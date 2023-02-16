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МИД требует от Financial Times расследовать дезинформацию о якобы контрабанде оружия из Украины

ніколенко

Министерство иностранных дел Украины требует от Financial Times провести редакционное расследование по материалам, имеющим признаки дезинформации в интересах России.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Как рождается дезинформация в уважаемых западных медиа.

Материал Financial Times от 6 февраля 2023 года: премьер-министр Молдовы призывает к увеличению помощи ЕС для обуздания контрабанды оружия из Украины.

В начале статьи отмечается, что сейчас экс-премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица рассказала Financial Times о том, что ее страна "наблюдает за увеличением" контрабанды оружия, людей и товаров из Украины на фоне войны. Автор напоминает, что Молдова не является членом Европейского Союза, но граничит с Румынией, которая является членом ЕС с 2007 года.

Далее автор сразу очерчивает масштаб проблемы: "Незаконная контрабанда оружия, людей и товаров из Украины была основным опасением для стран ЕС после вторжения России в феврале прошлого года, что усилилось огромным количеством оружия, поставленного в страну за последние 11 месяцев, а также увеличением количества людей, стремящихся уехать".

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В ответ, как говорится в материале, Брюссель создал центр поддержки в Молдове, пытаясь отслеживать и противодействовать попыткам незаконной торговли. Эта инициатива, по словам Гаврилицы, достигла "успешных усилий в контексте прекращения контрабанды оружия и людей".

А теперь смотрим на прямую цитату экс-главы молдавского правительства, которая подается в статье: "Мы не хотим стать страной, где растут угрозы безопасности, или усиливается... торговля людьми или контрабанда". Наталья Гаврилица также говорит, что Молдове нужна поддержка ЕС, чтобы "не разрешить сети контрабанды разрастись". Совершенно легитимное желание представительницы страны, на территории которой идет война. Но непосредственно ли говорит молдавская экс-премьер о фактах контрабанды оружия или его увеличении? Нет.

Цитаты экс-премьер-министра Молдовы не соответствуют заголовку материала Financial Times. Автор статьи также не приводит никаких доказательств контрабанды оружия. Более того, мы не получали никакой подтвержденной информации или конкретных фактов от молдавской стороны о поставках контрабандного оружия из Украины.

Этот материал Financial Times – очередная дезинформация. Ее цель – дискредитировать международную военную помощь Украине. Россия инвестирует многочисленные ресурсы, чтобы помешать поставкам западного оружия нашему государству на фоне нового наступления российской армии. Очевидно, что статья Financial Times должна была усилить на Западе страх относительно того, что передающееся Украине оружие обернется против самих западных стран, попав в руки криминальных элементов.

В прошлом году этот автор уже публиковал похожую статью, в которой также манипулировал темой якобы контрабанды оружия из Украины.

Требуем от Financial Times немедленно провести редакционное расследование обстоятельств появления материалов, имеющих все признаки дезинформации в интересах России", – заявил Николенко.
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Топ комментарии
+8
Поясниш, як ти знайшов зв'язок між контрабандою західної зброї в сусідню країну і завищеними цінами на закупівлю Їжі? Абишо.
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16.02.2023 20:30
+6
А вже виявлені докази цієї "контрабанди"? І саме зразків зброї, яка надається у рамках військової допомоги західними союзниками? Наприклад штурмові гвинтівки, гранатомети Бо на Заході є купа "короткострілу" так званого "цивільного" чи "поліцейського" зразка, які не мають стосунку до цієї допомоги, а потрапляють в Україну контрабандними шляхами, а потім тими ж контрабандистами переправляється до Молдови
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16.02.2023 20:43
+5
Нет, потому что Financial Times написал то, чего премьер Молдовы на самао деле не говорила.
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16.02.2023 20:51
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Поясниш, як ти знайшов зв'язок між контрабандою західної зброї в сусідню країну і завищеними цінами на закупівлю Їжі? Абишо.
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16.02.2023 20:30 Ответить
Я вважаю, що перш ніж ляпати такі речі, треба тричі подумати головою, бо можна вистрілити собі в ногу, а то й в ту ж голову. Я зараз про важливість постачання цієї зброї Україні, якщо не дійшло, і пряму залежність цього постачання з подібними висерами. В цієї влади і так достатньо про#обів, за які її можна критикувати. Чи ти вважаєш, що їх мало, раз тобі доводиться використовувати кацапсячі вкиди?
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16.02.2023 20:49 Ответить
А вже виявлені докази цієї "контрабанди"? І саме зразків зброї, яка надається у рамках військової допомоги західними союзниками? Наприклад штурмові гвинтівки, гранатомети Бо на Заході є купа "короткострілу" так званого "цивільного" чи "поліцейського" зразка, які не мають стосунку до цієї допомоги, а потрапляють в Україну контрабандними шляхами, а потім тими ж контрабандистами переправляється до Молдови
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16.02.2023 20:43 Ответить
Ти гарантуєш, що ця зброя була саме предметом контрабанди, а не втрачена на полі бою?
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16.02.2023 20:51 Ответить
РОзумієш - мене колись учили, що розслідування потрібно починать з встановлення "факту злочину" В даному випадку це "контрабанда" Тут встановлюється наявність самого факту незаконного переміщення забороненого предмета через державний кордон Потім переходить треба до оцінки "предмету контрабанди" - встановить його видову належність Потім треба переходить до його походження (Звідки він взявся у контрабандиста) Потім відслідковується ланцюжок руху контрабанди від контрабандиста до "вихідної точки" (потрапляння контрабанди на територію України чи щезання її з офіційного обліку на території України) Ти не довів навіть самого "факту контрабандних дій" а вже "махаєш шаблею"
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16.02.2023 21:04 Ответить
А я мав комусь щось доводити? Ти статтю читав?

"На початку статті зазначається, що нині екс-прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця розповіла Financial Times про те, що її країна "спостерігає збільшення" контрабанди зброї, людей та товарів із України на тлі війни". Джерело:

"Далі автор одразу окреслює масштаб проблеми: "Незаконна контрабанда зброї, людей та товарів з України була основним побоюванням для країн ЄС після вторгнення Росії в лютому минулого року, що посилилося величезною кількістю зброї, поставленої в країну за останні 11 місяців, а також збільшенням кількості людей, які прагнуть виїхати". Джерело:

Тут не чітко написано якої зброї, звідки і куди? Вибач, але не маю часу на цей вотебаутизм.
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16.02.2023 21:24 Ответить
Тобто - тобі захотілося "потриндіть за жизнь"!
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16.02.2023 21:37 Ответить
Схоже "потриндіть за жизнь" якраз захотілось тобі. Мене твої мемуари про де, хто і як тебе вчив не цікавлять от взагалі. Гарного вечора. Не нудьгуй.
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16.02.2023 21:48 Ответить
Ясно! "перднув - і в кущі!"
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16.02.2023 22:10 Ответить
А чому фейк? Тому що так сказали ті, хто був нещодавно пійманий на марадерстві ?

А ви певні, що у підсумку то буде фейк ,а не як з золотими яйцями
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16.02.2023 20:39 Ответить
Нет, потому что Financial Times написал то, чего премьер Молдовы на самао деле не говорила.
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16.02.2023 20:51 Ответить
Ага, заявив він, у себе на сторінці у фейсбуці на українській мові. Мабуть Financial Times її читає
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16.02.2023 20:28 Ответить
На кого працюєш, зрадник? Він повинен був на Цензорі розмістити англійський текст? Ти ж його навіть не прочитаєш та знайдеш щось інше щоб оббагнючити...
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16.02.2023 20:43 Ответить
На якому цензорі, розуміти написане вмієте?)

Цензор завжди приводить посилання на джерело, джерело у дописі -це сторінка на ФБ цього персонажу.

Мене вже давно дивує наше МЗС, яке робить грозні заяви в себе на ФБ українською, а не офіційно на сайту МЗС, або подібних местах.
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16.02.2023 20:51 Ответить
Ви точно все перевірили і впевнені, що такої заяви в бік Financial Times від МЗС не існує?
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16.02.2023 20:54 Ответить
https://mfa.gov.ua/, знайдіть Хоча б на українській)
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16.02.2023 21:00 Ответить
Нічого там вони не розслідують, скажуть свобода слова і бла-бла-бла без доказів. газетенку доведеться подавати тільки в суд і хай в суді доводять контрабанду зброї з України в ракурсі що це держава Україна, а не якісь контрабандисти - фізичні особи.
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16.02.2023 20:46 Ответить
молдавська шльондра захотіла премію в 20 тис кривавих євро від х!йла
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16.02.2023 20:52 Ответить
Україні подати в суд на газету за наклеп і відсутність перевірки фактів
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16.02.2023 20:55 Ответить
Ну зелене кодло це ще ті мразоти, але ж в них має бути хоча б примітивний інстинкт самозбереження, скоріше за все фейк, чи як там зараз модно казати іпсо і хоч нашої влади віри немає але ж такі гучні заяви мають мати під собою серйозне підгрунтя
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16.02.2023 21:00 Ответить
екс-прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця розповіла Financial Times про те, що її країна "спостерігає збільшення" контрабанди зброї, людей та товарів із України на тлі війни. Джерело:
Це слова Гаврилиці чи журналіста ?
 Тут три версії, або вона щось курить цікаве, або працює на кремль, або це правда.
АЛЕ ПРО КОНТРАБАНДУ ДОПОМОГИ США ВОЛАЛИ ПРЕДСТАВНИКИ УГОРЩИНИ І ПОРТУГАЛІЇ, це були штурмові гвинтівкі Colt


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16.02.2023 21:53 Ответить
Вопрос - как редактор пропустил это гов-но?
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16.02.2023 23:04 Ответить
Под оригинальной статьей полно комментов. Там вовсю работают рашистские тролии, нагнетая, что из-за коррупции 70% отсылаемого Украине оружя не доходит до фронта. И с ними спорят британцы. Где же наша хваленая киберполиция, почему не противодействует в комментариях на сайтах западных изданий?

https://www.ft.com/content/1ca19554-2b04-49f5-a862-c62c4c82840b#comments-anchor
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16.02.2023 23:48 Ответить
 
 