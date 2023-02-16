Главу финансового управления Минобороны РФ Янкину нашли мертвой в Санкт-Петербурге, одна из версий - самоубийство, - росСМИ

В Санкт-Петербурге нашли мертвой начальницу управления финансового обеспечения Министерства обороны по Западному военному округу Марину Янкину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание Фонтанка.

В правоохранительные органы о теле женщины под окнами дома по улице Замшина сообщили 15 февраля около восьми утра.

По предварительным данным, 58-летняя Марина Янкина жила в этом доме. По одной из версий ее смерть может быть самоубийством.

В пресс-службе ЗВО изданию подтвердили, что женщина была их сотрудницей, однако по остальным комментариям отправили в следственные органы.

До ЗВО Марина Янкина работала в Федеральной налоговой службе, а также занимала должность замглавы комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

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