Госдума прекратила действие в РФ Устава Совета Европы, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и еще 19 международных договоров
Госдума РФ единогласно приняла закон о прекращении действия в стране Устава Совета Европы, а также 20 международных договоров, принятых в рамках этой организации.
Об этом пишет Укринформ, передает Цензор.НЕТ.
Этот законопроект внес президент Владимир Путин. Закон касается Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о прекращении терроризма и других документов. Решение принято в связи с прекращением членства РФ в Совете Европы с 16 марта.
В марте 2022 г. Россия начала процесс выхода из Совета Европы. В тот же день Комитет министров организации принял резолюцию об исключении России из организации. Парламентская ассамблея Совета Европы в октябре 2022 года приняла резолюцию о признании политического режима в РФ "террористическим".
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Кимирсенизация рашки идёт полным ходом! Идеи чучхе живут и побеждают! Автомобили на дровах - ближайшее будущее этой территории 404! А дальше - на лошадях!)))
А крепостное право - всего лишь вопрос времени. По сути, оно уже есть. Есть царь, есть бояре, значит пора появиться и крепостным.
Почитайте их классиков, пожалуйста, почитайте путешественников по этой территории, и будущее этой недостраны вы увидите во всей красе, ибо она из прошлого не выходила никогда!
Головною особливістю цієї паспортної системи було те, що паспорти запроваджувалися лише для тих мешканців міст, робітничих селищ, радгоспів та новобудов, які досягли 16-річного віку.
Більшість селян до 1974 не отримували цей документ, завдяки чому опинялися у становищі прикріплених до місця проживання. Самочинний виїзд карався https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84 штрафом у розмірі до 100 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C рублів , повторне порушення встановлених правил тягло за собою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C кримінальну відповідальність (ст. 81-1 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81 Карного кодексу УСРР ) з позбавленням волі на строк до 3-х років.
Тобто реально сталінське "кріпосне право" було остаточно скасоване остаточно лише у 70 роки ХХ ст
Своїм тридцятирічним вибором Ви вибрали війну та кров.
Чи може Ви по іншому протрактуєте вислів!!..*** ..який народ...така і влада!!***
Обожечки!
Так теперка ж пітун безправним буде, бідолаха!
"Особлива трійка НКВС - орган позасудового винесення вироків в СРСР, що існував в 1937-1938 роках під час Великого терору."
После 16 марта еще желающие поработать в Мордовии останутся?
Мне кажется в этом столетии Бог наконец таки приберет это недогосударство...обрубит тупиковую ветвь человечества.
Частково це добре, що кацапня вже не соромиться демонструвати світу своє справжнє обличчя Шарікова.