 
 