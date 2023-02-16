Россия продолжает вводить большое количество войск на театр военных действий, но несет большие потери, - Пентагон

Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал, можно ли считать действия России на поле боя началом нового наступления на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается того, начала ли Россия свое наступление. То, что мы видим, как вы слышали от меня раньше, Россия продолжает вводить большое количество войск на театр военных действий. Эти войска плохо оснащены и плохо тренированы, и поэтому они несут много потерь", - заметил Остин.

По его словам, в Пентагоне ожидают, что такое развитие ситуации будет продолжаться и дальше.

"Мы также видели, как они (россияне. – Ред.) усиливают артиллерийский огонь в районе Бахмута", - добавил министр обороны США. В этом контексте он отметил, что Бахмут, по оценкам американской стороны, будет оставаться зоной ожесточенных боев в течение определенного времени.

Кроме того, глава Пентагона подчеркнул, что США, а также союзники и партнеры "были очень удивлены тем, что увидели со стороны украинских сил". Он заверил, что международная коалиция будет делать все возможное, чтобы обеспечить Украину вооружением для успеха.

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Министр обороны США также обратил внимание на то, как укрепился Североатлантический альянс на фоне войны, развязанной Кремлем. "Путин думал, что может разделить НАТО, но своей агрессией он достиг совершенно противоположного. Альянс НАТО сейчас объединен и сильнее, чем я когда-либо видел", - подчеркнул Остин.