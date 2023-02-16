Путин допустил решающие ошибки, война идет в правильном для Украины направлении, - министр обороны Швеции Йонсон

Российский диктатор Владимир Путин недооценил ВСУ и свободу украинцев, а также сплоченность ЕС и НАТО.

Об этом в интервью ЕП заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, Путин допустил две решающие ошибки. Во-первых, существенно недооценил Вооруженные Силы Украины и волю украинцев бороться, и бороться настойчиво. А вторая вещь, которую он недооценил - это сплоченность между ЕС и НАТО. Это привело нас к движению в правильном направлении", - отметил он.

По словам министра, он имел в виду, что Украина победила битву за Киев, Харьков, Херсон, отвоевала остров Змеиный.

"Для украинского народа ситуация идет в правильном направлении. И мы будем поддерживать вас столько, сколько потребуется, чтобы гарантировать вашу независимость и территориальную целостность", - добавил Йонсон.

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