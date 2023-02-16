Евросоюз не будет вводить меры против российской атомной энергетики в рамках десятого пакета санкций, - Politico
По данным издания Politico, Еврокомиссия не будет включать в новый санкционный пакет ограничения против российской атомной отрасли и ее представителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что Венгрия в течение долгого времени выступала против санкций в отношении российской атомной отрасли и была готова применить право вето. В результате ЕС отказался от этой идеи. Затем в Брюсселе рассматривали возможность введения санкций против отдельных представителей "Росатома" и ряда других компаний, но, в конечном счете, было принято решение не делать и этого.
Опасения относительно санкций против атомной отрасли были не только у Будапешта. В частности, ранее на этой неделе представители правительства Франции также указали на необходимость действовать с осторожностью в вопросе санкций против российской атомной отрасли, поскольку "многие АЭС используют российское ядерное топливо".
Ранее Politico со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз собирается включить в новый пакет санкций четыре российских банка, включая Альфа-банк, а также ввести запрет на поставки в Россию ряда товаров. Всего в санкционные списки планируют включить 130 физических и юридических лиц, в том числе военных, журналистов государственных СМИ, а также компании и физлица в других странах, связанные с российской военной отраслью или с группой "Вагнер".
Помимо этого, ЕС хочет ввести запрет на импорт из России каучука и битума. Также Брюссель хочет запретить работу граждан РФ в правлении компаний, обслуживающих важнейшую инфраструктуру, например, электросети, а также в компаниях-поставщиках газа.
Кроме того, экспортные ограничения могут коснуться поставок из ЕС в РФ грузовиков и других тяжелых транспортных средств, строительной техники и прочих машин, используемых в строительном секторе. Также власти ЕС планируют дополнительные запреты на экспорт в России электронных компонентов, которые можно использовать при производстве оружия.
Кроме того, в Брюсселе планируют внести в черные списки судоходную компанию, базирующуюся в Дубае, которую подозревают в помощи России в обходе действующих санкций. Но источники уточнили, что в ходе дискуссий со стороны средиземноморских стран поступали возражения против этой меры.
Ранее в ЕС сообщали, что планируют в конце февраля ввести очередной, десятый по счёту, пакет санкций в отношении России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что согласно замыслу, в десятый пакет санкций должны, среди прочего, войти запреты на поставки в Россию "товаров, альтернативу которым практически невозможно найти". Она добавила, что речь пойдет о товарах, которые, по оценкам ЕС, нужны российскому ВПК.
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А ЕС должен думать.
Реєстрація: 05 лютого 2023
Заходив: 14 лютого 2023 в 07:37
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Пока все санкции работают отлично.
Лучше ввести их Турции,что бы этикетки не переклеивали.
Отсюда вывод..Сралин был тупой дебил пролетариата не способный создать даже телегу Батьки Махно б ...