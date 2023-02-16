Резников о результатах визита в Брюссель: Укрепляется "бронированный кулак", который через несколько месяцев сможет решать задачу в соответствии с замыслом Залужного
Результаты работы украинской делегации в Брюсселе оптимистичны.
Об этом министр обороны Алексей Резников написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Завершилась двухдневная работа украинской делегации в Брюсселе
Результаты оптимистичны.
– Угрозы с неба получат лучший отпор.
– Войско будет лучше снабжено боеприпасами.
– Больше наших воинов получат качественную подготовку.
Главное – укрепляется "бронированный кулак", который через несколько месяцев сможет решать задачу в соответствии с замыслом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и Генерального штаба.
Сегодня обсуждали с партнерами практические аспекты "танковой коалиции". Предпринято несколько важных шагов.
Я благодарю всех партнеров за помощь Украине. Особенно Соединенным Штатам и персонально моему другу и большому другу Украины министру обороны США Ллойду Остину ІІІ – за лидерство в формате "Рамштайн".
Также искренне благодарен Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за последовательную поддержку нашего государства на уровне Североатлантического альянса.
Благодарная украинская делегация и Миссия Украины при НАТО за командную работу.
Возвращаемся домой. Нас предстоит много дел.
Приближаем победу безостановочно", - рассказал Резников.
Пожалуйста, подождите...
по -друге, чому зраджуете шашличнику боневтіку? Зміцнюється "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму Залужного Джерело:
Никуда он с ними не собирается
п.с. мої вітаннп подоляці
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18:2615.04.2022
Щоб остаточно зрозумів., поцікався чим займався ВМФ при обороні Одеси, Севастополя, Ленінграда... Сталін вбивця і покидьок але не надавав наказу топиви бойові кораблі
до Пасхи... тю, до шашлыков).
земафия во главе с бенями-дермаками-арахнидами ещё ответит за свои "подвиги"
- мгновенно станете "врагом зенарода" и личным врагом Зе, а заодно и врагом "политики неначаси" потому, что собственных достижений у зевлады тупо НЕТ, никаких
Що зебломарафон , що твої коменти , однакова хрень.
Хай живуть вори та корупціонери. Мразі
Голосніше всіх кричать про недостатність західної зброї ті, хто рівно рік тому називав вимогу збільшити витрати на оборону "політичним популізмом".
Тепер їм винні НАТО і Байден - поки ті самі дєятєлі знову загоняють кошти в "дорожній фонд", одночасно скорочуючі витрати на виплати військовим.
Як зручно парні устроілісь, крути собі на "єдиному" побєдобєсіє і про "недостатню допомогу", витрачай на це та на "експертів" мільярди, щоб народ любіл, поки путін розкручує свою мобілізацію.
..............
Рік тому їх попереджали чим це закінчиться - не чули.
Не дійшло і за рік після повномаштабного нападу.
А потім дивуються тому, що бачать.
СпинозаВР:
Якщо ви не вірите в сталеві яйця месії та провидця у владі, то скажіть мені, які ж тоді яйця потрібно було мати, щоб затопити флагман морського флоту країни, спалити флагман повітряного флоту, закрити нахєр всі ракетні та артилерійські програми і не попередити населення про вторгнення?...
Хіба ж Боневтік не герой?