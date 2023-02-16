Госдума прекратила действие в РФ Устава Совета Европы, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и еще 19 международных договоров

Госдума РФ единогласно приняла закон о прекращении действия в стране Устава Совета Европы, а также 20 международных договоров, принятых в рамках этой организации.

Об этом пишет Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Этот законопроект внес президент Владимир Путин. Закон касается Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о прекращении терроризма и других документов. Решение принято в связи с прекращением членства РФ в Совете Европы с 16 марта.

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В марте 2022 г. Россия начала процесс выхода из Совета Европы. В тот же день Комитет министров организации принял резолюцию об исключении России из организации. Парламентская ассамблея Совета Европы в октябре 2022 года приняла резолюцию о признании политического режима в РФ "террористическим".