Путин допустил решающие ошибки, война идет в правильном для Украины направлении, - министр обороны Швеции Йонсон
Российский диктатор Владимир Путин недооценил ВСУ и свободу украинцев, а также сплоченность ЕС и НАТО.
Об этом в интервью ЕП заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает Цензор.НЕТ.
"По моему мнению, Путин допустил две решающие ошибки. Во-первых, существенно недооценил Вооруженные Силы Украины и волю украинцев бороться, и бороться настойчиво. А вторая вещь, которую он недооценил - это сплоченность между ЕС и НАТО. Это привело нас к движению в правильном направлении", - отметил он.
По словам министра, он имел в виду, что Украина победила битву за Киев, Харьков, Херсон, отвоевала остров Змеиный.
"Для украинского народа ситуация идет в правильном направлении. И мы будем поддерживать вас столько, сколько потребуется, чтобы гарантировать вашу независимость и территориальную целостность", - добавил Йонсон.
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Фины отдали орде Выборг
что шведы и финны предлагают отдеть орде украинцам?
.... что-то скандинавский бздеж ртом расходится с реальной помощью, а советы ваши как мастерски здвать территории нам не нужны!
Приемлемые потери чтобы не стать Финской ССР
Втрати РІ у Першій світовій від 750 до 1500 тисяч. РІ розпалась та віддала купу всього. Для того щоб перемогти треба триматись
Больше не лез
С рашкой это бесполезно в любом случае
Им даже Крыма мало оказалось
Балаболки