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россия (93003) Словакия (910) терроризм (18644)

Парламент Словакии признал российский режим террористическим, а РФ - спонсором терроризма

путін,санкції

Национальный совет Словацкой Республики в очередной раз осудил российскую агрессию в Украине и выразил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Словацкие депутаты в принятой в четверг резолюции осудили широкомасштабные нападения России на гражданских лиц, гражданские объекты и ключевую энергетическую структуру. Резолюция также называет нынешний российский режим террористическим, а Россию - государством-спонсором терроризма.

Депутаты также осудили прямые и косвенные угрозы России применить ядерное оружие. В резолюции выражено непризнание проведения и результатов референдумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, с подчеркиванием, что эти территории остаются частью Украины.

Парламент также выразил поддержку усилиям по созданию специального трибунала для преследования преступлений агрессии и поддержку преследования преступлений против человечности и военных преступлений.

В то же время документ осуждает гибридную войну, которую Россия ведет и на территории Словакии. Резолюция призывает правоохранительные органы, разведывательные службы и другие компетентные органы не недооценивать угрозу, а принять эффективные меры против нее с целью поддержания безопасности и демократии в Словакии.

"За" проголосовали 78 законодателей, большинство фракции OĽaNO и вся фракция SaS. Некоторые члены фракции "Мы - семья" воздержались. 12 депутатов были против, семеро не голосовали и всего 23 воздержались.

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Топ комментарии
+24
Парламенту Словаччини-респект...
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16.02.2023 15:23
+19
Думаю більше шансів на літаки від словаків, ніж що ти перестанеш спілкуватися мовою окупанта.
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16.02.2023 15:27
+16
Дякуємо, друзі.
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16.02.2023 15:30
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ага, спасибо, аза самолеты, сидя за нашими спинами, вы сколько миллиардов хотите?
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16.02.2023 15:17 Ответить
Думаю більше шансів на літаки від словаків, ніж що ти перестанеш спілкуватися мовою окупанта.
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16.02.2023 15:27 Ответить
прикол в тому, що це ще й мова більшості захисників, але сидячи на дивані ти про то не вкурсі, тому автоматично йди х%Р
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16.02.2023 16:38 Ответить
Прикол в тому, що виправдовуватися за свій кацапізм, прикриваючись захисниками, - чмошно.
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16.02.2023 17:05 Ответить
прикол в тому, що якщо ти пов'яZZуєшь якусь мову с кацапізмом, то тоді 80% ЗСУ - це кацапи, то твоїй тупій логіці ... угу, саме так, тебе схопили за худу шию
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16.02.2023 17:10 Ответить
Ще раз: російська мова того, хто захищає країну, і російська мова того, хто лежить на дивані, - це не одне і те ж.

З перших за мову ніхто не питає, там інші приіритети.
Другі виправдовують свою лінь (або ненависть до української мови), сцикливо беручи собі в підписку тих, хто сидить в окопі, хоча останні їм згоди на це не давали.

А твій наїзд на словаків, які чи не в першій п'ятірці тих по наданні нам зброї, якщо рахувати по відношенню до ВВП країни, - ще "краще" тебе характеризує.

А брехня про 80% - це вже просто за межею.
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16.02.2023 18:30 Ответить
Прикол в тому, що ти переживав за словаків, а сам перевів стрілки на наших захисників, і сховався за їхніми спинами перший.
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16.02.2023 18:02 Ответить
Іди поспи москалю, і все пройде.
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16.02.2023 16:35 Ответить
Парламенту Словаччини-респект...
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16.02.2023 15:23 Ответить
Дякуємо, друзі.
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16.02.2023 15:30 Ответить
На московії ***** усе без змін…
https://www.youtube.com/watch?v=B2DSnOX71RE
Історія продовжилася!!
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16.02.2023 15:44 Ответить
це гарна новина
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16.02.2023 17:09 Ответить
Дякуемо
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16.02.2023 17:40 Ответить
Славаки молодцы.
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16.02.2023 19:58 Ответить
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17.02.2023 14:07 Ответить
 
 