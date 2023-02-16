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Новости Война
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Пентагон (1413) россия (93003) Остин Ллойд (408)

Россия продолжает вводить большое количество войск на театр военных действий, но несет большие потери, - Пентагон

остін

Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал, можно ли считать действия России на поле боя началом нового наступления на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается того, начала ли Россия свое наступление. То, что мы видим, как вы слышали от меня раньше, Россия продолжает вводить большое количество войск на театр военных действий. Эти войска плохо оснащены и плохо тренированы, и поэтому они несут много потерь", - заметил Остин.

По его словам, в Пентагоне ожидают, что такое развитие ситуации будет продолжаться и дальше.

"Мы также видели, как они (россияне. – Ред.) усиливают артиллерийский огонь в районе Бахмута", - добавил министр обороны США. В этом контексте он отметил, что Бахмут, по оценкам американской стороны, будет оставаться зоной ожесточенных боев в течение определенного времени.

Кроме того, глава Пентагона подчеркнул, что США, а также союзники и партнеры "были очень удивлены тем, что увидели со стороны украинских сил". Он заверил, что международная коалиция будет делать все возможное, чтобы обеспечить Украину вооружением для успеха.

Читайте также: Итог войны в Украине важен для безопасности Европы и для глобальной безопасности, - глава Пентагона Остин

Министр обороны США также обратил внимание на то, как укрепился Североатлантический альянс на фоне войны, развязанной Кремлем. "Путин думал, что может разделить НАТО, но своей агрессией он достиг совершенно противоположного. Альянс НАТО сейчас объединен и сильнее, чем я когда-либо видел", - подчеркнул Остин.
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Топ комментарии
+14
Мяса у кацапья хватает а Украине надо хорошие современные мясорубки.
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16.02.2023 19:15
+7
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16.02.2023 19:17
+5
ага, масорубки гатлинга- например.
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16.02.2023 19:18
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Мяса у кацапья хватает а Украине надо хорошие современные мясорубки.
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16.02.2023 19:15 Ответить
ага, масорубки гатлинга- например.
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16.02.2023 19:18 Ответить
кассетные снаряды например
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16.02.2023 19:21 Ответить
так глянешь видео с коптера как пехоту подавляют, так и кажеться, не хватает мины с воздушным подрывом, что бы осколком всех в решето
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16.02.2023 19:26 Ответить
rus - ni, peace - da
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16.02.2023 19:16 Ответить
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16.02.2023 19:17 Ответить
именно так!
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16.02.2023 19:19 Ответить
А колись таке буде
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16.02.2023 19:22 Ответить
Я нічого не розумію.То ми переможемо,то Мілі каже,що не переможемо,то ми тримаемось,то не тримаемось.Хто розуміе,як наши хлопци,переможуть?
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16.02.2023 19:21 Ответить
В мене вже від них голова болить, заспокоїв себе думкою, що вони просто знущаються з кацапів таким чином. Все.
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16.02.2023 19:23 Ответить
Міллі не каже, що не переможемо. Міллі каже, що розгромити москалів буде дуже складно. ! Але це можливо
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16.02.2023 19:52 Ответить
Росія продовжує вводити велику кількість військ на театр воєнних дій

Театрали, мля...
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16.02.2023 19:24 Ответить
чим більше вводять - тим більше і виводять.. в коробках та пакетах...
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16.02.2023 22:07 Ответить
Кацапи думають нас залякати своєю кількістю, але їм не зрозуміти, що українці інші, вони зрозуміли свою помилку дружби зі своїми найбільшими, найлютішими ворогами за весь час існування цих країн, а також розуміють, що припинення боротьби - це їх знищення і вічні канцтабори. А тому українці, ті що на фронті, ніколи більше не повірять в доброту і порядеість кацапа. А щоб жити, як живуть в Європі і США нам всього-навсього потрібно знищити кацапів, бо вни нам жити не дадуть.
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16.02.2023 19:33 Ответить
цілий блок туевої хучі країн який був спеціально створений щоб толпою протистояти рашці дивиться як одна Україна дає за щоку русні, а вони щей снаряди не встигають підносити... ви там уже якось пошвидше... техніка потрібна була ще на "позавчора", несемо втрати із-за вашої нерішучості, ссикуни чортові!
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16.02.2023 22:06 Ответить
 
 