В Латвии разрешили передавать конфискованные у пьяных водителей автомобили на нужды украинской армии
Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие возможность безвозмездной передачи принадлежащих государству транспортных средств в собственность правительства Украины.
"Сейчас мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины", - заявил агентству LETA председатель Комиссии по обороне, внутренних дел и предотвращения коррупции Раймонд Бергманис, отвечающий за продвижение законопроекта в Сейме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Решения о передаче принадлежащих государству транспортных средств в каждом конкретном случае будет принимать правительство согласно положению о порядке безвозмездной передачи государственного движимого имущества в собственность иностранных правительств и международных организаций.
Процесс передачи транспортных средств планируется организовать через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила конкретные запросы о помощи, говорится в аннотации к закону.
Коалиция в Сейме Латвии ранее достигла договоренности о том, что автомобили, конфискованные у пьяных водителей, могут быть переданы для нужд украинской армии.
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А якщо ще й прийняти до уваги, який контингент в Латвії має звичку бухати за кермом, то взагалі цікаво получається!
Зуб даю - відсотків 90 цих машин будуть з номерами п*дерації...))
В Латвії знайшли притулок маса кацапських злодюг.
Для прикладу - засновник Однокласників зареєстрував типу конкурента алібаби, доставляє товари з Китаю.
При цьому порушує всі свої обіцянки, доставляє не якісний товар та користується коштами покупців, як особистим кредитом.
Таких прикладів достатньо.
І ця війна вигідна кацапу і українському чинуші . Чинушу в армію не беруть в нього бронь , а руки липкі . Греби пока вода мутна. Та побільше .
На болотах опять слышны стон и вой. 😭