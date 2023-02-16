Ракетный удар по Кропивницкому району: поражены емкости с нефтепродуктами, - ОВА

Во время ночного ракетного удара по Кропивницкому району Кировоградской области враг поразил емкости с нефтепродуктами.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

"Пожар, возникший вследствие утренних ракетных ударов, локализован. Комиссия осмотрит повреждение жилых зданий вокруг. В случае необходимости - поможем с восстановлением", - отметил он.

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