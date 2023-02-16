Парламент Словакии признал российский режим террористическим, а РФ - спонсором терроризма
Национальный совет Словацкой Республики в очередной раз осудил российскую агрессию в Украине и выразил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Словацкие депутаты в принятой в четверг резолюции осудили широкомасштабные нападения России на гражданских лиц, гражданские объекты и ключевую энергетическую структуру. Резолюция также называет нынешний российский режим террористическим, а Россию - государством-спонсором терроризма.
Депутаты также осудили прямые и косвенные угрозы России применить ядерное оружие. В резолюции выражено непризнание проведения и результатов референдумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, с подчеркиванием, что эти территории остаются частью Украины.
Парламент также выразил поддержку усилиям по созданию специального трибунала для преследования преступлений агрессии и поддержку преследования преступлений против человечности и военных преступлений.
В то же время документ осуждает гибридную войну, которую Россия ведет и на территории Словакии. Резолюция призывает правоохранительные органы, разведывательные службы и другие компетентные органы не недооценивать угрозу, а принять эффективные меры против нее с целью поддержания безопасности и демократии в Словакии.
"За" проголосовали 78 законодателей, большинство фракции OĽaNO и вся фракция SaS. Некоторые члены фракции "Мы - семья" воздержались. 12 депутатов были против, семеро не голосовали и всего 23 воздержались.
Пожалуйста, подождите...
З перших за мову ніхто не питає, там інші приіритети.
Другі виправдовують свою лінь (або ненависть до української мови), сцикливо беручи собі в підписку тих, хто сидить в окопі, хоча останні їм згоди на це не давали.
А твій наїзд на словаків, які чи не в першій п'ятірці тих по наданні нам зброї, якщо рахувати по відношенню до ВВП країни, - ще "краще" тебе характеризує.
А брехня про 80% - це вже просто за межею.
https://www.youtube.com/watch?v=B2DSnOX71RE
Історія продовжилася!!