Евросоюз не будет вводить меры против российской атомной энергетики в рамках десятого пакета санкций, - Politico

По данным издания Politico, Еврокомиссия не будет включать в новый санкционный пакет ограничения против российской атомной отрасли и ее представителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Венгрия в течение долгого времени выступала против санкций в отношении российской атомной отрасли и была готова применить право вето. В результате ЕС отказался от этой идеи. Затем в Брюсселе рассматривали возможность введения санкций против отдельных представителей "Росатома" и ряда других компаний, но, в конечном счете, было принято решение не делать и этого.

Опасения относительно санкций против атомной отрасли были не только у Будапешта. В частности, ранее на этой неделе представители правительства Франции также указали на необходимость действовать с осторожностью в вопросе санкций против российской атомной отрасли, поскольку "многие АЭС используют российское ядерное топливо".

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз собирается включить в новый пакет санкций четыре российских банка, включая Альфа-банк, а также ввести запрет на поставки в Россию ряда товаров. Всего в санкционные списки планируют включить 130 физических и юридических лиц, в том числе военных, журналистов государственных СМИ, а также компании и физлица в других странах, связанные с российской военной отраслью или с группой "Вагнер".

Помимо этого, ЕС хочет ввести запрет на импорт из России каучука и битума. Также Брюссель хочет запретить работу граждан РФ в правлении компаний, обслуживающих важнейшую инфраструктуру, например, электросети, а также в компаниях-поставщиках газа.

Смотрите также: Введены санкции против 200 россиян, связанных со сферой атомной энергетики, - Зеленский. ВИДЕО

Кроме того, экспортные ограничения могут коснуться поставок из ЕС в РФ грузовиков и других тяжелых транспортных средств, строительной техники и прочих машин, используемых в строительном секторе. Также власти ЕС планируют дополнительные запреты на экспорт в России электронных компонентов, которые можно использовать при производстве оружия.

Кроме того, в Брюсселе планируют внести в черные списки судоходную компанию, базирующуюся в Дубае, которую подозревают в помощи России в обходе действующих санкций. Но источники уточнили, что в ходе дискуссий со стороны средиземноморских стран поступали возражения против этой меры.

Ранее в ЕС сообщали, что планируют в конце февраля ввести очередной, десятый по счёту, пакет санкций в отношении России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что согласно замыслу, в десятый пакет санкций должны, среди прочего, войти запреты на поставки в Россию "товаров, альтернативу которым практически невозможно найти". Она добавила, что речь пойдет о товарах, которые, по оценкам ЕС, нужны российскому ВПК.

Читайте также: Еврокомиссия представила 10-й пакет санкций против РФ: запрет на экспорт на 11 млрд евро и санкции против пропагандистов