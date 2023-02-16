США обсуждают с Евросоюзом и G7 дальнейшую судьбу замороженных активов России, - Нуланд
Соединенные Штаты вместе с партнерами по G7, а также с Европейским Союзом продолжают обсуждение дальнейших действий с замороженным активам РФ.
Об этом сообщила в четверг во время онлайн-брифинга заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы ожидаем, что продолжим дискуссии с нашими партнерами по G7, включая весь Евросоюз относительно замороженных активов", - отметила представитель администрации США.
По ее словам, среди союзников и партнеров существует убеждение, что "Россия должна заплатить за ужасные разорения, которые она причиняет Украине".
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