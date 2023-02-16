После окончания войны Украине нужно иметь армию, которая не допустит нового вторжения России, - Нуланд
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляет, что после окончания войны Украина должна иметь такую армию, которая не допустит повтора вторжения России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По ее словам, военная помощь прогрессировала в соответствии с потребностями Украины на фронте.
"Некоторое из этого оборудования требует долгой учебы. И мы смотрим не только на то, в чем Украина нуждается уже сейчас для борьбы, но мы также думаем вместе с украинцами об украинской армии будущего", - сказала заместитель госсекретаря.
"Когда эта война закончится, украинцы нуждаются в армии, которая будет способна не допустить, чтобы Россия снова пришла. Украине нужна сложная противовоздушная оборона, ей нужна будет гораздо более сильная охрана границ, чтобы убедиться, что Россия не сможет снова напасть. Украинцам нужны лучшие радары и системы раннего предупреждения
Итак, мы думаем об их борьбе сегодня. Но мы также думаем о нашей непреклонной преданности тому, чтобы убедиться, что если боевые действия прекратятся сейчас, то чтобы мы не видели повторения. Чтобы Путин не повторил, потому что он уже вторгся в 2014-15 годах, а затем снова в 2022 году. Этот цикл может повториться через шесть месяцев или через шесть лет. Это то, о чем мы должны думать дополнительно к нынешней войне. И мы думаем", – добавила Нуланд.
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«Україна має мати таку армію, яка не допустить вторгнення Китаю до Зеленого Клину. Який по репараціях буде віддано Україні на 99-ь років в протекторальне керування».
Украіна Переможе.
Армія генерала Залужного буде сильна та могутня.
А «влада» буде затверджена Народом України, якій дуже добре вміє «наводити лад».
Довеоено двома Майданами.
Претендентам для співдружності з ЗСУ (яка вже дала копняка другій армії світу) наприклад бундесверу рекомендуємо спочатку потренуватись на третій армії світу , а ми в цей час по можливості протягом року поставимо бундесверу пятсот касок, чотирнадцять танків Оплот , два протикорабельних комплекса Нептун і довго будемо думати , чи передавати комплекс Грім-2 чи все-таки пообіцяти бундесверу , що ми передамо їм перспективний ядерний Грім-3.
Де взяти колосальні гроші на все це в мене навіть їдеї немає. Звичайно такі як Гетьманцев спробують піти перевіреним шляхом - просто підняти податки до небес. Але продуктивність України не наскільки висока, щоб власними силами заробити таку колосальну кількість грошей. Плюс кінські податки викличуть грандіозний відтік бізнесу та робочої сили за кордон.
Бо північний сусід наш є@анутий на всю голову!!
Ось і все що потрібно знати про армії Європи - вони не хочуть воювати.
Так хто врешті решт дав Гітлеру відсіч? .... Так отож. І тепер та сама країна дає могутню відсіч на схід.
Міркую Європа та півсвіту вже вдруге вчать урок історії та нарешті роблять правильні висновки. Отже цілком розумно з боку Заходу створити та утримувати за його кошт армію в Україні, яка і буде надалі захищати Європу. Бо самотужки вони захистити себе не можуть.
Ну, кто ж тебе доктор?! Это твоя проблема, москаль.
Иди, лечись.
Может уринотерапия и поможет…
А с Украиной все будет нормально.
Это будет сильная независимая страна с богатым и свободным народом.
"осел, нагруженный золотом, возьмет любую крепость"
Мадяр звернувся до Українців ✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇