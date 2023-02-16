Столтенберг рассказал, что спал в ночь на 24 февраля, хотя знал о планах РФ: "Около четырех часов мне сообщили, что вторжение началось"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что пошел спать накануне 24 февраля 2022 года, хорошо зная, что через несколько часов начнется российское вторжение в Украину.
Этим он поделился в интервью агентству AFP, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Я пошел спать. Но это была очень короткая ночь, потому что я знал, что в какой-то момент, в течение нескольких часов, кто-то меня разбудит – и именно это произошло", – поделился генсек НАТО.
"Около четырех часов мне позвонил начальник моего штаба и коротко сообщил, что они начали, то есть вторжение началось. Это не было неожиданностью, потому что мы знали (что Россия вторгнется. - Ред.)", - добавил Столтенберг.
Хотя многие в мире до последнего надеялись, что Москва не рискнет пойти на полномасштабное наступление, у генерального секретаря НАТО не было сомнений, что Путин готов к действиям.
"Можно быть шокированным жестокостью войны. Но нельзя быть удивленным, потому что это было действительно то, что предвиделось за несколько месяцев до вторжения", - пояснил он.
Пожалуйста, подождите...
Я после выборов президента Зе, на следующий день чувствовал, что это всё, но не понимал что.
А Зе.даже подсчитал какие убытки они ему нанесли: отпугивая инвесторов"
Вроде 5 Миллиардов было.
- Вставай, президент! Війна почалася!
- О! Наши пришли! Как Вы быстро добрались!
- Наші, «наші»! Це я - Залужний!
Мені наприклад хочеться спати кожного разу коли столтенберг відкриває рота
а я проснувся - а танки Z біля дому!
-а, це ти, доню. ну пісяй, пісяй!" (С)
Московія вирішила вдарити по НАТО.
США - 5 км, країни Балтії - через паркан.
Москалі не шукають легких шляхів. Пішли через Україну...
Видано:16.02.2023
Брюссель (AFP) - Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг каже, що він ліг спати напередодні 24 лютого 2022 року, добре знаючи, яка бійня буде розв'язана протягом кількох годин.
Місяці попереджень глави західного військового альянсу перетворилися на впевненість, що росіянський диктатор путін цього дня розпочне тотальний напад на Україну.
«Я ліг спати. Але це була дуже коротка ніч, тому що я знав, що на якомусь етапі, протягом декількох годин, хтось збирався розбудити мене - і це саме те, що сталося», - сказав він в інтерв'ю AFP тиждень тому, напередоднi першої річниці вторгнення.
«Близько четвертої години мені зателефонував мій начальник штабу, і він просто коротко сказав мені, що вони почалися, тобто вторгнення почалося. Не дивно, тому що ми знали».
У той час як багато хто в усьому світі до кінця сподівався, що vосква не ризикне повномасштабним нападом, для генерального секретаря НАТО не було жодних сумнівів у тому, що пуйло готове діяти.
«Можна бути шокованим жорстокістю війни. Але не можна дивуватися, тому що це дійсно було те, що було передбачено за кілька місяців до вторгнення», - сказав він.
Повноцінне вторгнення
Зараз, після року війни, яка коштувала десятків тисяч життів і підірвала безпеку Європи, Столтенберг попередив, що НАТО має бути готове до нової ери протистояння з дикою росією, яке може тривати довго.
«узурпатор путін хоче іншої Європи, хоче Європи, де він може контролювати сусідів, де він може вирішувати, що можуть робити країни», - сказав Столтенберг.
«Нам потрібно бути готовими до довготривалих перспектив, це може тривати багато, багато, багато, багато років».
Війна москви проти прозахідного сусіда занурила Європу в найнебезпечнішу кризу з часів Другої світової війни та підштовхнула союзників по НАТО до найбільшої реконструкції їх оборони з моменту розпаду радянського союзу.
Глава норвезького очолюваного США альянсу сказав, що він обережно прогнозує, як довго триватиме відновлене протистояння між росією та Заходом, оскільки зміни можуть статися раптово.
«Ми бачили падіння Берлінської стіни або ми бачили 11 вересня», - сказав він.
НАТО, за його словами, «завжди розглядатиме, де є можливості знову потрапити в ситуацію, де є місце для кращих відносин, але з нинішньою поведінкою росіянського режиму, режиму в москві, немає можливості».
Члени НАТО не направили свої сили в Україну, і деякі західні чиновники побоюються, що прямий військовий конфлікт може перерости в ядерну війну між Заходом і росією.
Але після того, як увійшли російські танки, на східному фланзі альянсу було розгорнуто десятки тисяч солдатів НАТО, а ряд європейських союзників збільшили витрати на оборону.
Члени НАТО, очолювані Сполученими Штатами, також відправили в Україну зброю на десятки мільярдів доларів, щоб допомогти їй дати відсіч росії.
Для багатьох це допомогло Альянсу, заснованому після Другої світової війни для протистояння радянському союзу, знову зосередитися після катастрофічного виведення з Афганістану в 2021 році.
Але Столтенберг наполягав, що вторгнення «насправді не сильно змінило НАТО, тому що ми повинні пам'ятати, що війна почалася не в лютому 2022 року. Війна почалася в 2014 році, коли росія вперше незаконно анексувала Крим.
«Те, що ми побачили з моменту повноцінного вторгнення минулого року, - це цінність об'єднання Північної Америки та Європи, важливість того, що ми зробили за останні роки, щоб більше інвестувати в оборону, підвищення готовності», - сказав він.
«Це довело актуальність і важливість НАТО».
Колишній норвезький прем'єр-міністр відкинув звинувачення, що НАТО могло б зробити більше для запобігання повному вторгненню росії, швидше озброївши Україну після Криму або наблизивши її до захисного щита альянсу.
«Чорне і біле, правильно і неправильно»
«Це війна за вибором диктатора путіна, є лише один відповідальний, це путін і ті, хто приймає рішенняна москві», - сказав він.
«Ми можемо аналізувати, ми можемо обговорювати, ми всі можемо розглядати різні рішення, але це жодним чином не знімає відповідальності путіна за цю війну».
Він додав: «Іноді в історії все чорно-біле. Іноді це дійсно правильно і неправильно».
Після року боїв, під час яких обидві сторони стверджували, що вбили десятки тисяч своїх ворогів, НАТО попереджає про відновлення російського наступу, оскільки москва перекидає більше солдатів на лінію фронту, намагаючись компенсувати попередні невдачі.
Але Столтенберг сказав, що члени альянсу з 30 країн як і раніше віддані тому, щоб Україна зрештою перемогла.
«Ми там, щоб переконатися, що Україна виграє цю війну, і забезпечити їх зброєю, ************ та підтримкою, яка їм потрібна», - сказав він.
«Якщо пуйло переможе в Україні, це буде трагедія для українців. Але це буде також небезпечно для всіх нас, тому що тоді послання йому та іншим авторитарним лідерам полягає в тому, що коли вони застосовують військову силу, вони можуть досягти своїх цілей. "
© 2023 AFP