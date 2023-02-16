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Госдума (1259) права (173) россия (93003) Совет Европы (691)

Госдума прекратила действие в РФ Устава Совета Европы, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и еще 19 международных договоров

рф,держдума

Госдума РФ единогласно приняла закон о прекращении действия в стране Устава Совета Европы, а также 20 международных договоров, принятых в рамках этой организации.

Об этом пишет Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Этот законопроект внес президент Владимир Путин. Закон касается Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о прекращении терроризма и других документов. Решение принято в связи с прекращением членства РФ в Совете Европы с 16 марта.

Читайте: Две трети европейцев считают, что в войне виновата РФ, - опрос

В марте 2022 г. Россия начала процесс выхода из Совета Европы. В тот же день Комитет министров организации принял резолюцию об исключении России из организации. Парламентская ассамблея Совета Европы в октябре 2022 года приняла резолюцию о признании политического режима в РФ "террористическим".
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Топ комментарии
+44
Ну і заразом скасуйте відміну "крєпостного права" у 1861-му, щоб два рази не вставать.
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16.02.2023 17:07
+26
Всі в печери, ура!
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16.02.2023 17:06
+24
Осторожно, епанарий закрывается. Следующая станция- ГУЛАГ.
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16.02.2023 17:25
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Всі в печери, ура!
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16.02.2023 17:06 Ответить
Будут жить по завета великого чучхе! Ура!
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16.02.2023 17:31 Ответить
Po zavetam *****! Ura! Mi podebili!
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16.02.2023 18:00 Ответить
Всё прекрасно в этом сообщении!
Кимирсенизация рашки идёт полным ходом! Идеи чучхе живут и побеждают! Автомобили на дровах - ближайшее будущее этой территории 404! А дальше - на лошадях!)))
А крепостное право - всего лишь вопрос времени. По сути, оно уже есть. Есть царь, есть бояре, значит пора появиться и крепостным.
Почитайте их классиков, пожалуйста, почитайте путешественников по этой территории, и будущее этой недостраны вы увидите во всей красе, ибо она из прошлого не выходила никогда!
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16.02.2023 17:47 Ответить
ну что кацапы , поздравляю вас , вы бесправные животные для всего мира , теперь можно СПОКОЙНО ******* русьню по всему миру , можно в рабы брать , кацапов просто превратили в беззащитное стадо баранов ПО ЗАКОНУ , ЗАВЕРНИТЕ МНЕ ДЕСЯТОК этих бесполезных , я найду пользу для них.
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16.02.2023 18:32 Ответить
Добро пожаловать в рабовладельческий строй
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16.02.2023 21:23 Ответить
Ну і заразом скасуйте відміну "крєпостного права" у 1861-му, щоб два рази не вставать.
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16.02.2023 17:07 Ответить
То скасування було, швидше за все, лише формальністю на папірці. Бо нічого з того часу докорінно не змінилося, насправді.
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16.02.2023 17:10 Ответить
Принаймні совецкі селяни отримали паспорти аж у 1976р. Тому так, формальність.
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16.02.2023 17:19 Ответить
Не плутай Скасовувать треба не Указ 1861 року а повертать Постанову https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 ЦВК та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 РНК СРСР від 27 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1932 1932 «Про встановлення єдиної паспортної системи по Союзу РСР і обов'язкової прописки паспортів»

Головною особливістю цієї паспортної системи було те, що паспорти запроваджувалися лише для тих мешканців міст, робітничих селищ, радгоспів та новобудов, які досягли 16-річного віку.

Більшість селян до 1974 не отримували цей документ, завдяки чому опинялися у становищі прикріплених до місця проживання. Самочинний виїзд карався https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84 штрафом у розмірі до 100 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C рублів , повторне порушення встановлених правил тягло за собою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C кримінальну відповідальність (ст. 81-1 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81 Карного кодексу УСРР ) з позбавленням волі на строк до 3-х років.
Тобто реально сталінське "кріпосне право" було остаточно скасоване остаточно лише у 70 роки ХХ ст
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16.02.2023 17:18 Ответить
Та навіщо усе це городити? Одразу строєм до рабовласницького устрою!
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16.02.2023 17:26 Ответить
Я це знаю, бо мої бабуся та дідусь в селі на Київщині отримали паспорти у 1974-му. Але про кріпосне право знає більше людей, ніж про сталінське рабство, тому таке формулювання зрозуміло більшості (навіть тим, хто історію прогулював).
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16.02.2023 17:31 Ответить
Баба розказувала, що в сусідньому селі хлопчина-старшокласник написав листа Сталіну, у якому спитався, чим стан селян у радянському селі відрізняється від кріпосного права Забрали Назад він уже не повернувся
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16.02.2023 17:36 Ответить
... колись гостював у своєї покійної бабусі..яка померла у 1968 році у Малинському районі Житомирської області. Чи в 1965...чи 66 році у селі НЕ БУЛО ЕЛЕКТРИКИ... !!! Пам*ятаю керосинову лампу та бідон...з яким мене посилали купляти керосин на дорогу..що проходила за селом. І солодкі пряники по 9 коп. кілограм. Всі хати були з соом*яними дахами.... ВСІ!!! Світло провели у 1967 році і був один телевізор малесенький на все село... Сорокарічна тітка вигядала як бабуся... бо лягала в першому часу ночі..а вставала о четвертій ранку..бо корів треба доїти та виганяти...і на буряки йти. І пенсія її у 1975 році аж в ТРИНАДЦЯТЬ!!! рублів! Оце була паскудна радянська влада І дай Бог..щоб смердячі кацапи повернулися в свій радянський союз ..як вони того бажають.
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16.02.2023 18:14 Ответить
Про Вапнярську ШМАС чув? (Я там учився) Якщо вийти через територію учбової аеродромної стоянки на поле і трохи по ньому пройти, то там у яру невелике село є Як воно називається - не пам"ятаю На підсобному господарстві у ШМАС працювала жіночка з того села Так казала, що в те село електрику провели в ознаменування 50-ліття створення СРСР!!!
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16.02.2023 18:32 Ответить
.. у мене навіть сумнівів нема...)))
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16.02.2023 18:43 Ответить
А зараз пенсія багатьох ветеранів труда 2300 грн - тобто 23 радянских карбованця
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16.02.2023 19:08 Ответить
..нудьгуєте за СРСР? А хто Вам доХтур? У 91 замість Черновола Ви вибрали перефарбованого комуняку Кравчука... Щоб щось не вийшло! Потім Кучму... Трохи просвітліло у мозку... Ющенко... Відзначилися на Януковича... Горе і війна ..і просвітління з Порохом!! І тут 73 відсотки ідіотів...і вишенька на тортику.. Зеленський!!! То що Ви ще хочете? Чекали ..що вони Вам 23000 будуть платити? Вірили...скавчали.. сподівалися..І НІЧОГО НЕ РОБИЛИ!!! То й не нийте за 23 карбованці!
Своїм тридцятирічним вибором Ви вибрали війну та кров.
Чи може Ви по іншому протрактуєте вислів!!..*** ..який народ...така і влада!!***
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16.02.2023 19:46 Ответить
Нудьгувати за СРСР нема защо. Що з 1991 Україна прямувала не кращим шляхом - то жаль. Але війна - це спочатку наслідок вибору 2010 (Януковича) - коли Україна все глибше ставала колонію РФ. Після, дійсно, тимчасового просвітлення з Порошенком - стрімке падіння з вибором у владу Зеленського… Надіймося на стале просвітлення та на Перемогу!
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16.02.2023 21:26 Ответить
... Ви праві стовідсотково... І я сподіваюсь..що Перемога не буде тимчасовим просвітенням. Але все менше надії..що зелена паскуда понесе покарання за те...що воно зробило з Україною. НарІд так і не розуміє його винуватості ... І це може привести до неочікуваних потрясінь вже після війни. Але.будемо живі.. НЕ ПОМРЕМО!
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16.02.2023 22:09 Ответить
Більшості селян він і досі не потрібен. Нещодавно особисто став свідком драми у одному з територіальних відділів міграційки. Начальниця відділу кілька хвилин просто квадратними очима дивилася на дядька за 60, в якого досі був радянський паспорт. Потім той дядько, звичайно, вислухав і за «30 років» і за «документ неіснуючої держави». Як він досі жив із цією ганчіркою - біс його зна, але факт є факт.
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16.02.2023 17:37 Ответить
І я ще років п"ять тому таке бачив!
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16.02.2023 17:42 Ответить
Ну так історія ж по спіралі, виходить в минулому році у них був апогей...а зараз всьо - зворотній відлік - і так до печер
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16.02.2023 17:51 Ответить
Уверен ООН это молча проглотит.....
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16.02.2023 17:08 Ответить
Держдума припинила дію в РФ Статуту Ради Європи, Конвенції про захист прав людини

Обожечки!
Так теперка ж пітун безправним буде, бідолаха!
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16.02.2023 17:10 Ответить
Все вірно все як має бути-бо навіщо рабам права та свободи взагалі...
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16.02.2023 17:11 Ответить
Единогласное самопосылание на@@й.. "И пошли они, солнцем палимые..." за кораблем.
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16.02.2023 17:11 Ответить
Замуровали б відразу кордони
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16.02.2023 17:13 Ответить
А ти вже встигло від повістки здриснути, убоге?
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16.02.2023 17:44 Ответить
Що, Ростику, складно стало тікати від мобілізації? Чи занадто дорого? )
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16.02.2023 17:47 Ответить
Все вірно. Навіщо в свинарнику якійсь конвенції?
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16.02.2023 17:15 Ответить
Это не чего не меняет .Скот как был скотом так и останется.
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16.02.2023 17:16 Ответить
Это для тех в Европе, кто еще хочет "нормализации".
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16.02.2023 17:18 Ответить
холопы сцаря теперь, уже официально - никто, говно, вода в канаве, пыль на дороге..
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16.02.2023 17:20 Ответить
кацапи, не хочете, грюкнувши дверима, піти з ООН?..
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16.02.2023 17:22 Ответить
.. не за горами..)))...
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16.02.2023 18:17 Ответить
Наконец то. А то кочервряжились - мы особенные у нас лишняя хромосома. без нас все пропадут.... Назад в болота и пещеры. Вернулись в статус водяных и кикимор. Как там классик - во глубине сибирских руд храните долгое терпенье. И теперь ни один паршивый интеллигент московского разлива вякать не будет. ООН еще покиньте, заждались .....
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16.02.2023 17:22 Ответить
спереди трудодни и "закон о трёх ягодках боярышника" ))
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16.02.2023 17:24 Ответить
Осторожно, епанарий закрывается. Следующая станция- ГУЛАГ.
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16.02.2023 17:25 Ответить
На очереди - введение трудодней, выселение за 101 км, возрождение вытрезвителей и ЛТП, создание колхозов и совхозов, пиво только членам профсоюза .....
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16.02.2023 17:27 Ответить
А далі введення трійок ФСБ та смертної кари через розстріл. Історія циклічна.

"Особлива трійка НКВС - орган позасудового винесення вироків в СРСР, що існував в 1937-1938 роках під час Великого терору."
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16.02.2023 17:44 Ответить
За неповний рік, близько мільйона людей було засуджено. Приблизно половина -до розстрілу. Інші до відбування покарання в "концлагєрє". Так і було написано на офіційних бланках вироків. Члени "тоєк", теж були знищені практично одразу, після припинення їх діяльності. "За нарушеніє соціалістічєской законності"
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16.02.2023 19:42 Ответить
Тепер раБсіян можна ******* та мочити по всьому світу! Шо там ООН та емнесті-інтернейшнл?
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16.02.2023 17:30 Ответить
Иностранцы, велком в Мордовию, страну экстрима, где не работают права человека. Обжаловать неправомочность решения негде.

После 16 марта еще желающие поработать в Мордовии останутся?
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16.02.2023 17:32 Ответить
Це когось здивувало?!
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16.02.2023 17:32 Ответить
Так, тепер росія відмовилась офіційно забезпечувати своїйм громадянам, право на життя, свободу волі, честь і гідність, свободу віросповідання. Проте це не повернення до СРСР чи до царських часів - це буде щось схоже на режим Пол Пота, але з ********* засобами для контролю і знищення.
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16.02.2023 17:37 Ответить
То може пора вже ООН скасувати, для початку, членство росісі в Совбезі? А як не зрозуміють натяку, то скасувати і саме членство.
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16.02.2023 17:39 Ответить
Хто б сумнівався.
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16.02.2023 17:41 Ответить
Це вже починаються перші ознаки усвідомлення поразки від України. В подальшому треба очікувати на збільшення напруги і дурості в діях фашистської Росії.
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16.02.2023 17:43 Ответить
Тобто у Європі росіяни автоматично перестають мати будь які права та свободи...Україна це Європа?
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16.02.2023 17:44 Ответить
Тепер міжнародне право на рашен-рейх не розповсюджується і з руснею можна творити все що завгодно.
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16.02.2023 17:45 Ответить
быдло должно находится в стойле и по велению царя сдохнуть...
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16.02.2023 17:46 Ответить
А що, на росії колинебудь діяли закони людської цивілізації?
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16.02.2023 17:49 Ответить
Це логічно - там нема людей, там холопи...
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16.02.2023 17:50 Ответить
І правильно - не треба кацапів балувати цінностями цивлізованої Європи. Доречі, Гундос, котрий агент Міхайлов вже давно попережав холопів про ці "покращення".
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16.02.2023 17:52 Ответить
Готовится к союзу с Суданом, Зимбабве , Сев Кореей и Ираном.
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16.02.2023 17:56 Ответить
Кацапи відмовляються від прав людини. Дійсно - ну навіщо права людини тварюкам?
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16.02.2023 18:02 Ответить
мокши Скоро по новому будут заселять на остров Валаам, своих утырков. Теперь можно
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16.02.2023 18:09 Ответить
а хіба на Расєї є люди.? Тільки істоти
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16.02.2023 18:11 Ответить
Интересно как скоро отменят мараторий на смертную казнь?А там сразу начнётся...орки с животной радостью будут катать по мильену доносов в день,на соседа,начальника,брата свата школьного учителя.
Мне кажется в этом столетии Бог наконец таки приберет это недогосударство...обрубит тупиковую ветвь человечества.
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16.02.2023 18:13 Ответить
Вони вже давно де факто припинили дію цих договорів, і з тієї пори права людини та її основні свободи і Росія - це абсолютно несумісні речі. Тож цивілізований світ вимушений припинити існування цієї території дикості як держави та крок за кроком йти до її повної ізоляції і тому починає визнавати російський режим террористичним і виклуючати Росію з Радбезу ООН
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16.02.2023 18:13 Ответить
І що тепер з українськими полоненими?
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16.02.2023 18:17 Ответить
Дехфицит не загорами уря тавагищи!!!)))
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16.02.2023 18:23 Ответить
Дійсно цікаво, на якому історичному етапі зупиниться кацапський марафон у минуле.

Частково це добре, що кацапня вже не соромиться демонструвати світу своє справжнє обличчя Шарікова.
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16.02.2023 18:23 Ответить
строители Комвонизма.......верной дорогой.....правда до ГААГИ а там кождому сроителю по отдельной камере.......
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16.02.2023 20:11 Ответить
Зачем кацапам Свобода. Они выбрали рабство и ГУЛАГ.
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16.02.2023 20:25 Ответить
СССР 2
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16.02.2023 21:40 Ответить
 
 