Вместе с Украиной призываем положить конец иранскому террору, - глава МИД Израиля Коэн
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн подчеркнул, что Иран представляет угрозу не только Украине, но и безопасности всей Европы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы вместе с нашими украинскими друзьями призываем положить конец иранскому террору, и мы будем работать вместе на всех уровнях и каждой международной платформе, чтобы обеспечить безопасность нашего региона", - отметил министр.
Коэн осудил разрушительную деятельность Ирана против Украины и подчеркнул, что Иран представляет угрозу всей Европе.
"Мы все должны отправить четкий месседж, что террористическая деятельность Ирана должна быть остановлена", - подчеркнул он.
Топ комментарии
+13 Виктор Пилецкий 1bab9257
показать весь комментарий16.02.2023 17:34
+8 arye z.
показать весь комментарий16.02.2023 16:44
+5 Tommy Lee
показать весь комментарий16.02.2023 16:44
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Холодно, небось?
Чем греешься, Бояркой или Огуречным?
Что ты подразумеваешь под "мы"?
"МЫ" - это коллектив вашей скотофермы?
Много чести.
Вам отвечу.
Позиция Израиля относительно поставок вооружения Украине отличается от позиции Европы и стран Балтии тем, что само существование Израиля основывается на его тотальном военном преимуществе перед арабскими, а теперь еще и иранскими соседями. Вот вы пишите, что "Прибалтика" поставила очень многое Украине. Если бы Израиль пропорционально этому тоже отдал все свое вооружение, то о нем уже можно было бы забыть. Просто бы уничтожили на следующий день.
З.Ы.
Потрудитесь объяснить, почему вы, житель Эстонии с явно нерусским именем применяете название "Прибалтика"?
Ваша "Эстония" часом, не в Лахте находится?
"добре слово та кольт" ?
Адже нас тероризує не Іран, а лише кацапія іранською зброєю.
Включили мозг, Прибалтика, допустим, сейчас стоит на первом месте по помощи Украине на душу населения, израильтяне - почти на последнем месте,
Прибалтика поставила Украине очень много вооружения, боеприпасов и т.д.
Что касается "одной планки" - не нужно передергивать. Спор ведь не поповоду равного отношения, а о том, что вы оправдываете критику союзника за недостаточную, по вашему меннию, помощь. И вот это я считаю работой на врага.
"..а о том, что вы оправдываете критику союзника за недостаточную, по вашему меннию, помощь."
А "по вашему меннию", помощь достаточная для такой богатой страны как Израиль?
.."И вот это я считаю работой на врага."
Что именно? Враг и так отлично знает какую помощь оказывает помощь Украине и очень доволен этим, то есть всё получается с точностью да наоборот..
ПрибалтикаБалтія ЗакавказьеПівденний Кавказ Русская равнинаСхідноєвропейська рівнина
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Країни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-%3Cspan_class=%22wikidata_cite_citetype_Q8513%22_data-entity-id=%22Q1194038%22%3EGEOnet_Names_Server%3Cspan_class=%22wef_low_priority_links%22%3E%3C/span%3E%3C/span%3E%3Cdiv_style=%22display:none%22%3E%5B%5Bd:Track:Q1194038%5D%5D%3C/div%3E-1 [1] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Russia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-%3Cspan_class=%22wikidata_cite_citetype_Q8513%22_data-entity-id=%22Q1194038%22%3EGEOnet_Names_Server%3Cspan_class=%22wef_low_priority_links%22%3E_%E2%80%94_2018.%3C/span%3E%3C/span%3E%3Cdiv_style=%22display:none%22%3E%5B%5Bd:Track:Q1194038%5D%5D%3C/div%3E-2 [2] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Latvia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Estonia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Belarus.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусь , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poland.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Lithuania.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Romania.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румунія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Moldova.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдова і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kazakhstan.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстан
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Europe_landforms_East_European_Lowlands.svg/280px-Europe_landforms_East_European_Lowlands.svg.png
Прибалтийские страны, хотя суть там и там - одинаковая, хотя слово Прибалтика - короче.
"..и только в кацапской - "Прибалтика," - потому что это русский язык, и мы общаемся здесь на русском языке, "Балтійські країни" называть, что-ли?
Как насчет "на Украине" - это для тебя тоже нормально? И кстати, чей Крым?
Или, может, слова "Скандинавия" нет? У кого-то одно слово уже решает - собеседник на стороне Украины или на стороне фашистской России.. ) Честно, это дурь какая-то..
Я говорю: "Прибалтика, допустим, сейчас стоит на первом месте по помощи Украине на душу населения, израильтяне - почти на последнем месте, а "Друг познается в беде", один отдает последнюю рубашку, а другой - ограничивается "полотенцем для рук," хотя мог бы очень много чем помочь," а он мне - "чей Крым.." )
Назови как хочешь, или"Балтийские страны" или "Прибалтика" - от этого помощь Украине от Израиля не изменится - это точно! )
Вы здесь 100% подразумевали Украину, потому что ей нужна помощь, а не мне лично..
Деньги дали нищему, нуждающемуся в помощи, а не тому кто это видит и описывает всё это, это понятно? И не надо выкручиваться, поздно, "слово- не воробей.. )
"Вы со своей логикой напоминаете нищего, который плюет в спину прохожему, давшему ему, по его мнению, слишком мало денег."
Деньги дали нищему, нуждающемуся в помощи, то есть, по твоей логике тут - Украине, а не тому кто это видит и описывает всё это.
"Найди в нем слово "Украина".
По твоим понятиям и логике "Украина" здесь - "нищий", получивший от Израиля (богатея) мало денег. А так оно и есть, Израиль представляет мало помощи, типа, "хватит с вас и того что мы вам даем, и не "вякайте тут," а могли бы спокойно дать гораздо больше находящемуся в страшной беде, как это делают другие страны, тем более что Израиль - довольно богатая страна. Ан нет..
А "друг познается в беде", один отдает последнюю рубашку, а другой - ограничивается "полотенцем для рук," хотя мог очень много чем помочь - и этим всё сказано..
И где здесь " мягкое проталкивание рашистских нарративов?"
вот кто настоящий друг Украины, а "друг познается в беде"..
Израиль поставил за это время два полевых (не военных!) госпиталя (("не военных" потому "чтобы не быть завязанным в этом конфликте"), когда около 60-ти стран поставляют Украине вооружение, боеприпасы и т.д. А Израиль проосто с..сыт реакции Россию из-за её близких отношений с Ираном, не хотят с ней ругаться, "Своя рубашка ближе к телу", как говорится..
Когда бугай избивает соседа дубиной - дай ему тоже дубину для обороны - ан нет, ему дают платочек чтобы он смог стереть кровь со своего лица.
А дать ему одну дубину для обороны из десяти имеющихся - нет! Ни в коем случае! Самому пригодится! И будьте довольны тем что тебе дают - платочком! Вот неблагодарные какие..
"Нефиг юлить и выкручиваться, и так всё ясно.
Израиль поставил за это время два полевых (не военных!) госпиталя (("не военных" потому "чтобы не быть завязанным в этом конфликте"), когда около 60-ти стран поставляют Украине вооружение, боеприпасы и т.д. А Израиль проосто с..сыт реакции Россию из-за её близких отношений с Ираном, не хотят с ней ругаться, "Своя рубашка ближе к телу", как говорится..
Когда бугай избивает соседа дубиной - дай ему тоже дубину для обороны - ан нет, ему дают платочек чтобы он смог стереть кровь со своего лица.
А дать ему одну дубину для обороны из десяти у него имеющихся - нет! Ни в коем случае! Самому пригодится! И будьте довольны тем что тебе дают - платочком! Вот неблагодарные какие.."
После требования больше оружия Украине - спрашивают: "Чем Крым?" ))
Ты в порядке?
Правильно, если считать что посылается Украине - аптечки, бронежилеты, воду, когда она сейчас остро нуждается в первую очередь в вооружении и боеприпасах чтобы бить врага. А этого добра там хватает и обороноспособность страны никак не пострадает если около ~10% вооружения передать Украине, это будет ей огромной помощью, и Украина ведь не просит танки Меркава и самолеты F-35..
А Кремль только поддерживает такую помощь, и ещё подмигивает.. )
Наверху украинской власти всё это понимают прекрасно и потому любыми путями хотят прийти к сотрудничеству с Израилем. Хоть гласно, хоть негласно, хоть в сфере военной, хоть гуманитарной. Еще один союзник никогда и никому не помешал
А внизу, среди, простого народа, слово "Израиль" вызывает отторжение на физическом уровне(читай комментарии выше). Но с этим уже трудно что-либо сделать. Такова ментальность.
Израиль страна со здоровой экономикой, здоровым обществом и здоровым отношением людей к самим себе и к другим людям
Ну так давайте, помогите чем можете другим людям, оказавшимся в страшной беде, разрушены десятки тысяч домов, погибло очень много людей - а вы раскидываетесь здесь лозунгами, мол, "какие мы хорошие"..
Если бы Израиль активно помогал Украине как другие страны - и вопросов бы не было.
"Но с этим уже трудно что-либо сделать"
...
Так все же, почему на 33-м году существования стран Балтии - "Прибалтика"?
Возвращайся сам к своим баранам. В чём вопрос? Тебе не нравится слово Прибалтика? А почему? Все его сейчас используют, как и Baltic States, погугли, я тебе говорил.
И почему здесь нужно обсуждать то что тебе лично не нравится? Может, ты предложишь другое слово? А "Скандинавия", видимо, тоже звучит плохо для скандинавских стран..)
Или, может, ты просто ударился головой об угол стола - и в этом вся причина? )
Речь идет не о моем личном отношении, а об вполне официально принятом в мире названии - "Страны Балтии".
"Прибалтика" - советский новояз, продукт советской имперской пропаганды, который страны Балтии отряхнули со своих ног и слышать больше не желают. Более того, это оскорбительно.
Сегодня называть Латвию, Литву и Эстонию "Прибалтикой" все равно, что называть Украину Малороссия, а Татарстан Татарией.
Опять фигня, во-первых - это не бранное слово, во-вторых - это слово "словесно" объединяет три независимые республики, хоть "Страны Балтии", хоть "Прибалтика," хотя это слово короче, и самим жителям этих стран - пофиг, главное - что они свободные и независимые, Ведь всякие там поговорки и пословицы сталинских времён сейчас никто не запрещает и не переименовывает..)
.."все равно, что называть Украину Малороссия, а Татарстан Татарией."
Опять фигня какая-то, раньше Прибалтийские страны назывались: Эстонская ССР, ЛатвийскаяССР, ЛитовскаяССР, сейчас - Эстония, Эстонская Республика, Латвия, Литва.
Никто сейчас Эстонию не называет Эстонской ССР.
По-моему, у кого-то от слова Прибалтика получился "заворот мозгов".. )
І скоріше всього озброєння нам не дадуть просто через те що там складна ситуація і їм також необхідне озброєння... у них йде до прямого протистояння з Іраном
Але можна просити складові зброї і виготовляти її самотужки ті ж стугни призупинили виробництво через брак складових, можна замовити модернізацію наших літаків і ще багато чого .... технологію тих же шахідів... і виготовити самим
сам Шахід це копія Ізраїльского дрона
Кроме того, Израиль принимает на лечение военнослужащих из Украины.
Во Львовской области в марте-апреле работал полевой госпиталь «Блестящая звезда». Медицинский персонал, который добровольно приехал из разных больниц Израиля, предоставлял медицинскую помощь переселенцам и раненым защитникам. За время работы госпиталя была оказана помощь больше 6 тысячам пациентов, сделано почти 60 операций.
В мае и июле Израиль передал Украине несколько партий помощи для экстренных и гражданских органов: 3,5 тысяч шлемов, 2 тысячи бронежилетов, тысяча противогазов, костюмы для разминирования, генераторы и системы для фильтрации и очистки воздуха.
Несколько раз Израиль оказывал Украине продовольственную помощь: в общей сложности, было направлено больше 100 тысяч продуктовых наборов и больше 200 тысяч бутылей питьевой воды.
При этом, по информации СМИ, Израиль предоставил Украине разведывательные данные, полезные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.
слово Pagan на эстонском обозначает "чёрт, бес, дьявол," это как раз и видно, по твоему комменту..)
Когда последний раз атаковали Израиль танками, самолетами, крылатыми, баллистическими ракетами, бомбил полутонными бомбами израильские города и атаковали стотысячной армией? Сколько за последний год было повреждено, уничтожено домов и какое количество гражданского населения пострадало от этого?
За 30 лет в Израиле не было уничтожено столько городов и сёл, домов и не погибло столько гражданского населения сколько за полгода в Украине.
"..когда его обстреливали арабские террористы?" Чем, "ракетами", изготовленными из водосточныз труб?
А какую помощь нужно было оказать Израилю, бронежилетами, или поставлять воду на передовую?
И враг что, все эти 30 лет атакует танками, самолетами, каждый день обстреливает крылатыми, баллистическими ракетами, бомбит полутонными бомбами израильские города?
Если всё это было бы так - естесственно, остальной мир сразу пришел бы на помощь Израилю и помогал бы чем мог Израилю, и не только водой и бронежилетами..
Так сколько городов и сёл было уничтожено за эти 30 лет? Сколько пострадало гражданского населения? Сравнимо ли это с Украиной?
"В в Украине на данный момент сейчас находится около 330 тысяч российских военных,"
вооруженных до зубов, сравнимо ли это с арабскими террористами?
А эту "воду" израильтяне доставляют на передовую?
-"И еще раз, специально для тебя, зациклившемся на воде: Израиль поставлял БРОНЕЖИЛЕТЫ.."
Ещё раз: Украине сейчас в первую очередь не хватает оружия и боеприпасов. Бронежилетов хватает.
Сколько оружия и боеприпасов в качестве помощи Израиль поставил Украине дя того чтобы совместно бить врага?
Военная помощь других стран очень помогает в борьбе с врагом. Как пока повлияла "невоенная" помощь Израиля в уничтожение врага? Пока никак.
Если бы все страны помогали Украине как Израиль, то уже весной Украина была бы захвачена врагом, слава Богу что это не так..
А куди тікають наші і кацапські крадії з награбованим - у країну, яка своїх не видає. Рабінович і золота менора, донька Лаврова, зам.міністра оборони раши тому свідки.
А, якщо завтра Пригожин теж на іст.батьківщину захоче і купить собі "квиток" - приймете?