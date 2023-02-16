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ВР (27373) Левочкин (556)

Раде предлагают исключить Левочкина из комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

левочкин,левочкина,левочкины

Верховной Раде предложено отозвать народного депутата из группы "Платформа за жизнь и мир" Сергея Левочкина из парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины.

На сайте ВР опубликован соответствующий проект постановления №9022 от 16 февраля о внесении изменений в постановление Верховной Рады "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В проекте постановления, которое инициировали нардепы преимущественно из фракции "Слуга народа", предлагается: "отозвать Левочкина Сергея Владимировича – народного депутата Украины, депутатская группа "Платформа за жизнь и мир" – из персонального состава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки".

Читайте: Левочкин о намерениях исключить его из оборонного комитета ВР: Инициатива Безуглой – бессмысленна
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Топ комментарии
+24
На..ра?! Поставте його начальником ГУР. Клоунада риг в комітеті нац безпеки і розвідки ПЗДЦ
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16.02.2023 20:56
+17
*** ще медведчука б повернули і включили до комітету нац безпеки
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16.02.2023 20:57
+17
Лютий треш! Прокацапський недобитий ригоанал сидить в комітеті нацбезпеки!
Це треба бути або відбитим на всю голову, або бути лютим ворогом України щоб таке зробити!
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16.02.2023 21:03
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цирк на дроті. у цого сімьї вже давно паспорти резидентів Кіпру та Франції, можливо і Греції. але досі допомогають голосувати в зраді, тому й не чіпають поки що. те ж саме з жулею, влащенком та Ко.
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16.02.2023 20:55 Ответить
Виключити льовочкіна разом з ОП-ою.
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16.02.2023 22:01 Ответить
На..ра?! Поставте його начальником ГУР. Клоунада риг в комітеті нац безпеки і розвідки ПЗДЦ
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16.02.2023 20:56 Ответить
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, льовочкіни, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
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16.02.2023 21:48 Ответить
*** ще медведчука б повернули і включили до комітету нац безпеки
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16.02.2023 20:57 Ответить
а кто же тогда фсбшникам доносы строчить будет?
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16.02.2023 20:58 Ответить
Не турбуйтеся, тих хто "строчить доноси" ще дуууже багато. При чому в усіх вертикалях влади.
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16.02.2023 21:03 Ответить
да ти шо а яника з кровосісем ще в совет оборони не вибрали
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16.02.2023 20:58 Ответить
Подселите его сожителем к гогилашвили и буданову!
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16.02.2023 20:59 Ответить
они его порвут?
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16.02.2023 21:03 Ответить
Анус порвут?
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16.02.2023 21:04 Ответить
Нє прашло і полгода
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16.02.2023 21:01 Ответить
Лютий треш! Прокацапський недобитий ригоанал сидить в комітеті нацбезпеки!
Це треба бути або відбитим на всю голову, або бути лютим ворогом України щоб таке зробити!
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16.02.2023 21:03 Ответить
Це для рівноваги з оточенням пу
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16.02.2023 21:53 Ответить
Пропоную вельми рівноцінну заміну льовочкіну -- шуфрича!
п.с. До речі, а коли в останній раз їб#ло шуфричу били? Нєпорядок!
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16.02.2023 22:24 Ответить
комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки України, в склад якого входять лёвочкини - це взагалі оксюморон.
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16.02.2023 21:04 Ответить
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко (фракция БПП) считает неоправданным исключение народного депутата Сергея Левочкина из комитета национальной безопасности и обороны, поскольку это будет неоднозначно воспринято в мире. Источник:
19.01.2017 . Война говорите? Патриоты говорите?
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16.02.2023 21:07 Ответить
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16.02.2023 21:34 Ответить
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16.02.2023 21:38 Ответить
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16.02.2023 22:24 Ответить
Мать его за ногу.Год войны а пропуская опезежная сволочь все ещё в комитете национальной безопасности.Если слуги урода держат эту тварь в Раде вывод напрашивается только один-они подобны ему
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16.02.2023 21:08 Ответить
а лучше - между ног!
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16.02.2023 21:13 Ответить
зачем исключать... гоните через этого ******* дезинформацию.. а... забыл... будланову-гогилашвили не просто не до этого, он просто ничего в этом не понимает... правильно, что американцы на него болт с обратной резьбой забили...
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16.02.2023 21:10 Ответить
Хто - ЗА?
Утримався- ?
Не пройшло!!!!!
Не вистачило голосів......
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16.02.2023 21:12 Ответить
Ця вистава з Льовочкіним нагадує анекдоти з Штірліцем і Мюлєром.
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16.02.2023 21:12 Ответить
Просто заради мого спокою - медведчука в тому комітеті немає? шуфрич може там, нє?
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16.02.2023 21:12 Ответить
Та як так можна? Вони ж свої! Шуфрич Незвизданий, та решта. Майже зе-патріоти! Голосувати за Зе хто потім буде?
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16.02.2023 21:15 Ответить
Чи не зарано таким особам, може, якийсь ще рік - другий розказувати цей договорняк!! Рахамія хоч якусь копієчку накалядує, для харчевання дітей голодних чи в офшор…
Стефанчук-Зеленський працюють з опозажопники гнидами, прямо в ТУРБОРЕЖИМІ, за рік наважилися… Так жорстко і швидко, як і з деркачем!!!
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16.02.2023 21:24 Ответить
Я розумію, що Україна - це правова держава. Тому і намагаємося робити все за процедурою (правовий режим військового стану, судові рішення стосовно колаборантів, Женевська конвенція відповідно до військовополонених).
Але ж уже рік повномасштабного вторгнення РФ, а ще й досі оце падло має доступ до військової таємниці? І що, аби те чмо Кива не втік, він також міг би на пряму стріми на Лубянку транслювати?
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16.02.2023 21:30 Ответить
******** зрада с опзжопниками - героями Украіни.
ганьба стефанчуку та й зеленскому - нет слов.
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16.02.2023 21:33 Ответить
Раді пропонують виключити Льовочкіна з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Джерело:

Вова Зеленський, а чому ти Вову путіну не включив у склад РНБО ?

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16.02.2023 21:36 Ответить
Тому, що піаніст йому ще в очко не заглянув; не зовсім довіряє.
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16.02.2023 22:15 Ответить
О сколько нам открытий чудных! (С)
далі буде...
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16.02.2023 21:49 Ответить
...готовит предводитель слуг
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16.02.2023 23:52 Ответить
Поки зелена шмаркля не отримає смачного копняка від Вашінгтонського обкому, то й не зачухається.
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16.02.2023 22:13 Ответить
Насміхаються над нами
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16.02.2023 22:20 Ответить
Не дивуюсь, чому у нас війна
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16.02.2023 23:50 Ответить
Через рік війни...щоб тягти волинку , й на своїх Трухіних піаритись не доводилось
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17.02.2023 00:45 Ответить
Це попередження. Бо не віддає добровільно зеленим обленерго.
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17.02.2023 05:30 Ответить
 
 