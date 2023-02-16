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Евросоюз не будет вводить меры против российской атомной энергетики в рамках десятого пакета санкций, - Politico

санкции

По данным издания Politico, Еврокомиссия не будет включать в новый санкционный пакет ограничения против российской атомной отрасли и ее представителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Венгрия в течение долгого времени выступала против санкций в отношении российской атомной отрасли и была готова применить право вето. В результате ЕС отказался от этой идеи. Затем в Брюсселе рассматривали возможность введения санкций против отдельных представителей "Росатома" и ряда других компаний, но, в конечном счете, было принято решение не делать и этого.

Опасения относительно санкций против атомной отрасли были не только у Будапешта. В частности, ранее на этой неделе представители правительства Франции также указали на необходимость действовать с осторожностью в вопросе санкций против российской атомной отрасли, поскольку "многие АЭС используют российское ядерное топливо".

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз собирается включить в новый пакет санкций четыре российских банка, включая Альфа-банк, а также ввести запрет на поставки в Россию ряда товаров. Всего в санкционные списки планируют включить 130 физических и юридических лиц, в том числе военных, журналистов государственных СМИ, а также компании и физлица в других странах, связанные с российской военной отраслью или с группой "Вагнер".

Помимо этого, ЕС хочет ввести запрет на импорт из России каучука и битума. Также Брюссель хочет запретить работу граждан РФ в правлении компаний, обслуживающих важнейшую инфраструктуру, например, электросети, а также в компаниях-поставщиках газа.

Смотрите также: Введены санкции против 200 россиян, связанных со сферой атомной энергетики, - Зеленский. ВИДЕО

Кроме того, экспортные ограничения могут коснуться поставок из ЕС в РФ грузовиков и других тяжелых транспортных средств, строительной техники и прочих машин, используемых в строительном секторе. Также власти ЕС планируют дополнительные запреты на экспорт в России электронных компонентов, которые можно использовать при производстве оружия.

Кроме того, в Брюсселе планируют внести в черные списки судоходную компанию, базирующуюся в Дубае, которую подозревают в помощи России в обходе действующих санкций. Но источники уточнили, что в ходе дискуссий со стороны средиземноморских стран поступали возражения против этой меры.

Ранее в ЕС сообщали, что планируют в конце февраля ввести очередной, десятый по счёту, пакет санкций в отношении России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что согласно замыслу, в десятый пакет санкций должны, среди прочего, войти запреты на поставки в Россию "товаров, альтернативу которым практически невозможно найти". Она добавила, что речь пойдет о товарах, которые, по оценкам ЕС, нужны российскому ВПК.

Читайте также: Еврокомиссия представила 10-й пакет санкций против РФ: запрет на экспорт на 11 млрд евро и санкции против пропагандистов
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Топ комментарии
+6
Все просто - фашистська мадярщина на підсосі у росатому. Тому ЄС і НАТО треба думати, як позбутися цих мадярських виродків, які гальмують розвиток країн заходу.
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16.02.2023 20:45
+4
Праильна, а на халєри ті санкції, вони ж атомним тероризмом не займаються, ведуть себе чемно, шо то за іздіватєльства....Плять, ну шо оце в лісі робиться...Іпать-дрімать
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16.02.2023 20:42
+3
та че уж там - свои же люди... в одних универах общагу делили....
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16.02.2023 20:40
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Правила форума Совет форумчан
не удивительно...((
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16.02.2023 20:37 Ответить
та че уж там - свои же люди... в одних универах общагу делили....
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16.02.2023 20:40 Ответить
Праильна, а на халєри ті санкції, вони ж атомним тероризмом не займаються, ведуть себе чемно, шо то за іздіватєльства....Плять, ну шо оце в лісі робиться...Іпать-дрімать
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16.02.2023 20:42 Ответить
знов дрищуть під себе...
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16.02.2023 20:45 Ответить
Все просто - фашистська мадярщина на підсосі у росатому. Тому ЄС і НАТО треба думати, як позбутися цих мадярських виродків, які гальмують розвиток країн заходу.
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16.02.2023 20:45 Ответить
Зеленский навестил Орбана 09.02.23.
А ЕС должен думать.
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16.02.2023 20:49 Ответить
ти ****** знову тут ?Цензор, ау!)



Реєстрація: 05 лютого 2023

Заходив: 14 лютого 2023 в 07:37

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16.02.2023 20:52 Ответить
Зеля підбадьорював Орбана.
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16.02.2023 20:52 Ответить
Да Вы на то фото посмотрите - у Зе был вид, что он в течение секунды врежет Орбану в челюсть. Кстати, Орбан был перепуганным.
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16.02.2023 20:59 Ответить
"Угорщина не пропустить це, оскільки їхня атомна станція належить "Росатому", і вони кажуть, що вона виробляє 50 відсотків енергопостачання країни. Але санкції проти окремих осіб (крім генерального директора) не повинні впливати на енергетичну безпеку"(с)
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16.02.2023 20:46 Ответить
Санкции должны наносить урон врагу,а не себе,иначе Путин с них смеяться будет и ещё попросит.
Пока все санкции работают отлично.
Лучше ввести их Турции,что бы этикетки не переклеивали.
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16.02.2023 20:48 Ответить
Тепер я знаю хто головний у ЕС і це не німці)
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16.02.2023 20:50 Ответить
Євросоюз не вводитиме заходів проти російської атомної енергетики ,що є доказом підтримки євросоюзом роашистської окупаційної влади куйла.
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16.02.2023 20:56 Ответить
Все що стосується 'атому' викликає в Европі переляк. Як вони ще АЕС експлуатують такі 'переляки'?
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16.02.2023 20:59 Ответить
мадяри це ложка лайна в медовій бочці ЄС .
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16.02.2023 21:02 Ответить
газ нічому не навчив..... які ж вони тупі... все що з касабів-все від лукавого
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16.02.2023 21:03 Ответить
Страны НАТО и ЕС не принимают дерьмовых решений за последние лет 30..., поскольку Германия и СССР дохлый были союзниками с 1922 года...,договор братский в итальянском городке Раппала был заключён по факту на 50 лет...
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16.02.2023 21:16 Ответить
Это то, о чем не сказала Нуланд? Интересно, какие еще "мощные" санкции будут...
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16.02.2023 21:21 Ответить
Начнем с того что в Сссре дохлом турбины для электростанций не производились по факту Никогда...все это оборудование для СССР поставляла гитлеровская Германия с 1935 года...
Отсюда вывод..Сралин был тупой дебил пролетариата не способный создать даже телегу Батьки Махно б ...
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16.02.2023 21:25 Ответить
Угорщина не дозволяє і...решта,хоч головою об стінку бийтися.Нормальненькі такі правила в ЄС. Як вони взагалі там якісь рішення приймають? Он Швеція теж лобом у ердоганівську стіну вперлася.Не дозволяє,бачите,турецький пуп землі...Треба там вже щось змінювати,бо з такими "друзями" будемо "спотикатись" в Євросоюзі на кожному кроці.
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16.02.2023 21:46 Ответить
Хтось ще вірить у великого і могутнього Орбана, на якого зовсім немає важелів впливу? У будь-якому незрозумілому випадку треба валили все на Орбана.
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16.02.2023 21:57 Ответить
Думаю теракти будуть в Білорусі , а точніше на єдині атомні станції.
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16.02.2023 23:47 Ответить
Это ввглядит так. Вы там воюйте себе на здоровье, а мы будем террористам и их пятой колонне помогать.
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17.02.2023 04:09 Ответить
Цинічні покидьки
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17.02.2023 07:24 Ответить
 
 