Послы ЕС не смогли договориться о десятом пакете санкций против России, - Politico
Послы Европейского союза не смогли согласовать 10-й пакет санкций против России. Они не пришли к соглашению об ограничении на торговлю с РФ каучуком.
Об этом сообщает со ссылкой на источники Politico, передает Цензор.НЕТ.
Против решения ограничить торговлю каучуком высказались Германия и Италия. За введение таких ограничений высказалась Польша.
Отмечается, что некоторые формы каучука уже санкционированы в предыдущих пакетах ограничений против России.
Синтетический каучук используется в шинах. Продажа синтетического каучука ежегодно приносит России миллиарды долларов прибыли. Так, в 2021 году РФ экспортировала его почти на 2 млрд долларов. Из этой суммы ЕС импортировал синтетический каучук на сумму около 700 млн долларов.
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Нужно рубить так рубить
Зе.на днях к Орбану сгонял, почему не афишуется?
Написали" Венгрия будет и дальше поддерживать Украину".Как можно дальше поддерживать,если и не начинали?
Видать приём был 5 минут около писюара.
Хорошо хоть кто то додумался "потоки" взорвать
Если эти ублюдки имитируют помощь нам, так давайте тоже вопрос ребром поставим - пусть НАТО уживается до версии 1999 года. Почему Украина должна защищать этих ублюдков, ту же Словакию? У них есть самолеты но они их не дают, но намекают что за бабки можно договорится.
Все санкции отлично работают.
"В Германии работает во всю склад почты росии" и на здоровье ,против них санкции не вводились
"исчезают" яхты, и о чем это говорит,если собственную Яхту воровать надо?
О братских газовых делах рабSSии и ПруSSии... барыги..это круто...😝😁