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США и G7 готовят масштабный пакет санкций против России на 24 февраля, - Нуланд
Соединенные Штаты вместе со своими партнерами по G7 готовят новый масштабный пакет санкций, который планируется объявить поближе к годовщине жестокого вторжения РФ в Украину.
Об этом сказала в четверг во время телефонного брифинга заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я думаю, ближе к 24 числу вы увидите новый крупный пакет санкций как со стороны США, так и всех наших партнеров по G7", - отметила представитель Госдепа.
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Але й так дякуємо.
а десяток томогавків-ще краще
ну а сотня- за таке вріжу шмат сала розміром 2м*2 м
Спецслужбы стран НАТО готовят утилизировать Мавзолецных обезьян рюSSкего Вермахта...,по всему Миру...
Злые языки кажуть Зеля разбушевался что Фантомас во Франции...😁
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🥇🥇🥇🥇🥇
Потому 23 февраля - это скорее день защитника немецкой кайзеровской отчизны, чем советской или российской.......
Як казав Степан Андрійович Бандера... моцкалі..ви тупі Бурлаки з Волги та Дону..🦍🦍🦍
Язык у него остался- будет опять Ху*ла прославлять, т.к. больше уже ничего не будет.