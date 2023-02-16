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Израиль (1851) Иран (1735) Коэн Эли (8)

Вместе с Украиной призываем положить конец иранскому террору, - глава МИД Израиля Коэн

путін,іран

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн подчеркнул, что Иран представляет угрозу не только Украине, но и безопасности всей Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы вместе с нашими украинскими друзьями призываем положить конец иранскому террору, и мы будем работать вместе на всех уровнях и каждой международной платформе, чтобы обеспечить безопасность нашего региона", - отметил министр.

Коэн осудил разрушительную деятельность Ирана против Украины и подчеркнул, что Иран представляет угрозу всей Европе.

"Мы все должны отправить четкий месседж, что террористическая деятельность Ирана должна быть остановлена", - подчеркнул он.

Читайте: Переговоры Украины с Россией утратили смысл после Бучи, - экс-премьер Израиля Беннет
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Топ комментарии
+13
Петя Курочкин. Железный купол ты можешь натянуть только себе на член. Он может ловить некоторые виды ракет на небольшом пространстве. Против серьезных ракет у них есть Хац , есть средства для дронов. Дают, что дают, и то спасибо. Это нам виноват, что в 91 у нас было танков больше, чем во всей Европе в разы , тьма самолетов , возможности делать самые передовые ракеты на тысячи километров дальности, мы могли уничтожить любую страну мира , включая Штаты( ядерным оружием). Кто нам виноват, что мы выбираем исключительно ************- воров и бандюков ? В Израиле 9млн неселение и площадь меньше Одесской обл, а воюют они с арабами , которых больше в десятки раз. Они не дают воровать и вкладывают в науку и вооружения. Если бы мы вкладывали в армию , у нас была бы одна из лучших армий мира. Бедные потому, что дурные и дурные потому что бедные. У Израиля нужно учится многому.
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16.02.2023 17:34
+8
Ваня, как там у вас в Лахте?
Холодно, небось?
Чем греешься, Бояркой или Огуречным?
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16.02.2023 16:44
+5
А проти кацапського?

Адже нас тероризує не Іран, а лише кацапія іранською зброєю.
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16.02.2023 16:44
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не флуди
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16.02.2023 16:43 Ответить
Ваня, как там у вас в Лахте?
Холодно, небось?
Чем греешься, Бояркой или Огуречным?
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16.02.2023 16:44 Ответить
дума хуцпу гони своим иудеям, нас интересует, где ПВО?
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16.02.2023 16:48 Ответить
И тебе привет, лахтинец с сегодняшней регистрацией.
Что ты подразумеваешь под "мы"?
"МЫ" - это коллектив вашей скотофермы?
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16.02.2023 16:51 Ответить
А на вопрос-то не ответил, два полевых госпиталя за это время поставили, а Прибалтика почти все свои пушки, зенитные установки, боеприпасы и т.д. поставили Украине, и они стоят на первом месте по помощи Украине на душу населения, израильтяне - почти на последнем месте, с..сут Россию за её близкие отношения с Ираном, не хотят с ней ругаться, "Своя рубашка ближе к телу", как говорится..
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16.02.2023 17:21 Ответить
Я принципиально не отвечаю на вопросы однодневных троллей.
Много чести.
Вам отвечу.
Позиция Израиля относительно поставок вооружения Украине отличается от позиции Европы и стран Балтии тем, что само существование Израиля основывается на его тотальном военном преимуществе перед арабскими, а теперь еще и иранскими соседями. Вот вы пишите, что "Прибалтика" поставила очень многое Украине. Если бы Израиль пропорционально этому тоже отдал все свое вооружение, то о нем уже можно было бы забыть. Просто бы уничтожили на следующий день.
З.Ы.
Потрудитесь объяснить, почему вы, житель Эстонии с явно нерусским именем применяете название "Прибалтика"?
Ваша "Эстония" часом, не в Лахте находится?
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16.02.2023 17:37 Ответить
"Все свое вооружение" никто не просит у Израиля.Хотя бы разрешение на реэкспорт ПТРК Spike, или это тоже уничтожением грозит? Ответ мне известен.
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16.02.2023 20:03 Ответить
А шо нє так? Чому наши ізраїльські друзяки не (про)дають Україні зброю?
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16.02.2023 17:47 Ответить
Ізраїль справедливо ображається, що Україна в ООН постійно голосує разом з недоброзичливцями Ізраїлю. Тому не треба тут розводити срачі, а краще радіти, що з'являється хоч якесь порозуміння
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16.02.2023 17:38 Ответить
А чому Україна має неодмінно голосувати в ООН за Ізраїль? Який, до речі, часто по-хамськи ставився до України. Пригадайте виступ їхнього президента у Верховній Раді.
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16.02.2023 17:50 Ответить
та не має Україна ні за кого голосувати, якщо не хоче. Але чому тоді від Ізраїлю чогось вимагати? тоді вже скоріше від расії чи ірану
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16.02.2023 18:02 Ответить
"Справедливість",як її бачить Ізраїль,має мало схожості зі справедливістю як такою. Поцікавтесь тим за що голосувала,стосовно Ізраїлю,Україна й все стане зрозуміліше,й не доведеться користатися не своїми "резюме"! Голосуючи "за Ізраїль" Україна голосувала б ,фактично,проти себе! Відтак,Україна,зробила максимум що могла-взагалі не голосувала!
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16.02.2023 19:49 Ответить
товарищ коєн чув про

"добре слово та кольт" ?
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16.02.2023 18:37 Ответить
А проти кацапського?

Адже нас тероризує не Іран, а лише кацапія іранською зброєю.
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16.02.2023 16:44 Ответить
о..., де заритий собака..., іран разом з рашкою це ого-го, терор у квадраті, а може й в кубі..., не можна цим нехтувати, а то євреї аж захлиналися у своїй любові до кацапів...
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16.02.2023 16:56 Ответить
у евреев память хорошая только когда они про холокост напоминают ... а тот как их совки хотели с арабами в море утопить, а теперь вместе с иранцами, они как-то забыли .... нет гешефта - нет воспоминаний
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16.02.2023 16:59 Ответить
сподіваємось той "чіткий меседж" матиме конкретні, не паперові риси
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16.02.2023 17:03 Ответить
Потрібно діяти а не закликати
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16.02.2023 17:06 Ответить
О. Смажений пітух в сраку клюнув.
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16.02.2023 17:17 Ответить
Те, кто тут высказывается, мол, евреи помогают только тогда, когда им выгодно, у вас с мозгами совсем тяжело? Если у нас появился союзник, да еще такой мощный как Израиль, даже если они нам не будут давать оружия (гласно), а только технологии и бронежилеты, это что - повод обвинять евреев в хитрожопости? Разве для Украины не все средства хороши против кацапов и их иранских прихлебателей этой войне? Старая истина: враг моего врага - мой друг. Израиль пользуется ситуацией, чтобы ЕС поддержала его в борьбе с Ираном, и чем это для нас плохо? Люди, включайте мозг.
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16.02.2023 17:18 Ответить
"Люди, включайте мозг."
Включили мозг, Прибалтика, допустим, сейчас стоит на первом месте по помощи Украине на душу населения, израильтяне - почти на последнем месте,
Прибалтика поставила Украине очень много вооружения, боеприпасов и т.д.
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16.02.2023 17:26 Ответить
Во-первых, "Прибалтика" - это совковое название стран Балтии, потому тебе уже незачет за рашистский нарратив. Во-вторых, что из данного факта следует? Что те, кто передал Украине меньше, чем страны Балтии в процентах от ввп - не друзья Украины и нужно критиковать их "почему так мало даете?!" В этом твоя логика?
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16.02.2023 17:30 Ответить
Херню пишете, товарисч, "во первых", "во-вторых.." Слово "Прибалтика" и сейчас везде активно используется, и имел в виду именно Литву, Латвию, Эстонию, в чём проблема? Назови эти три страны вместе по-другому. А "Друг познается в беде", один отдает последнюю рубашку, а другой - ограничивается "полотенцем для рук," хотя мог очень много чем помочь, и их надо ставить на одну планку? Ну-ну..
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16.02.2023 17:43 Ответить
Изучите для начала матчасть о "Прибалтике" - откуда взялся этот термин и как к нему относятся сами жители стран Балтии, погуглите, что ли. Только не рашистские источники. Это то же самое, что говорить "на Украине" или "В Донбассе".
Что касается "одной планки" - не нужно передергивать. Спор ведь не поповоду равного отношения, а о том, что вы оправдываете критику союзника за недостаточную, по вашему меннию, помощь. И вот это я считаю работой на врага.
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16.02.2023 17:48 Ответить
Нахрена эта матчасть о "Прибалтике", все сейчас используют это слово, и Baltic States используют на английском, погугли. А в чём проблема с этим словом, объясни.
"..а о том, что вы оправдываете критику союзника за недостаточную, по вашему меннию, помощь."
А "по вашему меннию", помощь достаточная для такой богатой страны как Израиль?
.."И вот это я считаю работой на врага."
Что именно? Враг и так отлично знает какую помощь оказывает помощь Украине и очень доволен этим, то есть всё получается с точностью да наоборот..
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16.02.2023 18:07 Ответить
Прибалтика - "Все РАШИСТЫ сейчас использую это слово". В украинской Википедии эти страны называются "Балтійські країни", и только в кацапской - "Прибалтика" - вроде как это и не страны вовсе, а какой-то регион СССР "при Балтии". И если ты до сих пор этого не знаешь, понятно, откуда твои наезды за 2недостаточную помощь" на тех, кто чем может сегодня помогает Украине.
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16.02.2023 18:28 Ответить
Прибалтика Балтія
Закавказье Південний Кавказ

Русская равнина Східноєвропейська рівнина
на мінутку:
Країни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-%3Cspan_class=%22wikidata_cite_citetype_Q8513%22_data-entity-id=%22Q1194038%22%3EGEOnet_Names_Server%3Cspan_class=%22wef_low_priority_links%22%3E%3C/span%3E%3C/span%3E%3Cdiv_style=%22display:none%22%3E%5B%5Bd:Track:Q1194038%5D%5D%3C/div%3E-1 [1] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Russia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-%3Cspan_class=%22wikidata_cite_citetype_Q8513%22_data-entity-id=%22Q1194038%22%3EGEOnet_Names_Server%3Cspan_class=%22wef_low_priority_links%22%3E_%E2%80%94_2018.%3C/span%3E%3C/span%3E%3Cdiv_style=%22display:none%22%3E%5B%5Bd:Track:Q1194038%5D%5D%3C/div%3E-2 [2] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Latvia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Estonia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Belarus.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусь , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poland.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Lithuania.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Romania.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румунія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Moldova.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдова і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kazakhstan.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстан
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Europe_landforms_East_European_Lowlands.svg/280px-Europe_landforms_East_European_Lowlands.svg.png
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16.02.2023 18:45 Ответить
Извини, но я всё уже давно пояснил по поводу слова Прибалтика, и это слово испобьзуют все, а не только "рашисты" и ничего обидного в этом ни для кого нет, и не для жителей этих стран, спроси у них, сталинские времена давно канули в лету. Предложи тогда жителям Прибалтики свое слово,
Прибалтийские страны, хотя суть там и там - одинаковая, хотя слово Прибалтика - короче.
"..и только в кацапской - "Прибалтика," - потому что это русский язык, и мы общаемся здесь на русском языке, "Балтійські країни" называть, что-ли?
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16.02.2023 18:47 Ответить
Если тебе твоя русскоязычная челюсть не позволяет произнести "Балтійські країни", говори "Балтийские страны", в чем проблема?
Как насчет "на Украине" - это для тебя тоже нормально? И кстати, чей Крым?
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16.02.2023 23:04 Ответить
"..говори "Балтийские страны". Во чудак.. А почему не "Прибалтика" или не "Скандинавия?"
Или, может, слова "Скандинавия" нет? У кого-то одно слово уже решает - собеседник на стороне Украины или на стороне фашистской России.. ) Честно, это дурь какая-то..
Я говорю: "Прибалтика, допустим, сейчас стоит на первом месте по помощи Украине на душу населения, израильтяне - почти на последнем месте, а "Друг познается в беде", один отдает последнюю рубашку, а другой - ограничивается "полотенцем для рук," хотя мог бы очень много чем помочь," а он мне - "чей Крым.." )
Назови как хочешь, или"Балтийские страны" или "Прибалтика" - от этого помощь Украине от Израиля не изменится - это точно! )
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16.02.2023 23:36 Ответить
Повтори для себя: Прибалтика, Донбасс - название местности или геологического образования. Украина, Балтийские страны - это государства. И не "Прибалтийские" , а именно "Балтийские". Что касается русского языка, то его нормы в Украине отличаются от рашистских. Если тебе ближе рашистские - то ты ошибся форумом.
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16.02.2023 23:08 Ответить
И еще. Тот факт, что страны Балтии помогают Украине гораздо больше, чем Израиль абсолютно не означает, что они любят украинцев больше, чем израильтяне. Это вполне логично поясняется тем, что каждый убитый с их помощью в Украине кацап не придет убивать литовцев, латышей и эстонцев. Если бы Израиль граничил с мордором и был когда-то им оккупирован, как страны Балтии и Польша, помощь от Израиля была бы более масштабной.
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16.02.2023 17:38 Ответить
Ещё раз: "Друг познается в беде", один отдает последнюю рубашку, а другой - ограничивается "полотенцем для рук," хотя мог очень много чем помочь - и этим всё сказано..
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16.02.2023 17:45 Ответить
Вы со своей логикой напоминаете нищего, который плюет в спину прохожему, давшему ему, по его мнению, слишком мало денег.
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16.02.2023 17:50 Ответить
Вот ты тут и слился, Украину называешь "нищей" а Израиль - "богатеем," типа, что "будь доволен и этим что дали и не вякай" (хотя мог бы дать безболезненно для себя гораздо больше, если видишь что человек в настоящей беде..
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16.02.2023 17:57 Ответить
Уже на "ты"? Я ни разу не называл нищей Украину, я сравнил с нищим тебя.
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16.02.2023 18:24 Ответить
"Вы со своей логикой напоминаете нищего, который плюет в спину прохожему, давшему ему, по его мнению, слишком мало денег."
Вы здесь 100% подразумевали Украину, потому что ей нужна помощь, а не мне лично..
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16.02.2023 18:27 Ответить
Ну да, тебе, конечно, виднее, что я имел в виду и какой тайный смысл вкладывал в простое и недвузначное утверждение. В общем, все предеьно понятно, разговор себя исчерпал.
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16.02.2023 18:30 Ответить
Ещё раз: "Вы со своей логикой напоминаете нищего, который плюет в спину прохожему, давшему ему, по его мнению, слишком мало денег."
Деньги дали нищему, нуждающемуся в помощи, а не тому кто это видит и описывает всё это, это понятно? И не надо выкручиваться, поздно, "слово- не воробей.. )
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16.02.2023 18:53 Ответить
Сокращу исходное предложение: ты напоминаешь нищего. Найди в нем слово "Украина". Зная, что откровенных апологетов русского мира здесь быстро банят, ты пытаешься мягко проталкивать рашистские нарративы. Не выйдет.
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16.02.2023 23:11 Ответить
Ты по-иезуитски переворачиваешь всё с ног на голову, Ещё раз, твои слова:
"Вы со своей логикой напоминаете нищего, который плюет в спину прохожему, давшему ему, по его мнению, слишком мало денег."
Деньги дали нищему, нуждающемуся в помощи, то есть, по твоей логике тут - Украине, а не тому кто это видит и описывает всё это.
"Найди в нем слово "Украина".
По твоим понятиям и логике "Украина" здесь - "нищий", получивший от Израиля (богатея) мало денег. А так оно и есть, Израиль представляет мало помощи, типа, "хватит с вас и того что мы вам даем, и не "вякайте тут," а могли бы спокойно дать гораздо больше находящемуся в страшной беде, как это делают другие страны, тем более что Израиль - довольно богатая страна. Ан нет..
А "друг познается в беде", один отдает последнюю рубашку, а другой - ограничивается "полотенцем для рук," хотя мог очень много чем помочь - и этим всё сказано..
И где здесь " мягкое проталкивание рашистских нарративов?"
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17.02.2023 12:22 Ответить
Вдогонку: "Эстония предлагает собрать для Украины военную помощь на 100 млрд евро,"
вот кто настоящий друг Украины, а "друг познается в беде"..
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16.02.2023 18:58 Ответить
Когда тебе 10 человек предлагают помощь в беде, когда каждая копейка имеет значение, всегда плюй в лицо тем, кто слишком богат для такой мелкой помощи и мог бы дать больше.
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02.03.2023 21:17 Ответить
Да нефиг юлить и выкручиваться, и так всё ясно.
Израиль поставил за это время два полевых (не военных!) госпиталя (("не военных" потому "чтобы не быть завязанным в этом конфликте"), когда около 60-ти стран поставляют Украине вооружение, боеприпасы и т.д. А Израиль проосто с..сыт реакции Россию из-за её близких отношений с Ираном, не хотят с ней ругаться, "Своя рубашка ближе к телу", как говорится..
Когда бугай избивает соседа дубиной - дай ему тоже дубину для обороны - ан нет, ему дают платочек чтобы он смог стереть кровь со своего лица.
А дать ему одну дубину для обороны из десяти имеющихся - нет! Ни в коем случае! Самому пригодится! И будьте довольны тем что тебе дают - платочком! Вот неблагодарные какие..
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02.03.2023 21:43 Ответить
Я написал, сколько всего Израиль поставил толлько официально. Никаких логических аргументов в пользу своей точки зрения ты так и не привел, дальше ты просто толчешь воду в ступе "тот, кто мало помогает, тот плохой". Это выглядит как работа на врага. Крым чей?
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02.03.2023 22:52 Ответить
Для тех до кого не дошло, повторно:
"Нефиг юлить и выкручиваться, и так всё ясно.
Израиль поставил за это время два полевых (не военных!) госпиталя (("не военных" потому "чтобы не быть завязанным в этом конфликте"), когда около 60-ти стран поставляют Украине вооружение, боеприпасы и т.д. А Израиль проосто с..сыт реакции Россию из-за её близких отношений с Ираном, не хотят с ней ругаться, "Своя рубашка ближе к телу", как говорится..
Когда бугай избивает соседа дубиной - дай ему тоже дубину для обороны - ан нет, ему дают платочек чтобы он смог стереть кровь со своего лица.
А дать ему одну дубину для обороны из десяти у него имеющихся - нет! Ни в коем случае! Самому пригодится! И будьте довольны тем что тебе дают - платочком! Вот неблагодарные какие.."

После требования больше оружия Украине - спрашивают: "Чем Крым?" ))
Ты в порядке?
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03.03.2023 07:41 Ответить
"Это выглядит как работа на врага."
Правильно, если считать что посылается Украине - аптечки, бронежилеты, воду, когда она сейчас остро нуждается в первую очередь в вооружении и боеприпасах чтобы бить врага. А этого добра там хватает и обороноспособность страны никак не пострадает если около ~10% вооружения передать Украине, это будет ей огромной помощью, и Украина ведь не просит танки Меркава и самолеты F-35..
А Кремль только поддерживает такую помощь, и ещё подмигивает.. )
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03.03.2023 15:12 Ответить
Этот ваш довод просто-напросто не поймут.
Наверху украинской власти всё это понимают прекрасно и потому любыми путями хотят прийти к сотрудничеству с Израилем. Хоть гласно, хоть негласно, хоть в сфере военной, хоть гуманитарной. Еще один союзник никогда и никому не помешал
А внизу, среди, простого народа, слово "Израиль" вызывает отторжение на физическом уровне(читай комментарии выше). Но с этим уже трудно что-либо сделать. Такова ментальность.
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16.02.2023 17:27 Ответить
Уровень антисемитизма в Украине один из самых низких в Европе. Говорить об отторжении и ментальности глупо. У евреев свои национальные ,, заморочки,, - избранность , пренебрежение к другим народам, закрытость - ну и что , это мешает кому то жить. Евреи любят работать, как и украинцы. Меценаты евреи отстроили множество зданий в Киеве, Одессе и других городах. .......в Украине всех состоятельных людей считают евреями, не вижу в этом ничего плохого.
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16.02.2023 17:45 Ответить
Если бы вы когда нибудь посетили Израиль, то буквально через час поняли бы, что - "заморочки,, - избранность , пренебрежение к другим народам, закрытость", это не свойство еврейской ментальности, а ваши личные, и абсолютно ошибочные представления о ней. Нет этого и в помине, а все, кто с этим приезжает в Израиль на ПМЖ, через недельку-другую отряхиваются и проникаются другими, не надуманными, а реальными "ценностями" - хорошая работа, удобная квартира, новая машина, отдых в Европе и проч. и проч.
Израиль страна со здоровой экономикой, здоровым обществом и здоровым отношением людей к самим себе и к другим людям
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16.02.2023 17:57 Ответить
.."Израиль страна со здоровой экономикой, здоровым обществом и здоровым отношением людей к самим себе и к другим людям"..
Ну так давайте, помогите чем можете другим людям, оказавшимся в страшной беде, разрушены десятки тысяч домов, погибло очень много людей - а вы раскидываетесь здесь лозунгами, мол, "какие мы хорошие"..
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16.02.2023 18:22 Ответить
"А внизу, среди, простого народа, слово "Израиль" вызывает отторжение на физическом уровне (читай комментарии выше)."
Если бы Израиль активно помогал Украине как другие страны - и вопросов бы не было.
"Но с этим уже трудно что-либо сделать"
...
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16.02.2023 17:48 Ответить
Вернемся к нашим баранам, товарищ майор.
Так все же, почему на 33-м году существования стран Балтии - "Прибалтика"?
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16.02.2023 18:02 Ответить
"Вернемся к нашим баранам, товарищ майор."
Возвращайся сам к своим баранам. В чём вопрос? Тебе не нравится слово Прибалтика? А почему? Все его сейчас используют, как и Baltic States, погугли, я тебе говорил.
И почему здесь нужно обсуждать то что тебе лично не нравится? Может, ты предложишь другое слово? А "Скандинавия", видимо, тоже звучит плохо для скандинавских стран..)
Или, может, ты просто ударился головой об угол стола - и в этом вся причина? )
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16.02.2023 18:16 Ответить
Товарищ майор, холоднокровнее!!!
Речь идет не о моем личном отношении, а об вполне официально принятом в мире названии - "Страны Балтии".
"Прибалтика" - советский новояз, продукт советской имперской пропаганды, который страны Балтии отряхнули со своих ног и слышать больше не желают. Более того, это оскорбительно.
Сегодня называть Латвию, Литву и Эстонию "Прибалтикой" все равно, что называть Украину Малороссия, а Татарстан Татарией.
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16.02.2023 18:24 Ответить
""Прибалтика" - советский новояз, продукт советской имперской пропаганды,"..
Опять фигня, во-первых - это не бранное слово, во-вторых - это слово "словесно" объединяет три независимые республики, хоть "Страны Балтии", хоть "Прибалтика," хотя это слово короче, и самим жителям этих стран - пофиг, главное - что они свободные и независимые, Ведь всякие там поговорки и пословицы сталинских времён сейчас никто не запрещает и не переименовывает..)
.."все равно, что называть Украину Малороссия, а Татарстан Татарией."
Опять фигня какая-то, раньше Прибалтийские страны назывались: Эстонская ССР, ЛатвийскаяССР, ЛитовскаяССР, сейчас - Эстония, Эстонская Республика, Латвия, Литва.
Никто сейчас Эстонию не называет Эстонской ССР.
По-моему, у кого-то от слова Прибалтика получился "заворот мозгов".. )
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16.02.2023 19:19 Ответить
Запиши себе: Страны Балтии (а не Прибалтика), В Украине (а не на Украине), на Донбассе (а не в Донбассе), БелАрусь (а не Белоруссия), Молдова (а не Молдавия), Ичкерия (а не Чечня).
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16.02.2023 23:18 Ответить
Аго коментатори Ізраїль нічого нам не винен, ми самі винні в наших проблемах, а саме наші корупціонери розпродали зброю і не готувались до війни, маючи такого сусіда... і це результат вибору українців...

І скоріше всього озброєння нам не дадуть просто через те що там складна ситуація і їм також необхідне озброєння... у них йде до прямого протистояння з Іраном

Але можна просити складові зброї і виготовляти її самотужки ті ж стугни призупинили виробництво через брак складових, можна замовити модернізацію наших літаків і ще багато чого .... технологію тих же шахідів... і виготовити самим

сам Шахід це копія Ізраїльского дрона
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16.02.2023 17:27 Ответить
По состоянию на середину лктября 2022 года Израилем было передано Украине 85 тысяч тактических аптечек, 4 бронированных машины скорой помощи и 15 млн тонн лекарств и медицинского оборудования.

Кроме того, Израиль принимает на лечение военнослужащих из Украины.

Во Львовской области в марте-апреле работал полевой госпиталь «Блестящая звезда». Медицинский персонал, который добровольно приехал из разных больниц Израиля, предоставлял медицинскую помощь переселенцам и раненым защитникам. За время работы госпиталя была оказана помощь больше 6 тысячам пациентов, сделано почти 60 операций.

В мае и июле Израиль передал Украине несколько партий помощи для экстренных и гражданских органов: 3,5 тысяч шлемов, 2 тысячи бронежилетов, тысяча противогазов, костюмы для разминирования, генераторы и системы для фильтрации и очистки воздуха.

Несколько раз Израиль оказывал Украине продовольственную помощь: в общей сложности, было направлено больше 100 тысяч продуктовых наборов и больше 200 тысяч бутылей питьевой воды.

При этом, по информации СМИ, Израиль предоставил Украине разведывательные данные, полезные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.
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16.02.2023 17:28 Ответить
Интересно, сколько было уничтожено русскофашистских захватчиков оружием, полученным от израильтян? А за "бутыли с водой" - большое спасибо!
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16.02.2023 17:51 Ответить
Из тебя такой же Anders как из говна пуля. Сгинь уже, ватник недоделаный
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16.02.2023 18:20 Ответить
"Pagani Zonda,"
слово Pagan на эстонском обозначает "чёрт, бес, дьявол," это как раз и видно, по твоему комменту..)
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16.02.2023 18:33 Ответить
Вода для тех, кто в прифронтовых городах в подвалах сидит никогда не лишняя. Но тебе этого не понять.
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16.02.2023 23:20 Ответить
Мне это очень хорошо понять. А почему бы ещё не прислать сотню миномётов и несколько тысяч мин к ним, украинская армия в них сейчас очень нуждается, а в Израиле этого добра много.. Прислали бы их пораньше, глядишь - и в подвалах сейчас сидело бы меньше людей и воды пришлось бы меньше посылать, это - как следствие. Но тебе этого не понять..
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16.02.2023 23:43 Ответить
Ты так договоришься до того, что те, кто присылает воду пострадавшим, виновны в начале войны. Израиль не обязан никому помогать. Кстати, ты лично оказал много помощи Израилю в течение последних 30 лет, когда его обстреливали арабские террористы?
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02.03.2023 21:21 Ответить
"..много помощи Израилю в течение последних 30 лет, когда его обстреливали арабские террористы?"
Когда последний раз атаковали Израиль танками, самолетами, крылатыми, баллистическими ракетами, бомбил полутонными бомбами израильские города и атаковали стотысячной армией? Сколько за последний год было повреждено, уничтожено домов и какое количество гражданского населения пострадало от этого?
За 30 лет в Израиле не было уничтожено столько городов и сёл, домов и не погибло столько гражданского населения сколько за полгода в Украине.

"..когда его обстреливали арабские террористы?" Чем, "ракетами", изготовленными из водосточныз труб?
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02.03.2023 22:04 Ответить
Ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос? Или только когда ответить по существу нечего?
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02.03.2023 22:54 Ответить
-"Кстати, ты лично оказал много помощи Израилю в течение последних 30 лет, когда его обстреливали арабские террористы?" А чем обстреливают арабские террористы, и как часто, и какие последствия?

А какую помощь нужно было оказать Израилю, бронежилетами, или поставлять воду на передовую?
И враг что, все эти 30 лет атакует танками, самолетами, каждый день обстреливает крылатыми, баллистическими ракетами, бомбит полутонными бомбами израильские города?
Если всё это было бы так - естесственно, остальной мир сразу пришел бы на помощь Израилю и помогал бы чем мог Израилю, и не только водой и бронежилетами..

Так сколько городов и сёл было уничтожено за эти 30 лет? Сколько пострадало гражданского населения? Сравнимо ли это с Украиной?
"В в Украине на данный момент сейчас находится около 330 тысяч российских военных,"
вооруженных до зубов, сравнимо ли это с арабскими террористами?
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03.03.2023 08:18 Ответить
Ещё раз: "Интересно, а сколько было уничтожено русскофашистских захватчиков оружием, полученным от израильтян? А за "бутыли с водой" - большое спасибо!"
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16.02.2023 23:46 Ответить
Если вместо воды и еды покупать только оружие, этим оружием быстро станет некому воевать.
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02.03.2023 21:22 Ответить
Еды и воды хватает, не хватает ОРУЖИЯ! А символично, для галочки, посылают воду, хотя её в Украине и в Европе вполне хватает и её поставляют в немеряных коичествах..
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02.03.2023 21:49 Ответить
Это тебе хватает. Речь не о воде в твоем водопроводе, а о той воде, что должна доехать до передовой и помочь людям выжить. И еще раз, специально для тебя, зациклившемся на воде: Израиль поставлял БРОНЕЖИЛЕТЫ и поставляет много чего другого, что не афишируется. Я желаю тебе, чтоб когда у тебя возникнет проблема тебе помогли ровно столько, чтобы тебе ПОЧТИ хватило для выживания, а потом у тебя спросили, желаешь ли ты еще немного помощи.
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02.03.2023 22:58 Ответить
-"..а о той воде, что должна доехать до передовой и помочь людям выжить. "
А эту "воду" израильтяне доставляют на передовую?

-"И еще раз, специально для тебя, зациклившемся на воде: Израиль поставлял БРОНЕЖИЛЕТЫ.."
Ещё раз: Украине сейчас в первую очередь не хватает оружия и боеприпасов. Бронежилетов хватает.
Сколько оружия и боеприпасов в качестве помощи Израиль поставил Украине дя того чтобы совместно бить врага?

Военная помощь других стран очень помогает в борьбе с врагом. Как пока повлияла "невоенная" помощь Израиля в уничтожение врага? Пока никак.
Если бы все страны помогали Украине как Израиль, то уже весной Украина была бы захвачена врагом, слава Богу что это не так..
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03.03.2023 07:58 Ответить
З Ізраїлем, нарешті, треба налагодити добрі стосунки. Однозначно стати на його бік у його боротьбі за існування з агресивним "арабським міром". Те, що Україна переживає зараз, Ізраїль переживає з моменту свого заснування, з кінця 40-х. Почати справжній діалог щодо образ минулого і рухатися разом у боротьби проти своїх агресорів серед нерозуміння іншого світу. Україні була б дуже корисна справжня дружба з Ізраїлем, треба її запропонувати, і думаю, що він піде на зустріч, бо йому теж потрібні справжні союзники, яких йому бракувало всі роки його важкої боротьби за виживання.
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16.02.2023 17:31 Ответить
Петя Курочкин. Железный купол ты можешь натянуть только себе на член. Он может ловить некоторые виды ракет на небольшом пространстве. Против серьезных ракет у них есть Хац , есть средства для дронов. Дают, что дают, и то спасибо. Это нам виноват, что в 91 у нас было танков больше, чем во всей Европе в разы , тьма самолетов , возможности делать самые передовые ракеты на тысячи километров дальности, мы могли уничтожить любую страну мира , включая Штаты( ядерным оружием). Кто нам виноват, что мы выбираем исключительно ************- воров и бандюков ? В Израиле 9млн неселение и площадь меньше Одесской обл, а воюют они с арабами , которых больше в десятки раз. Они не дают воровать и вкладывают в науку и вооружения. Если бы мы вкладывали в армию , у нас была бы одна из лучших армий мира. Бедные потому, что дурные и дурные потому что бедные. У Израиля нужно учится многому.
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16.02.2023 17:34 Ответить
Справедливости ради все же стоит признать, что Израилю намного дольше, чем Украине оказывают помощь США, а также нет в арабском мире армий, сравнимых по величине и вооруженности с мордором, а также не было в Кнесете такого количества вражеских агентов, сколько их всегда было в Раде и среди власти в регионах Украины.
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16.02.2023 17:43 Ответить
Та ладно а Сирія яку підтримував совок а війна з Єгиптом, також фактично з совком...
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16.02.2023 18:11 Ответить
Все так, по сути самого вопроса - с этим уже давно разобрались....Виктор, большая просьба, нельзя ли попросить тебя, относительно этих повышенных тонов, честно..пока переругаются, отвлекает от сути, настроение сбивает
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16.02.2023 17:44 Ответить
Мы могли бы многому поучиться друг у друга - у Израиля очень богатый опыт по утилизации различного био-мусора, у нас теперь тоже.
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16.02.2023 17:45 Ответить
Іран наклепав мопедів нібито для Ізраїлю, а ******** їми Україну. Ще й Орлани і не тільки роблять по ізраїльскій ліцензії. Якісь дивні справи відбуваються.
А куди тікають наші і кацапські крадії з награбованим - у країну, яка своїх не видає. Рабінович і золота менора, донька Лаврова, зам.міністра оборони раши тому свідки.
А, якщо завтра Пригожин теж на іст.батьківщину захоче і купить собі "квиток" - приймете?
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16.02.2023 17:47 Ответить
Початок гарний. Але Ізраїлю мабуть треба усвідомити, що іранське питання не може бути вирішене окремо від російського
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16.02.2023 17:48 Ответить
Насчёт тона - сори. Насчёт агентов согласен. С ними и не начинали бороться. Срочно и надолго в командировку учиться у Моссад - и действовать также. Сейчас их стало ещё больше. Вопросы начала войны просят ответа , просят ответа Сумы, Мариуполь, Херсон - тысячи погибших украинцев. Кто продал и за сколько- за год ответа нету. В Израиле уродов ,, мочат,, у нас отправляют на повышение и дают ордена Очень боязно за построенное время- нам хана, если не будет полного внешнего управления начиная с Жеков , рас#издят все, хуже неандертальцев -русских..Зекоманда в этом непревзойденная
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16.02.2023 18:13 Ответить
Кстати, даже те, что понимает, почему нельзя использовать совковый термин "Прибалтика" для обозначения стран Балтии, часто все же используют словосочетание "на Западной Украине". Так вот, пора отвыкать. Нет никакой Западной Украины, как и Восточной Украины, есть одна унитарная и неделимая Украина, а говорить нужно: "на западе Украины".
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16.02.2023 18:44 Ответить
Ось,власне,за для чого й приїздив ізраїльський міністр-перенаправити увагу НАТО й США на Ізраїль та Іран. Україна,й увага прикута до неї,відсунула "проблеми Ізраїля" на 2-3 план що дуже дратує Тель-Авів. Лише у цьому сенсі Ізраїлю й цікава Україна-все інше то звичне лукавство!
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16.02.2023 19:32 Ответить
Дуже влучно. Саме так.
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16.02.2023 21:55 Ответить
А ничего, что недавно Израиль разбомбил иранские заводы, на которых оружие собиралось? Связи с сохраненными жизнями украинцев в упор не видишь?
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16.02.2023 23:22 Ответить
Світ зовсім став без мізок.Іран роками вивчав світ і Європу і зрозумів одне що світ і Європа тільки балакає і толку нуль !Ось тому Іран і надалі робить свої справи ,а ви триндіть далі.Такі покидьки розуміють тільки язик воєнної сили.Все інши він клав с прибором.А діпломати і надалі можуть тріпати язиком.
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16.02.2023 19:58 Ответить
 
 