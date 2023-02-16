Лидер британских лейбористов Стармер посетил Киев: встретился с Зеленским и побывал в Буче и Ирпене. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с лидером Лейбористской партии и Официальной оппозиции Великобритании Киром Стармером.

Об этом глава Украинского государства сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Один из наших приоритетов сегодня - дальнейшее усиление поддержки Украины со стороны наших партнеров и союзников, среди которых одно из ключевых мест занимает Великобритания. Поэтому визит лидера Лейбористской партии и Официальной оппозиции Великобритании Кира Стармера очень важен", - отметил Зеленский.

Он проинформировал, что во время встречи обсуждалась ситуация на передовом и возможном развитии событий в ближайшие месяцы, вопросы санкций и конфискации российских активов, их направление на восстановление Украинского государства, а также создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Читайте: Компромисс с Путиным невозможен, потому что нет доверия, - Зеленский

"Необходимо обеспечить справедливость. Украинцы, потерявшие своих родных, ждут этого", - подчеркнул президент.

Как сообщило издание Rolitico. Кир Стармер побывал в Буче и в Ирпене. После неанонсированной поездки в Киев, которая состоялась 16 февраля, член Лейбористской партии Кир Стармер присягнул, что Украина всегда будет "непреклонна поддержка" его партии.

Перед встречей с украинским президентом Стармер побывал в Буче - месте массовых убийств мирных жителей - и в разрушенном российскими бомбардировками Ирпене. Он встретился с экспертами по правам человека и реконструкции.

Также читайте: Россия за две недели понесла наибольшие потери, Путин ограничен в возможности воевать, - Великобритания

"Невозможно смотреть на последствия зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей на окраинах Киева с завязанными глазами и руками, связанными за спиной. В Гааге должно быть правосудие", – сказал он британской телекомпании ITV.