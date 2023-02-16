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Ракетный удар по Кропивницкому району: поражены емкости с нефтепродуктами, - ОВА

кіровоградщина

Во время ночного ракетного удара по Кропивницкому району Кировоградской области враг поразил емкости с нефтепродуктами.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

"Пожар, возникший вследствие утренних ракетных ударов, локализован. Комиссия осмотрит повреждение жилых зданий вокруг. В случае необходимости - поможем с восстановлением", - отметил он.

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Топ комментарии
+20
Наводять зрадники, треба розстрілювати.
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16.02.2023 14:43
+18
Координаты всех емкостей были известны благодаря гниде Гетьманцеву, который придумал на каждое хранилище поставить приборы с GPS.
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16.02.2023 14:52
+16
больше мудачья из даунецка- лугандона пусть райкович завозит. они уже начинают воду варить. поустраивались на работу - им же - привелегии ***, сами сидим як у слывах, а им *** привелегии. так уже гавкают все не так и зарплата маленькая. нах в военкомат и на родину завалы разбирать.
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16.02.2023 14:48
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Наводять зрадники, треба розстрілювати.
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16.02.2023 14:43 Ответить
Координаты всех емкостей были известны благодаря гниде Гетьманцеву, который придумал на каждое хранилище поставить приборы с GPS.
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16.02.2023 14:52 Ответить
Я давно кажу що зелені потвори це зрадники.
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16.02.2023 15:02 Ответить
Гетьманцев 10000%.
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16.02.2023 15:14 Ответить
больше мудачья из даунецка- лугандона пусть райкович завозит. они уже начинают воду варить. поустраивались на работу - им же - привелегии ***, сами сидим як у слывах, а им *** привелегии. так уже гавкают все не так и зарплата маленькая. нах в военкомат и на родину завалы разбирать.
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16.02.2023 14:48 Ответить
Дамбас паражняк нігоніт.
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16.02.2023 14:50 Ответить
да уж. не гонит, но подганяет. стояли два вылупка, лет по 20-22 на бмв возле магазина. такие все деловые из себя, такими глазами смотрели да девкам свистели. беженцы они.
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16.02.2023 14:56 Ответить
Бамбас всюди Бамбас. Рогате бидло.
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16.02.2023 15:00 Ответить
заграницей тоже лугандоны хорошо устроились
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16.02.2023 15:23 Ответить
Не идиоты. Понимают суки куда бить. Идет война ресурсов. Нужно не накапливать много в одном месте.
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16.02.2023 14:50 Ответить
Хтось тут був з Кропивницького.
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16.02.2023 14:51 Ответить
прямо по емкостям... твою мать... надо выразить огромнейшую "благодарность" передасту гетманцеву, оджипиэсевшему большие емкости нефтепродуктов... вопросов к СлаБоУмным нет... не у кого и не о чем спрашивать...
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16.02.2023 14:57 Ответить
дело не только в базах и емкостях. во всех автобусах, которые работают в городе, установлены джипиэски в бак с солярой, якобы, что-бы водитель не сливал топливо на лево. на всех троллейбусах установлены датчики, что-бы диспетчер мог отследить где какая машина находится. когда все эти датчики заезжают в парк - то можно себе представить, как оно все светится на карте, и задаться вопросом - а когда же прилетит по скоплению джипиэса?
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16.02.2023 15:01 Ответить
Не розганяй зраду де її немає - автобуси тут на до чого
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16.02.2023 16:59 Ответить
...тут на до чого... -> ...тут ні до чого...
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16.02.2023 17:00 Ответить
В Гуглкартах всё координаты, а доложить в какое место бить мог любой рабочий предатель.
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16.02.2023 15:03 Ответить
Подтверждение попаданий кацапы прочитали с удовольствием!
Эй, Юра, ты следи за базаром!
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16.02.2023 15:21 Ответить
Ти що дебіл зелений, в арізоні забув рідну мову і вже не розумієш прочитаного?

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3400182
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16.02.2023 15:37 Ответить
для чого зосереджувати в одному мисти емности з пальним скильки мисця хоч задницею йиж чи щоб зручкише коцам ракети економити
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16.02.2023 15:26 Ответить
А ще для того, щоб списати те, чого там і не було.
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16.02.2023 16:19 Ответить
Я так поняв атака цієї ночі була по базах нафтопродуктів та та НПЗ .Бо енергетики заявили що в них все гуд
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16.02.2023 17:07 Ответить
Посевная под угрозой. Наводчиков надо расстреливать. Время военное, нечего миндальничать.
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16.02.2023 17:20 Ответить
 
 