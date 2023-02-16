Зеленский на "Berlinale": Культура может быть вне политики, но не тогда, когда это – политика агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля с помощью видеосвязи выступил на открытии 73-го Берлинского международного кинофестиваля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Культура и кино могут быть вне политики. Но только не тогда, когда это политика агрессии. Не тогда, когда это политика массовых преступлений, убийств, террора, стремление уничтожить другие страны и другие народы. Когда это политика тотальной войны. То есть – политика нынешней России", - сказал Зеленский.

По его словам, "в таких обстоятельствах и в такие времена – искусство не может быть нейтральным. Не может быть "вне". Культура в такие времена делает выбор. Выбирает сторону. И или разными способами говорит свое слово, чем борется и противодействует злу. Или – не замечает и молчит чем, фактически, ему помогает".

"В борьбе человечества с любым злом всегда звучит два голоса. Это и пропаганда. На время пропаганда способна заглушить правду. Но не способна победить окончательно. Если искусство не прекращает борьбу и не молчит. Знает, что стоять в стороне – значит быть рядом со злом", - отметил он.

Он высоко оценил то, что "на нынешний фестиваль не допущены институции и персоны, поддерживающие Кремль, и фильмы, снятые при поддержке России".

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"Мы ценим это и благодарны за это. Это действительно важно. Это не формальность, это немаловажный символ. Мы благодарны за поддержку Украины, внимание к Украине, солидарность с Украиной. Доказательство тому – официальный значок для участников и гостей Берлинале – Золотой Медведь, ставший в этом году сине-желтым", - заметил Зеленский.

"Сейчас между нами тысячи километров. Но мы – бок о бок. Мы говорим на разных языках, но между нами царит полное понимание. Нас разделяет только виртуальная граница. Но между нами нет стены", - заявил президент.

Он назвал Украину "крепостью свободного мира". "Крепость, стоящая почти год. Крепость, защищающая себя, Европу и мир. Крепость, которая не может упасть. Крепость, которая обязательно устоит. И победит", - сказал он.

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