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Великобритания (4718) визит (2989) Зеленский (19029)

Лидер британских лейбористов Стармер посетил Киев: встретился с Зеленским и побывал в Буче и Ирпене. ФОТО

стармер

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с лидером Лейбористской партии и Официальной оппозиции Великобритании Киром Стармером.

Об этом глава Украинского государства сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Один из наших приоритетов сегодня - дальнейшее усиление поддержки Украины со стороны наших партнеров и союзников, среди которых одно из ключевых мест занимает Великобритания. Поэтому визит лидера Лейбористской партии и Официальной оппозиции Великобритании Кира Стармера очень важен", - отметил Зеленский.

Он проинформировал, что во время встречи обсуждалась ситуация на передовом и возможном развитии событий в ближайшие месяцы, вопросы санкций и конфискации российских активов, их направление на восстановление Украинского государства, а также создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

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"Необходимо обеспечить справедливость. Украинцы, потерявшие своих родных, ждут этого", - подчеркнул президент.

Лидер британских лейбористов Стармер посетил Киев: встретился с Зеленским и побывал в Буче и Ирпене 01

Как сообщило издание Rolitico. Кир Стармер побывал в Буче и в Ирпене. После неанонсированной поездки в Киев, которая состоялась 16 февраля, член Лейбористской партии Кир Стармер присягнул, что Украина всегда будет "непреклонна поддержка" его партии.

Перед встречей с украинским президентом Стармер побывал в Буче - месте массовых убийств мирных жителей - и в разрушенном российскими бомбардировками Ирпене. Он встретился с экспертами по правам человека и реконструкции.

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"Невозможно смотреть на последствия зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей на окраинах Киева с завязанными глазами и руками, связанными за спиной. В Гааге должно быть правосудие", – сказал он британской телекомпании ITV.
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Топ комментарии
+10
Щось "незапланованих" чи "неафішованих" візитів побільшало. Як на мене, тут всього два варіанти: або влада десь знов обіср@лася і їй вправляють мізки, або готується щось масштабне, що може дуже несподобатись рашистським московитам. Сподіваюсь на друге.
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16.02.2023 21:50
+7
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16.02.2023 22:00
+5
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16.02.2023 21:55
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Зезедент великий майстер розвішувати спагетті на вуха лохам.
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16.02.2023 21:48 Ответить
Добрий жарт )
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16.02.2023 21:51 Ответить
Щось "незапланованих" чи "неафішованих" візитів побільшало. Як на мене, тут всього два варіанти: або влада десь знов обіср@лася і їй вправляють мізки, або готується щось масштабне, що може дуже несподобатись рашистським московитам. Сподіваюсь на друге.
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16.02.2023 21:50 Ответить
скоріше - варіант А ((.
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16.02.2023 21:53 Ответить
То може про це запитаємо у Миколи Вересня?
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16.02.2023 22:02 Ответить
ясно, шо це він якесь шоу там мабуть веде, глянув в вікі, ну там - шо він тільки не вів, канкрєтно откуда хз )))
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16.02.2023 22:19 Ответить
Та Коля, то ще той уксус...таке чеше другий раз - хоч стій, хоч падай...така собі візитна картка ТВ нульових
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16.02.2023 22:36 Ответить
І перше і друге.
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16.02.2023 21:59 Ответить
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16.02.2023 21:55 Ответить
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16.02.2023 22:00 Ответить
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16.02.2023 22:17 Ответить
Похоже в Украине не принято делать background check при найме на работу...
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16.02.2023 22:59 Ответить
О, вот с этим я бы особо дружбы не водил: лейбористы испокон веку работали на НКВД-КГБ-ФСБ.
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16.02.2023 22:11 Ответить
 
 