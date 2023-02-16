Украинцы развалили СССР, то же самое будет и с Россией. Западу нужно к этому готовиться, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что победа Украины в войне будет способствовать распаду Российской Федерации.
Об этом сообщил Данилов в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Дело в том, что они (россияне - ред.) очень плохо знают историю. Я могу с уверенностью сказать, что именно украинцы развалили Советский Союз.
Мало кто понимает, с чего все началось, я могу напомнить. Когда 2 марта 1989 года впервые в истории СССР в Воркуте состоялась первая забастовка, в которой приняли участие 176 шахтеров, то я могу сказать, что 94 из них были украинцы. И когда им начали угрожать, на следующий день 58 украинцев спустились в забой и не выходили до тех пор, пока их все требования не были выполнены. Оттуда начался процесс, июльские забастовки шахтеров, и через очень короткое время лопнул СССР, который считали монстром, которого нельзя свергнуть.
То же самое будет происходить в России... Западу надо к этому готовиться. Они считают, что Россия должна остаться в тех же границах. Это большая ошибка. Мы ее обязательно развалим, и она будет демонтирована в том виде, в котором она есть на сегодняшний день. Будет сложно. Но победа будет за нами", - заявил Данилов.
Пожалуйста, подождите...
По пункту 1 озвученному вами уточните по пунктам, какую пользу оно приносит. 1.., 2...,3.... и т.д.
Данілов, ти хоч і ветеринар, але ж історію хоч трохи вчи!
Рекомендую для "лікбезу" ппану Данілову:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB Новочеркаський розстріл
Для удобства дальнейшего дерибана
Горбатого просто в утиль списали
Примерно так все происходило
Так, что думайте, прежде чем писать, что его развалили не украинцы, а горбачевы и другие мрази. Причин много, слава Богу, что он избрал Украинцев, которые поставили жирную точку в истории ссср.
Не верьте троллям, которых здесь немеряно (под видом щирых украинцев).
А остальным
"Берите суверенитета сколько хотите"