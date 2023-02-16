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Россияне второй раз за день обстреляли Волчанск на Харьковщине: погиб мужчина

вовчанськ

Российская оккупационная армия во второй раз за день 16 февраля обстреляла Волчанск.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По словам Синегубова, обстрел произошел после 14:00.

"В результате удара оккупантов 46-летний гражданский мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью", - рассказал глава ОВА.

Напомним, сегодня, 16 февраля, около 10:30 оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск. По предварительной информации, обстрел производился вражеской авиацией. Были зафиксированы два ракетных удара. Ранения получили 6 человек, среди которых – работник облэнерго.

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16.02.2023 17:19 Ответить
 
 