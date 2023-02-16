Ни один судья КС не подал декларацию добровольно, только один министр, 5 глав ВГА и 28 нардепов, - Сытник

Пока что ни один судья Конституционного суда Украины добровольно не подал свои документы в Реестр деклараций.

Об этом заявил заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы говорим о судьях, то, например, из Конституционного суда ни один судья не подал добровольную декларацию. Если мы говорим о членах правительства, то только один министр образования и науки подал свою декларацию из действующих членов Кабинета Министров", - сказал Сытник.

По его данным, только 28 народных депутатов подали ежегодные декларации добровольно. "Если мы говорим о руководителях военно-гражданских администраций, руководителях государственных администраций, то из 30 таких должностных лиц только пять подали свои декларации. А мы знаем прекрасно, какой объем средств осваивается ежедневно, в том числе и благотворительных. Это было бы очень эффективно иметь эти декларации и в ходе финансового контроля проверять доброчестность использования этих средств", - добавил заместитель председателя НАПК.

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Он также отметил, что декларации за 2021 год подали только 33 тыс. должностных лиц с высокими коррупционными рисками.

Сытник отметил, что многие чиновники думают, что пока не восстановлено обязательное электронное декларирование, никто не сможет проконтролировать их состояние. На самом деле это не так, потому что у НАПК есть еще один инструмент. Это мониторинг образа жизни публичных служащих и должностных лиц. Если же агентство находит разницу между расходами и доходами, и она не объясняется законными источниками, то составляет обоснованный вывод и направляет его в правоохранительные органы. Один из недавних примеров применения этого механизма – история с имением народного депутата Павла Халимона за 10 млн грн. По этому факту Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство.

"В поле зрения НАПК не только топ-чиновники, но и чиновники регионального уровня. Поэтому мы призываем всех, кто имеет определенную информацию о несоответствии уровня жизни, состояния и доходов должностных лиц, сообщать нам на электронную почту [email protected]. Каждое обращение будет обработано и, в зависимости от оснований, будут приняты соответствующие меры", – отметил заместитель председателя НАПК.

Как сообщалось, с 1 января 2023 года должна была начаться традиционная ежегодная кампания декларирования. Однако из-за начала активной фазы войны РФ против Украины обязательное декларирование было приостановлено. Чиновники и депутаты имеют возможность подавать декларации только по желанию.