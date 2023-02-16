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Новости Е-декларации госслужащих
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ВР (27373) Кабмин (13507) КС (2079) Сытник (958) электронное декларирование (1025) НАПК (1214)

Ни один судья КС не подал декларацию добровольно, только один министр, 5 глав ВГА и 28 нардепов, - Сытник

ситник

Пока что ни один судья Конституционного суда Украины добровольно не подал свои документы в Реестр деклараций.

Об этом заявил заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы говорим о судьях, то, например, из Конституционного суда ни один судья не подал добровольную декларацию. Если мы говорим о членах правительства, то только один министр образования и науки подал свою декларацию из действующих членов Кабинета Министров", - сказал Сытник.

По его данным, только 28 народных депутатов подали ежегодные декларации добровольно. "Если мы говорим о руководителях военно-гражданских администраций, руководителях государственных администраций, то из 30 таких должностных лиц только пять подали свои декларации. А мы знаем прекрасно, какой объем средств осваивается ежедневно, в том числе и благотворительных. Это было бы очень эффективно иметь эти декларации и в ходе финансового контроля проверять доброчестность использования этих средств", - добавил заместитель председателя НАПК.

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Он также отметил, что декларации за 2021 год подали только 33 тыс. должностных лиц с высокими коррупционными рисками.

Сытник отметил, что многие чиновники думают, что пока не восстановлено обязательное электронное декларирование, никто не сможет проконтролировать их состояние. На самом деле это не так, потому что у НАПК есть еще один инструмент. Это мониторинг образа жизни публичных служащих и должностных лиц. Если же агентство находит разницу между расходами и доходами, и она не объясняется законными источниками, то составляет обоснованный вывод и направляет его в правоохранительные органы. Один из недавних примеров применения этого механизма – история с имением народного депутата Павла Халимона за 10 млн грн. По этому факту Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство.

"В поле зрения НАПК не только топ-чиновники, но и чиновники регионального уровня. Поэтому мы призываем всех, кто имеет определенную информацию о несоответствии уровня жизни, состояния и доходов должностных лиц, сообщать нам на электронную почту [email protected]. Каждое обращение будет обработано и, в зависимости от оснований, будут приняты соответствующие меры", – отметил заместитель председателя НАПК.

Как сообщалось, с 1 января 2023 года должна была начаться традиционная ежегодная кампания декларирования. Однако из-за начала активной фазы войны РФ против Украины обязательное декларирование было приостановлено. Чиновники и депутаты имеют возможность подавать декларации только по желанию.
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Топ комментарии
+30
бо суки призупинили ОБОВ'ЯЗКОВЕ подання...
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16.02.2023 22:59
+21
"Зелена" влада мародерів, малоросів і крадунів. Але що можна сказати про вумний нарід 73%? Мовчить, як в рот набрав лайна. Навіть маленькі рости демократії і справедливості знищили під корінь, прийдеться все це комусь вигрібати не один десяток років і ще більше відстати від Європи.
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16.02.2023 23:00
+20
Ну що значить добровільно, їх шо умовляти треба, чи що за хрєнь? Нє, правда - це якийсь ідіотизм
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16.02.2023 22:53
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Ну що значить добровільно, їх шо умовляти треба, чи що за хрєнь? Нє, правда - це якийсь ідіотизм
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16.02.2023 22:53 Ответить
бо суки призупинили ОБОВ'ЯЗКОВЕ подання...
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16.02.2023 22:59 Ответить
А, ну шо ж - замєчатєльно, а на яку маму тоді потрібні Ситники-шмитники і інші шаромижники, якщо нє абізатєльна
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16.02.2023 23:02 Ответить
Ситника трогать нельзя. Он сразу по посольствам побежит жаловаться.
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16.02.2023 23:05 Ответить
Да, но...хотя. Нє, у мене все.
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16.02.2023 23:07 Ответить
Так виглядає нульова толерантність до корупції у виконанні плісняви...
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16.02.2023 23:27 Ответить
А найвеличніший Боневтік Оманович не повинен надавати? Десь загубився..

Доречі, ото б й оприлюднювали списки уклоністов, щоб як на дошці "пошани" висіли..
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16.02.2023 23:33 Ответить
позорище какое-то...
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16.02.2023 22:57 Ответить
"Зелена" влада мародерів, малоросів і крадунів. Але що можна сказати про вумний нарід 73%? Мовчить, як в рот набрав лайна. Навіть маленькі рости демократії і справедливості знищили під корінь, прийдеться все це комусь вигрібати не один десяток років і ще більше відстати від Європи.
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16.02.2023 23:00 Ответить
Та бліна дістали тими відсотками!! Не набридло тим фуфелом намальованим розмахувати??
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16.02.2023 23:35 Ответить
Це показник ! Це не просто так. Візуально велика цифра частки тих, хто проголосував за цей бедлам.
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17.02.2023 01:09 Ответить
Ця цифірь статистично невірна, намальована зеленими піарщиками. Не від всього народу України, а від тих, кого допустили до виборів. Ще цікаво, як було використано паспортні дані й бюлетні маломобільних українців, бо в ці вибори по домівках не ходили. Теж саме з тими, хто виїхав за кордон. Данні є, бюлетні є - малюй, що завгодно.
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17.02.2023 10:54 Ответить
Це виборчий процес - раз не прийшли на вибори, значить погодились з вибором тих, хто прийшов.

Суттєвих зауважень від наглядачів не було. Тому, якщо десь, щось накрутили, глобально не вплинуло.
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17.02.2023 22:02 Ответить
Ви якось вибірково читаєте. А ціна наглядачам ніяка.
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17.02.2023 22:41 Ответить
аналогічно ...
Скажіть це європейцям-наглядачам ...
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18.02.2023 11:53 Ответить
А хтось розповідав що всі корупціонери виїхали
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16.02.2023 23:00 Ответить
Ну так , так , все вірно , тільки виіхало бабло в оффшори ,
а самі корупціонери залишилися на своїх теплих місцях і рубають
капусту далі 😠
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16.02.2023 23:08 Ответить
ксу ніщо не заважає щомісяця гребсти лопатою за "роботу" і перебувати на низькому старті.
перші судді зявилися на роботі у червні '22
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17.02.2023 07:44 Ответить
То такі судді, як путлер президент. Вори в мантиях.
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16.02.2023 23:03 Ответить
Все првильно! У героев нет времени для таких мелочей! Герой обороны Мукачево и Праги Коля Тищенко - Каклета - Митбол сейчас руководит обороной Таиланда, а Баканов и Гогилашвили сейчас далеко, в тылу врага !
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16.02.2023 23:04 Ответить
Ситник, так вже дай всю статистику : скільки декларацій добровільно подано співробітниками Національного агентства із запобігання корупції / Спеціалізованої антикорупційної прокуратури / Національного антикорупційного бюро / Вищого антикорупційного суду ? Причому хотілося би бачити не лише абсолютні цифри (в людях), але і відносні (у процентах від всіх співробітників) . . .

Наші славні антикорупційні органи показують приклад дотримання закону ? Буду радий почути, що так. Але поки що не почув . . .
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16.02.2023 23:52 Ответить
Заходите на сайт НАЗК і дивитеся. Чи вам кур'єра зі статистикою до дому прислати?
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17.02.2023 10:57 Ответить
На час воєнного стану доступ до цих реєстрів закрито, наскільки я розумію.
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17.02.2023 15:30 Ответить
Вовачка не падавав ну всі решта теж
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17.02.2023 00:12 Ответить
Кому нічого ховати, ті подали. Це елементарно можна і з США зробити. Ба ! Навіть з космосу ! Аби інет був.
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17.02.2023 01:11 Ответить
Слід ввести пряму норму закону, що все незадеклароване і виявлене відповідними органами майно посадовця підлягає негайній конфіскації.
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17.02.2023 01:34 Ответить
Короче трепа дофига, а результат: если журналисты сами проведут за нас расследование, докажут факт несоотносимости покупки к доходам чиновника НАЗК так и быть откроет дело чтоб замылить вам глазки и оправдать смысл своего существования... . Печалька, честно говоря. Я одного, не пойму, каковы итоги работы НАЗК за весь период его существования. Я уверен, что нам в Украине нужен такой орган, только "рабочий".
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17.02.2023 01:48 Ответить
Як ти можеш щось зрозуміти, якщо ти цим не цікавився за весь період існування НАЗК?
Тільки по одним депутатам від слуг кремля зараз відкрито десяток справ. Якого тобі робочого органу ще не вистачає?
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17.02.2023 08:50 Ответить
Более 700 тыс деклараций подано действующими чиновниками в 2021 году. Результат - это то, что вы написали выше? Тогда это импотенция.
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17.02.2023 09:15 Ответить
Если бы была воля то во время войны уже можно бы было навести порядок с судейской мафией. Но воз и ныне там.
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17.02.2023 04:25 Ответить
Чия воля? татарова і дєрьмака? А може головного аніматора країни, який прийшов до влади аби казково прібарахлітся
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17.02.2023 08:51 Ответить
Коли Халімон шустрив "від Єрмака" на закупках продовольство для ЗСУ у 20-21 (один помідор на 4 вояків) то Ситник (будучи головою НАБУ) не "не бачив в не чув". А тут критикує.
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17.02.2023 04:49 Ответить
Якщо в такий складний час для України хтось з суддів або працівників держави не подає декларації, то означає що він крадівник і мародер автоматично, бо якщо вся спадщина законна немає сенсу приховувати її.
Отже маємо/єте суддів КС мародерів, про яку юстицію може йти мова? І ці істоти вирішують майбутнє людей. Їхнє місце не в кріслах влади а в буцегарні., Автоматично. За мародерство під час війни.
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17.02.2023 09:48 Ответить
який сенс в тій декларації де вони якщо і подають її то оцінюють свої палаци у 36 тис.грн?
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17.02.2023 15:35 Ответить
Вони радіють, що можна не подавати декларації. Але це показник відношення до виборців! Наобирали…ганьба та сором
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17.02.2023 19:51 Ответить
 
 