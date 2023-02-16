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Новости Война
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Зеленский (19029)

Приоритет на ближайшее время – держать ситуацию на фронте и готовиться к эскалации, - Зеленский

зеленський

Главной задачей для военных на фронте есть держать ситуацию и быть готовыми к эскалации со стороны врага.

Об этом в видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки, и в нем приняли участие все командующие оперативными направлениями. Подробно заслушали информацию о ситуации по каждому из направлений и перспективы – тоже по каждому из оперативных направлений", - сообщил президент.

"Поставка оружия, поставка боеприпасов, подготовка наших военных. Планы и возможности врага. Потенциал украинского ответа. Держать ситуацию на фронте и готовиться к любым эскалационным шагам врага – это приоритет на ближайшее время. Продвигаться в дальнейшем освобождении нашей земли – это приоритет, который тщательно готовим", – отметил Зеленский.

Читайте также: Российское наступление уже началось, - Зеленский
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Топ комментарии
+27
Вже бачили як ти готувався.
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16.02.2023 22:56
+14
де ділось 49 внедорожників тахо список наїздників в студію
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16.02.2023 22:56
+14
травень 2022? Я підозрюю, що олександрович дужк сумував і досі сумує про те, що на шляху війська РФ виникло ЗСУ на чолі із Залужним.
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16.02.2023 23:14
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Ага, і якусь дорогу незабудь розмінувати!
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16.02.2023 22:51 Ответить
Летом-наступление осенью
Осенью наступление зимой
Зимой наступление весной
Держать ситуацию.Приехали.
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16.02.2023 22:56 Ответить
А весною саджати будемо.
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16.02.2023 22:58 Ответить
де ділось 49 внедорожників тахо список наїздників в студію
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16.02.2023 22:56 Ответить
Вже бачили як ти готувався.
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16.02.2023 22:56 Ответить
травень 2022? Я підозрюю, що олександрович дужк сумував і досі сумує про те, що на шляху війська РФ виникло ЗСУ на чолі із Залужним.
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16.02.2023 23:14 Ответить
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16.02.2023 23:21 Ответить
и записываться в батальон "Юзик"....
https://twitter.com/i/status/1625948437110788138
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16.02.2023 22:59 Ответить
пятидесятий наїздник кирюша тимошенко - бувший опгешник
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16.02.2023 22:59 Ответить
Невесело.
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16.02.2023 23:04 Ответить
Кароче, хлопці, ви поки тримайтеся за ситуацію на фронті...
А ми вам зара нарішаємо ескалацію.
Тіко не розумію, там сирсь реально натупляє ЗСУ за орків в центрі прйняття рішень, чи то ІПСО? іменна реклама на г+г бородатої бабусі, відверто лякає...
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16.02.2023 23:25 Ответить
Цікаво, а на нього до ЄСПЧ колективний позов українці подати можуть? Чисто теоретично..
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16.02.2023 23:39 Ответить
Вовочка уже клизму по 170 принял?
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17.02.2023 00:05 Ответить
очередной видосик в лужу, зато млять с 95 квартала получила сполна бабла на свою ********** Дом
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17.02.2023 00:14 Ответить
Приоретет в ближайшее время,чтобы ты и все то криминальное проросийское кодло в ОПисчезли с карты Украина.Вы твари как могильный камень на шее Украины
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17.02.2023 00:52 Ответить
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17.02.2023 01:48 Ответить
Ясно що поки Зеля ескалаціі з боку України не буде ! Якщо ми одержим перемогу то він помилково може підписаи капітуляцію.
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17.02.2023 08:23 Ответить
 
 