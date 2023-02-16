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Новости Санкции против России
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Послы ЕС не смогли договориться о десятом пакете санкций против России, - Politico

рф,росія,обмеження,санкції

Послы Европейского союза не смогли согласовать 10-й пакет санкций против России. Они не пришли к соглашению об ограничении на торговлю с РФ каучуком.

Об этом сообщает со ссылкой на источники Politico, передает Цензор.НЕТ.

Против решения ограничить торговлю каучуком высказались Германия и Италия. За введение таких ограничений высказалась Польша.

Отмечается, что некоторые формы каучука уже санкционированы в предыдущих пакетах ограничений против России.

Синтетический каучук используется в шинах. Продажа синтетического каучука ежегодно приносит России миллиарды долларов прибыли. Так, в 2021 году РФ экспортировала его почти на 2 млрд долларов. Из этой суммы ЕС импортировал синтетический каучук на сумму около 700 млн долларов.

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Топ комментарии
+23
Світ протух та засмердів..... гроші....гроші....гроші.... й пох#й на життя іньших.
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16.02.2023 12:33
+10
ну что-что, а уж синтезировать каучук можно не в парашкостане! єтот же не газ и не алмази!
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16.02.2023 12:33
+10
Такие санкции с выгодой для себя толку не дадут

Нужно рубить так рубить
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16.02.2023 12:34
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Світ протух та засмердів..... гроші....гроші....гроші.... й пох#й на життя іньших.
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16.02.2023 12:33 Ответить
A че мир,вы на Украину посмотрите 50% минимум бабки в головахособо ОПя
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16.02.2023 13:04 Ответить
Norge 777 What? Don't use dogpig language when writ to me.
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16.02.2023 17:18 Ответить
So that others understand what we are talking about here. You understand )
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16.02.2023 23:28 Ответить
Єрмак і ОП тобі привіт передавали)
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16.02.2023 13:59 Ответить
Ви так знайшли виправдання для себе? Але я Вас мушу засмутити- це НЕ ВИПРАВДОВУЄ!
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16.02.2023 17:19 Ответить
Я тут до чого до Єрмака?)
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16.02.2023 17:22 Ответить
ну что-что, а уж синтезировать каучук можно не в парашкостане! єтот же не газ и не алмази!
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16.02.2023 12:33 Ответить
Причём газ и алмазы при надобности тоже можно производить на месте.
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16.02.2023 13:35 Ответить
Лапоть, тебе побачили, бо ти світишся триколором.
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16.02.2023 13:43 Ответить
Такие санкции с выгодой для себя толку не дадут

Нужно рубить так рубить
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16.02.2023 12:34 Ответить
Так руби.
Зе.на днях к Орбану сгонял, почему не афишуется?
Написали" Венгрия будет и дальше поддерживать Украину".Как можно дальше поддерживать,если и не начинали?
Видать приём был 5 минут около писюара.
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16.02.2023 12:40 Ответить
Никому это не нужно особо

Хорошо хоть кто то додумался "потоки" взорвать
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16.02.2023 13:04 Ответить
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16.02.2023 12:40 Ответить
совок в головах еще десятилетиями не выветрится, менталитет такой. У англосаксев все по уму, у нас по личным хотелкам.
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16.02.2023 13:00 Ответить
это все мило, но где же Украина в Бахмуте выделит под солдат 5-звездочный отель? И какой смысл писать про 6 комплектов формы на солдата, если у Пентагона бюджет уже под триллион долларов, а армия ненамного больше чем нынешние ВСУ? Плюс не стоит забывать что в многих странах, обеспечение американских военных баз берут на себя принимающие стороны, которые таким образом платят США за свою безопасность - это Япония, Корея, Сингапур, некоторые страны Персидского залива
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16.02.2023 13:42 Ответить
Да какие там санцкии. Даже копать не нужно, все на поверхности. Это страны в районе балтийского моря еще там что-то тужатся. А всем остальным плевать. Они от орды далеко а потому непуганные идиоты. Греки вон как возили нефтюшку рашистскую с перевалкой в море так и возят. Голландцы как сказали не будет санкций на бриллианты - так и их и нет. Мадьяры, австрийцы, итальянцы - вообще шваль. Из портов Хорватии и Испании "исчезают" яхты под санкции и всплывают в Турции аки подлодки. В Германии работает во всю склад почты росии. Ну и так далее.

Если эти ублюдки имитируют помощь нам, так давайте тоже вопрос ребром поставим - пусть НАТО уживается до версии 1999 года. Почему Украина должна защищать этих ублюдков, ту же Словакию? У них есть самолеты но они их не дают, но намекают что за бабки можно договорится.
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16.02.2023 12:42 Ответить
"с перевалкой в море" или в Индию месяц туда-месяц назад.
Все санкции отлично работают.
"В Германии работает во всю склад почты росии" и на здоровье ,против них санкции не вводились
"исчезают" яхты, и о чем это говорит,если собственную Яхту воровать надо?
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16.02.2023 13:48 Ответить
путину треба було еслі хтів завоювати Украіну піти через балтіку і средеземноморье в цю срану гейропу,і тоді вони зажравшаяся гейропа знала по чім фунт лиха, ато наші хлопці тут гинуть,а їм резіна важливіша на прозірватіви.
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16.02.2023 13:03 Ответить
https://youtu.be/3v_TmaDxeqA ...

О братских газовых делах рабSSии и ПруSSии... барыги..это круто...😝😁
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16.02.2023 13:06 Ответить
Дайте під сраку смердючим угорцям з Євросоюзу тоді одразу домоветись
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16.02.2023 13:08 Ответить
Зе. был там 09.02.23 дал так дал,аж у самого жопа болит.
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16.02.2023 13:49 Ответить
На мій погляд, потрібно мадярів з ЕС перевести в тайожний союз і усі санції підуть з перевиконанням плану.
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16.02.2023 13:14 Ответить
В Ютубе есть данные по экономике РАБzeи за 2013 год и за 2022 год .. санкции нн работают...Зуб даю ..🦍🦍🦍сто пудов встали с КАЛен 💀👽👺👺🦍🦍🦍😁😁😁😁
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16.02.2023 13:22 Ответить
Нефте - газовые санкции против московии успешны, но недостаточны: московия имеет другие большие источники поступления средств на войну. Их необходимо перекрыть и перекрыть быстро. Кроме санкций ЕС существуют санкции отдельных стран и здравомыслящих граждан. Наше государство запускает санкции против наших бизнесменов, которые или работают в московии, или торгуют с ней, тем самым генерируя средства на войну с Украиной. Эта группа санкций хороша тем, что не надо их согласовывать с ЕС, особенно Венгрией и Австрией, Эти санкции правильно назвать санкциями государственной порядочности. На скорость этих санкций может влиять только МИД Украины, поэтому его сон предательство Украины. Но московия имеет и громадный источник финансовых поступлений на который государства имеют очень ограниченное влияние - это работа транснациональных корпораций в московии и с московией. Здесь перекрыть эту финансовую реку войны могут только народные санкции - бойкот товаров и услуг транснационального бизнеса работающего на благо московии. Народные санкции очень эффективны: мы бойкотом некоторых товаров не один раз заставляли бизнес отступать, эти санкции усиливаются, но есть беда: из-за плохой координации их вклад в победу Украины в тысячи раз меньше не только от необходимого, но и от возможного. Здесь жизнено необходимо открытие третьего фронта Украины. Сегодня много граждан Украины находятся за её пределами, у многих жителей Украины родственники, знакомые и друзья находятся за пределами Украины. Их объединение и есть кащеева игла для московии, игла, которую может переломать каждый украинец. Поэтому обеспечьте тиражирование этого поста всем, кому можете. Не забывайте и о ФБ. Перепишите так, чтобы он стал более ясным и понятным для всех. Ускоряйте победу Украины и тем спасайте жизни граждан Украины и их союзников. Это могут все.
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16.02.2023 13:44 Ответить
Українці гинуть щоденно а Посли ЄС не змогли домовитися про десятий пакет санкцій.Яка безслвана ганьба!
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16.02.2023 14:17 Ответить
Серед західноєвропейських політиків дуже мало притомних людей.
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16.02.2023 16:14 Ответить
Їм байжуже,що гинуть наші бійці....цинізм европи зашкалює...
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16.02.2023 14:21 Ответить
Не посли,а Осли.
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17.02.2023 07:45 Ответить
 
 