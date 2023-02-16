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Сейчас ВСУ для превосходства над войсками РФ на поле боя нужны минометы и гранатометы, - Игорь Луценко

міномет

Подразделениям Украины для преимущества над войсками РФ на поле боя сейчас нужны минометы и гранатометы.

Об этом в своем блоге на kyivpost, написал воин и активист Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас пехотным подразделениям Украины для превосходства сил РФ на поле боя нужно проще вооружение. Речь идет о минометах калибра 60 мм и более, гранатометах – автоматических и ручных – калибрах 30 мм и 40 мм, станковых противотанковых гранатометах, термобарических гранатометах и т.д. Это сравнительно простое и не столь мощное вооружение, как самолеты или танки, преимущественно обсуждаемые политиками и журналистами, но именно оно позволяет пехоте получить преимущество над врагом. По прошествии времени становится понятным, что почти все на фронте зависит от соответствия критически важным требованиям", - заявил он.

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"Противник понимает качественное преимущество западного оружия. Они, соответственно, изменили тактику, чтобы как можно быстрее сближаться с украинскими подразделениями, используя свое преимущество в живой силе. Это напоминает Вторую мировую войну с применением приемов "Талибана" и ИГИЛ. БМП, БТР и даже танки работают как "общественный транспорт", что помогает пехоте добраться до укреплений ВСУ во время штурма. Но в последнее время Кремль бросает своих солдат в бой даже без бронетехники, например, как в Бахмуте. Стрелять из 155-мм, 152-мм или 120-мм артиллерии – это все равно что пытаться ударить кувалдой по скрепкам. Тратить мощные снаряды в основном на "пушечное мясо" противника тактически нецелесообразно. Здесь должны работать минометы, которых ВСУ сегодня не хватает. Они будут "встречать" россиян прицельным огнем на расстоянии от 2 до 5 километров", - обїяснил Луценко.

"Если российские войска подойдут ближе, в ход пойдут автоматические гранатометы - оружие, целесообразное для применения именно в лесистых местах, например в Бахмуте. Россияне роют окопы в лесополосах, потому что это единственный шанс выжить. Но при попадании в деревья гранаты взрываются и поражают" осколками скрывающихся в окопах. Однако автоматических гранатометов не хватает даже элитным бригадам ВСУ, не говоря уже о воинских частях, защищающих Бахмут", - добавил воин.

"Это то, что нужно ВСУ, чтобы получить преимущество в пехотных боях. Речь не идет о высокотехнологичном оружии. В мире – достаточное количество такого вооружения, и все это можно быстро доставить в Украину, так же быстро научиться его применять, в частности, во время боев на передовой. Речь идет также о более современном и дорогом вооружении, таких как бронированные автомобили для перевозки боеприпасов, дистанционно управляемые пулеметные и гранатометные системы, системы дистанционного разминирования и мины всех типов, системы видеонаблюдения, дроны малой дальности, устойчивые к воздействию средств радиоэлектронной борьбы и т.д. Достаточный запас минометов и гранатометов может существенно изменить ход событий – это недорого и быстро. Именно пехота – с обеих сторон – несет на себе основное бремя войны", - резюмировал Луценко.
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Топ комментарии
+17
Ладно самолеты, высокоточные снаряды и дальнобойная артиллерия. Но не наладить в стране производство минометов это уже за гранью
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16.02.2023 18:08
+12
То само собою і це стратегічне питання.
«Незалежно від Рамштайну австрійський аналітик Том Купер нагальні потреби ЗСУ «ось прям зараз» описав так:

а) комунікаційна система, вільна від впливу олігархів;

b) артилерія;

c) ********** до неї;

d) важке піхотне озброєння, міномети і автоматичні гранатомети з величезним запасом *********** саме для них;

е) ще більше систем ППО.»
З ним згодні ще кілька аналітиків про ці нагальні тактичні потреби.
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16.02.2023 17:56
+12
Точно. Живую силу косят минометы, пулеметы и бк с дронами.
А твоя дальнобойная арта выносит склады, что тоже неплохо, но на месте не хватает именно минометов и пулеметов. Подствольников и вогов к ним. Это из самого элементарного.
Очень хочешь "спросить за базар"?!
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16.02.2023 18:01
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Луценко не военный спец но абсолютно прав. Против пехоты нет ничего лучше чем мортира то есть миномет. На западе их как ..овна и мин и снарядов десятки миллионов - только попросить и завалят минометами.
Но вот заявку на минометы МО составить не сумеет - грамоте не обучены, только тырить все подряд.
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16.02.2023 18:47 Ответить
3.14здить нужно меньше было тогда, когда ЛУЦЕНКО сидел в мягком кресле....
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16.02.2023 20:43 Ответить
Перед тим як "крякати" нехай Луценко відчитається - скільки знищив окупантів....
И що робив для ЗСУ коли був народнообраним....
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16.02.2023 18:48 Ответить
Їх є багато, просто Югі Картавому не дають по з перепою не туди стріляне
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16.02.2023 18:51 Ответить
Это Игорь, просто фамилии одинаковые.
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16.02.2023 18:59 Ответить
Тоді вибачаюсь
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16.02.2023 19:01 Ответить
Взагалі то схоже на саботаж, бо то Луценко пише, що банально немає БК, то немає мін та гранатометів. Походу хтось допомагає кацапам захопити Бахмут, і цей хтось - у ланці постачання боєзапасу. Ну чогось мені не віриться, що цього немає на складах.
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16.02.2023 19:24 Ответить
С логистикой все в порядке? Нет. Там может быть все, что угодно.
Может на это все таки есть объективные причины, а не саботаж?
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16.02.2023 19:36 Ответить
Йди спати! ПРОХФЕССОР,,,,,
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16.02.2023 20:25 Ответить
Які ще причини, це ж найгарячіша крапка на зараз, а не забута дірка десь.
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16.02.2023 21:41 Ответить
И пулемёты тоже..
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16.02.2023 19:52 Ответить
21 рік. Яйценосний міністр замовив у боронпрома аж цілих 80 мінометів на все ЗСУ. Бо то ж не яйця - у диванчик не покладеш. На фронті не вистачає всього - стрілецької зброї, кулеметів, агс, мінометів, птрк..... б/к до всього. І зелена барига, по словам пацюка, залишитись міністром. Для чого? Шоб ще більше наших беззбройних злопців полягло із за цих тварюк.
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16.02.2023 20:05 Ответить
Минометов разных калибров,как простейших средств ведения огня, ВСУ должны иметь в избытке..А оно вот как выходит..А что об этом думает МО и ко ? Или как всегда..?
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16.02.2023 20:25 Ответить
для Вас луценко - експерт???? Де воно було до сьогодні????
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16.02.2023 20:52 Ответить
Но не на Банковой же..После недавнего просмотра видео как наши воины ведут огонь из подствольных гранатометов на предельную дальность упирая приклады АК в грунт,есть основания верить Луценко о нехватке минометов в передовых подразделениях ВСУ
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16.02.2023 20:59 Ответить
відео Мадяра подивіться- там інше!
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16.02.2023 21:03 Ответить
не вистачає БПЛА, і ударних в тому числі!
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16.02.2023 21:05 Ответить
Луценко озвучив причину, очевидну для розумних людей ще кілька місяців тому.
і щойно з`являеться новина від нього про критичну нестачу мінометів/АГС/кулеметів тощо, як одразу ж винирюэ якесь серло-бот, і починаэ серти під кожен камент - аби тільки закидати г1вном й Iгора, й ту незручну правду, яку він доносить. Бо ж очевидно, що незабезпечення ЗСУ елементарною, базовою піхотною зброэю - це э відвертий неприкритий саботаж. Передусім профільного міністерства, та "команди", що його очолюэ. Просто "комусь" вигідно покласти під тим же таки Бахмутом якнайбільше наших хлопців, дискредитувати ЗСУ, а потім, трохи згодом, сказати: "ми нічого вже зробити не можемо - нада дагаварівацца (пасэрэдінэ)".

п.с. Громадо, прошу, баньте тих кончених серунів.
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16.02.2023 21:30 Ответить
УкрОборонПром скільки коштує українцям? До речі теж питання і про МО?
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16.02.2023 22:29 Ответить
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