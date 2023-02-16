Послы ЕС не смогли договориться о десятом пакете санкций против России, - Politico

Послы Европейского союза не смогли согласовать 10-й пакет санкций против России. Они не пришли к соглашению об ограничении на торговлю с РФ каучуком.

Об этом сообщает со ссылкой на источники Politico, передает Цензор.НЕТ.

Против решения ограничить торговлю каучуком высказались Германия и Италия. За введение таких ограничений высказалась Польша.

Отмечается, что некоторые формы каучука уже санкционированы в предыдущих пакетах ограничений против России.

Синтетический каучук используется в шинах. Продажа синтетического каучука ежегодно приносит России миллиарды долларов прибыли. Так, в 2021 году РФ экспортировала его почти на 2 млрд долларов. Из этой суммы ЕС импортировал синтетический каучук на сумму около 700 млн долларов.

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