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Зеленский (19029) кино (1449) культура (801) фестиваль (290)

Зеленский на "Berlinale": Культура может быть вне политики, но не тогда, когда это – политика агрессии

берлінале

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля с помощью видеосвязи выступил на открытии 73-го Берлинского международного кинофестиваля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Культура и кино могут быть вне политики. Но только не тогда, когда это политика агрессии. Не тогда, когда это политика массовых преступлений, убийств, террора, стремление уничтожить другие страны и другие народы. Когда это политика тотальной войны. То есть – политика нынешней России", - сказал Зеленский.

По его словам, "в таких обстоятельствах и в такие времена – искусство не может быть нейтральным. Не может быть "вне". Культура в такие времена делает выбор. Выбирает сторону. И или разными способами говорит свое слово, чем борется и противодействует злу. Или – не замечает и молчит чем, фактически, ему помогает".

"В борьбе человечества с любым злом всегда звучит два голоса. Это и пропаганда. На время пропаганда способна заглушить правду. Но не способна победить окончательно. Если искусство не прекращает борьбу и не молчит. Знает, что стоять в стороне – значит быть рядом со злом", - отметил он.

Он высоко оценил то, что "на нынешний фестиваль не допущены институции и персоны, поддерживающие Кремль, и фильмы, снятые при поддержке России".

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"Мы ценим это и благодарны за это. Это действительно важно. Это не формальность, это немаловажный символ. Мы благодарны за поддержку Украины, внимание к Украине, солидарность с Украиной. Доказательство тому – официальный значок для участников и гостей Берлинале – Золотой Медведь, ставший в этом году сине-желтым", - заметил Зеленский.

"Сейчас между нами тысячи километров. Но мы – бок о бок. Мы говорим на разных языках, но между нами царит полное понимание. Нас разделяет только виртуальная граница. Но между нами нет стены", - заявил президент.

Он назвал Украину "крепостью свободного мира". "Крепость, стоящая почти год. Крепость, защищающая себя, Европу и мир. Крепость, которая не может упасть. Крепость, которая обязательно устоит. И победит", - сказал он.

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Топ комментарии
+11
Це він про свої постійні номери, де висміював та принижував все українське?
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16.02.2023 22:30
+8
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16.02.2023 22:40
+7
"Свати" його культура.
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16.02.2023 22:40
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Це він про свої постійні номери, де висміював та принижував все українське?
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16.02.2023 22:30 Ответить
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16.02.2023 22:40 Ответить
сильно похудел...(
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16.02.2023 23:21 Ответить
"Какая разніца на каком язикє говоріть"
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16.02.2023 22:47 Ответить
нам це чмо по 8 чи 17 вже давно пох
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16.02.2023 22:33 Ответить
Простите, а кому всем? 8+17 это не вся Украина, а маленькая, маленькая ее часть.
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16.02.2023 22:36 Ответить
всім! 73%
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16.02.2023 22:37 Ответить
ти взвгалі звідки? живеш тут? чуєш сирени та прильоти?тож заткнись брате ухилянте...
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16.02.2023 22:44 Ответить
И это мне говорят люди, которые боятся повесток и в живую, и в "Діє", и даже в Вайбере перепутали суд с военкоматом. Так кто из нас ухилянт?
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16.02.2023 22:51 Ответить
ти, мої дані є в військоматі з 2011, а де ти падло і де твої данні?і вивчи сову бо палишся.



Реєстрація: 20 листопада 2022

Заходив: 14 лютого 2023 в 18:45

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Я читаю: 0
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16.02.2023 22:54 Ответить
Выпей валерьянки и все пройдет)
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16.02.2023 22:58 Ответить
Нічого не буває - поза політикою . Пора це вже врешті визнати і перестати плавати десь - в рожевих хмаринках .
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16.02.2023 22:38 Ответить
"Свати" його культура.
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16.02.2023 22:40 Ответить
Може хтось підкаже цьому "діячеві", що війна почалася ще в 2014 році. Чи він в своїй голові закінчив "ту" війну?
Цитата: "У моєму мозку я закінчив війну!": Зеленський зробив дивну заяву у Мюнхені".
Цитата: "Він назвав Україну "фортецею вільного світу". "Фортеця, що стоїть майже рік. Фортеця, що захищає себе, Європу і світ. Фортеця, яка не може впасти. Фортеця, яка обов'язково вистоїть. І переможе", - сказав він."
Джерело:
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16.02.2023 22:41 Ответить
Постає питання- яке вещество в тому мізку?
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17.02.2023 12:34 Ответить
Що воно верзе? Хто допустив до мікрофону?! Знов в ОП санітари байдикують?.
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16.02.2023 22:55 Ответить
Культура не може бути поза політикою. Ніколи не була і бути не може
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16.02.2023 23:23 Ответить
Ось відома фраза, по которій можна судити про віддаленість культури від політики: "Теперь, когда я слышу слово "культура", моя рука тянется к пистолету".
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17.02.2023 12:46 Ответить
И верхом этой культуры является,квартал 95 со своим низкопробным ,третьеразрядным юмором,он к какой категории относится поза политики? Или нет
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17.02.2023 01:04 Ответить
 
 