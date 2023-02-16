Раде предлагают исключить Левочкина из комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
Верховной Раде предложено отозвать народного депутата из группы "Платформа за жизнь и мир" Сергея Левочкина из парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины.
На сайте ВР опубликован соответствующий проект постановления №9022 от 16 февраля о внесении изменений в постановление Верховной Рады "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
В проекте постановления, которое инициировали нардепы преимущественно из фракции "Слуга народа", предлагается: "отозвать Левочкина Сергея Владимировича – народного депутата Украины, депутатская группа "Платформа за жизнь и мир" – из персонального состава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки".
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шуфричі, льовочкіни, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
Це треба бути або відбитим на всю голову, або бути лютим ворогом України щоб таке зробити!
п.с. До речі, а коли в останній раз їб#ло шуфричу били? Нєпорядок!
19.01.2017 . Война говорите? Патриоты говорите?
Утримався- ?
Не пройшло!!!!!
Не вистачило голосів......
Стефанчук-Зеленський працюють з опозажопники гнидами, прямо в ТУРБОРЕЖИМІ, за рік наважилися… Так жорстко і швидко, як і з деркачем!!!
Але ж уже рік повномасштабного вторгнення РФ, а ще й досі оце падло має доступ до військової таємниці? І що, аби те чмо Кива не втік, він також міг би на пряму стріми на Лубянку транслювати?
ганьба стефанчуку та й зеленскому - нет слов.
Вова Зеленський, а чому ти Вову путіну не включив у склад РНБО ?
далі буде...