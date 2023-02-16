В Одесской области уничтожена морская мина, которую штормом вынесло на берег
После мощного шторма, бушевавшего в Черном море несколько дней подряд, к берегам Одесщины вынесло мину, сорванную с крепежа.
Об этом сообщил спикер ОК "Південь" Владислав Назаров, информирует Цензор.НЕТ.
Особая опасность такой ситуации состоит в том, что мина в результате непосредственного контакта с поверхностью, опрокидывания волнами и деформации контактных взрывателей может внезапно сдетонировать в любой момент.
Специальной группой разминирования ВМС ВС Украины было принято решение об уничтожении мины на месте. Боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва.
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