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США обсуждают с Евросоюзом и G7 дальнейшую судьбу замороженных активов России, - Нуланд

деньги,доллар

Соединенные Штаты вместе с партнерами по G7, а также с Европейским Союзом продолжают обсуждение дальнейших действий с замороженным активам РФ.

Об этом сообщила в четверг во время онлайн-брифинга заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы ожидаем, что продолжим дискуссии с нашими партнерами по G7, включая весь Евросоюз относительно замороженных активов", - отметила представитель администрации США.

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По ее словам, среди союзников и партнеров существует убеждение, что "Россия должна заплатить за ужасные разорения, которые она причиняет Украине".
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АSLAN @antiputler_news https://twitter.com/antiputler_news/status/1626335451182161921 2 мин
Ого. В Латвии конфискованные за пьяное вождение авто будут передавать на нужды Украины Решение о передаче транспортных средств в каждом конкретном случае будет приниматься Кабинетом министров.
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16.02.2023 23:43 Ответить
Якщо щось передавати, то тілтки під контролем! Зеленим піндересиам нічого не довіряти, бо у них он гуманітарка навіть потягами до рук липне!!
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16.02.2023 23:54 Ответить
Для начала можно конфисковать проценты с этих активов ( активы заморожены, но процент капает и немалый) и направить на покупку F-16. ... И тут у экспертов по красным линиям начинается истерика.
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17.02.2023 00:17 Ответить
Усе буде добре.

Параша заплатить за кожну цеглину.
За кожну сльозіну.

«Форма» репарацій не мае суттєвого значення. Головне кінцевий результат.

Россія мае платити Україні.
Амен.
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17.02.2023 04:34 Ответить
 
 