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Израиль готов предоставить Украине систему предупреждения о воздушной угрозе, - глава МИД Коэн
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал предоставить Украине систему предупреждения о воздушной угрозе гражданскому населению.
Об этом пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что Коэн встретился в четверг с Зеленским во время визита в Киев - первого визита израильского чиновника в Украину с начала российского вторжения почти год назад - и пообещал, что Израиль предоставит Украине систему предупреждения о воздушной угрозе гражданскому населению через 3-6 месяцев.
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+10 Ольга Мартынюк 0cacf01b
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Чи, може, тут щось інше?
Але ми дуже вдячні.
Через 3-6 місяців? Класно, як раз десь узгодять країни Заходу нам передати літаки.
Дякую всім країнам, які допомагають Україні, а Ізраїлю бажаю не узалежнювати свою економіку і політику від російськомовних корупціонерів.