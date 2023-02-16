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Новости Война
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путин (30482) россия (93003) Швеция (969)

Путин допустил решающие ошибки, война идет в правильном для Украины направлении, - министр обороны Швеции Йонсон

путин,путін

Российский диктатор Владимир Путин недооценил ВСУ и свободу украинцев, а также сплоченность ЕС и НАТО.

Об этом в интервью ЕП заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, Путин допустил две решающие ошибки. Во-первых, существенно недооценил Вооруженные Силы Украины и волю украинцев бороться, и бороться настойчиво. А вторая вещь, которую он недооценил - это сплоченность между ЕС и НАТО. Это привело нас к движению в правильном направлении", - отметил он.

По словам министра, он имел в виду, что Украина победила битву за Киев, Харьков, Херсон, отвоевала остров Змеиный.

"Для украинского народа ситуация идет в правильном направлении. И мы будем поддерживать вас столько, сколько потребуется, чтобы гарантировать вашу независимость и территориальную целостность", - добавил Йонсон.

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Топ комментарии
+12
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16.02.2023 14:18
+12
не останавливайтесь! ))
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16.02.2023 14:21
+6
нда, бункерний апять всєх пєрєіграл. ) Много Ходов Очка...
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16.02.2023 14:19
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16.02.2023 14:18 Ответить
Шведы отдали орде Финляндию
Фины отдали орде Выборг
что шведы и финны предлагают отдеть орде украинцам?

.... что-то скандинавский бздеж ртом расходится с реальной помощью, а советы ваши как мастерски здвать территории нам не нужны!
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16.02.2023 14:19 Ответить
Финны воевали за независимость
Приемлемые потери чтобы не стать Финской ССР
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16.02.2023 14:26 Ответить
ну тоесть отдать все таки надо будет))
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16.02.2023 14:30 Ответить
Втрати СРСР у фінській війні склали 120 тисяч. Це все рівно, що б ми зараз сказали. Припиняємо!

Втрати РІ у Першій світовій від 750 до 1500 тисяч. РІ розпалась та віддала купу всього. Для того щоб перемогти треба триматись
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16.02.2023 14:40 Ответить
Совок хоть договор соблюдал

Больше не лез

С рашкой это бесполезно в любом случае

Им даже Крыма мало оказалось
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16.02.2023 14:42 Ответить
нда, бункерний апять всєх пєрєіграл. ) Много Ходов Очка...
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16.02.2023 14:19 Ответить
не останавливайтесь! ))
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16.02.2023 14:21 Ответить
Ну хоч не розчленили
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16.02.2023 14:25 Ответить
Окна мыла?
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16.02.2023 14:26 Ответить
Янки, гоу хоум!
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16.02.2023 14:28 Ответить
полностью скрыть свое тлетворное происхождение не получилось - ума не хватило.... так ее и вычислили..... )
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16.02.2023 14:49 Ответить
Таки нашли?
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16.02.2023 14:29 Ответить
Та не переживай ти так ...дбр.день
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16.02.2023 14:52 Ответить
а мне чего переживать? не меня же в окно выбросили! )) привет!
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16.02.2023 14:59 Ответить
...тьху, тьху, тьху
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16.02.2023 17:17 Ответить
По направлению к Днепру?

Балаболки
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16.02.2023 14:51 Ответить
 
 