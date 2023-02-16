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Новости Война
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Нуланд (314) ВСУ (6271)

После окончания войны Украине нужно иметь армию, которая не допустит нового вторжения России, - Нуланд

нуланд

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляет, что после окончания войны Украина должна иметь такую армию, которая не допустит повтора вторжения России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По ее словам, военная помощь прогрессировала в соответствии с потребностями Украины на фронте.

"Некоторое из этого оборудования требует долгой учебы. И мы смотрим не только на то, в чем Украина нуждается уже сейчас для борьбы, но мы также думаем вместе с украинцами об украинской армии будущего", - сказала заместитель госсекретаря.

"Когда эта война закончится, украинцы нуждаются в армии, которая будет способна не допустить, чтобы Россия снова пришла. Украине нужна сложная противовоздушная оборона, ей нужна будет гораздо более сильная охрана границ, чтобы убедиться, что Россия не сможет снова напасть. Украинцам нужны лучшие радары и системы раннего предупреждения

Итак, мы думаем об их борьбе сегодня. Но мы также думаем о нашей непреклонной преданности тому, чтобы убедиться, что если боевые действия прекратятся сейчас, то чтобы мы не видели повторения. Чтобы Путин не повторил, потому что он уже вторгся в 2014-15 годах, а затем снова в 2022 году. Этот цикл может повториться через шесть месяцев или через шесть лет. Это то, о чем мы должны думать дополнительно к нынешней войне. И мы думаем", – добавила Нуланд.

Читайте также: Путин продолжает верить, что может победить в Украине, - Нуланд
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Топ комментарии
+35
Треба закінчити війну так щоб не було ***** росії!!!
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16.02.2023 23:47
+32
Щоб мати таку армію потрібен Президент, а не блазень.
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16.02.2023 23:48
+11
"Народ, який не бажає годувати свою армію, буде годувати чужу" (якось так, фразу приписують Наполеону)
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16.02.2023 23:51
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Треба закінчити війну так щоб не було ***** росії!!!
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16.02.2023 23:47 Ответить
Пані Нуланд, як політик, щоб зараз не шокувати світову спільноту, сказала одне, а на увазі мала трішечки друге. Перекладаю з дипломатичної.
«Україна має мати таку армію, яка не допустить вторгнення Китаю до Зеленого Клину. Який по репараціях буде віддано Україні на 99-ь років в протекторальне керування».
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17.02.2023 07:07 Ответить
Якщо буде рашка, обстрілів з її території не уникнути.
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17.02.2023 12:04 Ответить
Щоб мати таку армію потрібен Президент, а не блазень.
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16.02.2023 23:48 Ответить
Не сци, коріечний кацап.

Украіна Переможе.
Армія генерала Залужного буде сильна та могутня.

А «влада» буде затверджена Народом України, якій дуже добре вміє «наводити лад».
Довеоено двома Майданами.
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17.02.2023 04:12 Ответить
Зебіл, чи що?((
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17.02.2023 05:56 Ответить
Ты то, обсос, каким боком к Народу Украины?
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17.02.2023 06:05 Ответить
Тобі з-за океану видніше.
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17.02.2023 09:26 Ответить
"Народ, який не бажає годувати свою армію, буде годувати чужу" (якось так, фразу приписують Наполеону)
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16.02.2023 23:51 Ответить
Неправильно, це неможливо. Що можливо, так це те, що Росію потрібно ізолювати і дати їй згнити. Тоді нема з ким воювати. І це високий обов'язок усього світу.
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16.02.2023 23:51 Ответить
Одно другому не мешает. Мордор может распадаться так, что внцтренняя война может снова задеть Украину. И мы обязаны быть к этому готовы.
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17.02.2023 00:04 Ответить
промова цієї американської "вумен" дає передчуття"Ми в НАТО по закінченні війни Україну брати не будемо."
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16.02.2023 23:53 Ответить
Наоборот. Мы - на восточном острие НАТО .
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17.02.2023 00:00 Ответить
Можна поіншому . Після закінчення війни арміям країн НАТО необхідно буде трохи підвищити і підняти свій рівень для відповідності рівню і сумісності з ЗСУ. .
Претендентам для співдружності з ЗСУ (яка вже дала копняка другій армії світу) наприклад бундесверу рекомендуємо спочатку потренуватись на третій армії світу , а ми в цей час по можливості протягом року поставимо бундесверу пятсот касок, чотирнадцять танків Оплот , два протикорабельних комплекса Нептун і довго будемо думати , чи передавати комплекс Грім-2 чи все-таки пообіцяти бундесверу , що ми передамо їм перспективний ядерний Грім-3.
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17.02.2023 00:24 Ответить
Самое главное , шо "Грiм-3" уже есть.
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17.02.2023 07:31 Ответить
Я теж так думаю. Взагалі Україна після війни опиниться в ідеальному штормі. Відбудовувати країну треба, утримувати величезну армію треба, платити військові пенсії купі людей треба, повертати величезні борги треба, повертати втрачене майно олігархам треба, годувати армії чиновників треба, і ще пів країни в нас пенсіонери а солідарна система банкрот. Ну і корупцію ніхто не відміняв. З кожної гривні "кращими українцями" буде взято свій корупційний відсоток.

Де взяти колосальні гроші на все це в мене навіть їдеї немає. Звичайно такі як Гетьманцев спробують піти перевіреним шляхом - просто підняти податки до небес. Але продуктивність України не наскільки висока, щоб власними силами заробити таку колосальну кількість грошей. Плюс кінські податки викличуть грандіозний відтік бізнесу та робочої сили за кордон.
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17.02.2023 05:08 Ответить
Щоб не було війни то кремлівський "карфаген, повинен бути ЗНИЩЕНИЙ. В іншому випадку і Європа буде підкорена. Продажні політики Європи допоможуть. Вони і мати рідну за бабло продадуть. І не ховайтесь за плечі українських вояків а беріться за справу і допомагайте здолати диявола не тільки демагогією а зброєю та військами. Кремлівська орда поряд а це НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТЕЛІВ ЄВРОПИ ТА І ВСЬОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СВІТУ.
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16.02.2023 23:58 Ответить
Ага красота ,а фінасувати таку армію хто буде?Потрібно в першу зробити так щоб рашка нічого не змогла випускати надійного і новітнього і довести це утворення до розвалу.
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16.02.2023 23:59 Ответить
Як хто фінансувати буде? Що за дивне питання? Звісно Німеччина з Францією
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17.02.2023 01:13 Ответить
а вони про це знають??
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17.02.2023 07:02 Ответить
Украіна буде вільною і демократичною краіною , тільки вступивши в НАТО !! 😠

Бо північний сусід наш є@анутий на всю голову!!
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17.02.2023 00:14 Ответить
Результатом войны должна быть деоккупация всей территории Украины, чтобы ********* от своей агрессии потерял больше чем достиг до 24.02.2022, вступление Украины в ЕС и НАТО. Тогда желание павтарить исчезнет из памяти кремлёвских шизофреников. А Украина укрепит фланг демократического мира, как и положено ей по духу. А в идеале конечно надо валить тоталитарный фашистский режим на роzzии.
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17.02.2023 00:24 Ответить
Пані Нуланд вірить в ЗСУ , вірить в нашу перемогу ! Дякуємо за підтримку !
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17.02.2023 00:27 Ответить
Нічого не зрозумів. На що натякає пані Нуланд? Що Україні потрібна армія спроможна стримувати армію Росії від навали на Європу? То ми такої не зможемо мати фізично. Різні ресурси. Мали б самі, не потребували б НАТО.
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17.02.2023 00:32 Ответить
після перемоги в кацапів не повинно бути армії !
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17.02.2023 00:32 Ответить
Після закінчення війни Україні потрібно в НАТО
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17.02.2023 00:33 Ответить
Держава яка в 28 разів менша за агресора (територіально) і яка має втричі менший ВВП на душу населення в порівнянні з агресором в теорії відстояти власну територію без зовнішньої допомоги не здатна. Для цього і створюються військові союзи і Україна повинна стати членом таких союзів. Без членства в НАТО ми програємо в майбутньому бо у нас просто немає достатніх ресурсів та ********* ВПК для створення армії яка здатна самостійно знищити такого агресора як *********. Можна звичайно сподіватись на чудо-партизанів але то таке. Утопія... Якщо кацапам вдасться зберегти федерацію і уникнути виплати репарацій то через якийсь час вони знову нападуть.
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17.02.2023 00:57 Ответить
вторгнення... так, якщо такі наддержави як росія далі у всіляких ООН будуть присутні щоб розповідати корисну їм ахінєю, то вони через рік зконструюють велетеньську повітряну кулю, може навіть дві, запхають туда триста додіков-піонєров, запустять що її занесе хз куда, а зіб'єш то вони в ваших ООН почнуть верещати що додікі-піонєри насправді були науковці і ви спеціально збили руськіх науковців
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17.02.2023 01:12 Ответить
Та чому ви всі говорите, що це утопія. Пані Нуланд не сказала, що Україна повинна самотужки створити таку армію. Згадаймо початок другої світової: всі армії країн Європи, що опинилися не на боці Гітлера не змогли його подолати, а деякі взагалі одразу лапки кверху показали.
Ось і все що потрібно знати про армії Європи - вони не хочуть воювати.
Так хто врешті решт дав Гітлеру відсіч? .... Так отож. І тепер та сама країна дає могутню відсіч на схід.
Міркую Європа та півсвіту вже вдруге вчать урок історії та нарешті роблять правильні висновки. Отже цілком розумно з боку Заходу створити та утримувати за його кошт армію в Україні, яка і буде надалі захищати Європу. Бо самотужки вони захистити себе не можуть.
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17.02.2023 01:31 Ответить
ти дуже погано знаєш історію ! першу відсіч Рейху дала Польща ! і якщо б не втрутився радянській союз то Вермахт був би розгромлений .
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17.02.2023 01:41 Ответить
О, повір історію я знаю краще ніж ти балів на 1000. І першу відсіч дала зовсім не Польща
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17.02.2023 03:33 Ответить
а ну розкажи свою версію історії ?
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17.02.2023 11:14 Ответить
Да ладно, історик. Візьми книжку, почитай уважно і зрозумієш, що два фашисти почали ділити світ. Але світу така фуйня не сподобалась. Єдине, що Європа і світ не добили других фашистів от і вся проблема
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17.02.2023 05:15 Ответить
от візьми і прочитай ! на момент коли вмішався совок у Рейха вже був дефіцит снарядів і авіабомб ! ти мабуть вивчав історію кпсс в малюнках ?
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17.02.2023 11:12 Ответить
На рахунок того що, якщо б не радянська армія, то Польща розгромила б Вермахт - ти повну несітницю говориш. Читай підручники. Не треба радянські, читай польські
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17.02.2023 12:23 Ответить
До того ж де в моєму пості ти бачиш хто перший, хто останній дав відсіч Гитлеру? Не треба перекручувати. Під вдсіччю маю на увазі ту, яка привела до перемоги, а не провальну спробу Польщі в 1939.
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17.02.2023 12:27 Ответить
провальність стала можливою після нападу совка . саме в твоїх дописах чітко просліджується думка що совок сам переміг Рейх . в радянських книжках не пишуть про спільний парад в Бресті Вермахта та Червоної Армії ...
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17.02.2023 12:51 Ответить
Якась зіпсована у Вас логіка пане. Вам говорять про те, що у Польщі не було жодного шансу проти армії, котра менш ніж за півроку окупувала усю Європу, Ви мені про те, що совок переміг Рейх. Та й ще і "тикаєте". Садиться пане, двійка Вам з уроку історії та з логіки і вміння вести дискусії- теж
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17.02.2023 12:58 Ответить
Це у кацапіа армію мають, а в Україні армія існує
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17.02.2023 01:31 Ответить
В общем они тоже уже понимают что будет очередная заморозка на 5-6 лет а потом снова по кругу. Про нато тоже придётся забыть. Можно помечтать что нам помогут создать супер армию с мстителями из комиксов Марвела, но все это чесание языком пока идёт война. Дальше пойдёт суровая реальность. Все расслабятся. Потом будет постепенное снятие санкций с рахи, торговля ... в общем проходили уже. Наше спасение это или исчезновение рахи как совка или нато. Остальное это просто перенос войны на несколько лет с очередной потерей куска территории и сотен тысяч жизней. Я других вариантов не вижу(
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17.02.2023 01:56 Ответить
Не видишь?
Ну, кто ж тебе доктор?! Это твоя проблема, москаль.

Иди, лечись.
Может уринотерапия и поможет…

А с Украиной все будет нормально.
Это будет сильная независимая страна с богатым и свободным народом.
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17.02.2023 04:26 Ответить
следствием вторжения являетсят тотальная корупции, а слабая армия является причины этого.
"осел, нагруженный золотом, возьмет любую крепость"
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17.02.2023 06:03 Ответить
Если Украина будет иметь в президентах воровитого, лживого и трусливого сморчка ВладимОбосанныча Боневтика и разных подонков типа "Слуга народа", то не будет иметь Армию, т.к. ВладимОбосаныч тогда не сможет строить дорого и воровать миллиарды, как он сам говорил год тому назад.
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17.02.2023 06:11 Ответить
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17.02.2023 06:28 Ответить
Рейган решил проблему СССР просто - нет СССР, нет проблем. Современные американские нудельманы и байдены несут всякую либерастическую околесицу. Но то таке. Поймут, когда их рашка раз пятнадцать окунет в дерьмо.
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17.02.2023 06:36 Ответить
совершенно правильно сказано... но... никогда больше отказник (огн же, курва, позорный шашлычный ухилянт) не может быть верховным главкомом и никогда президентом Украины не может быть не служивший в армии...
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17.02.2023 07:02 Ответить
тільки ядерна зброя -гарант спокою.. подивіться на корею-на карті плюнути немає де
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17.02.2023 07:04 Ответить
Гарантії безпеки - це військові бази збройних сил США на території України. Все інше це просто базікання...
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17.02.2023 07:05 Ответить
В Україні буде потужна армія лише у випадку коли її буде фінансувати і контролювати США, без варіантів...
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17.02.2023 07:55 Ответить
Зеля 2 роки ому відмовився від позаблокового союзництва з США. Маркарова тоді взагалі в непритомність падала від такої небезпеки до Бені.
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17.02.2023 18:23 Ответить
https://youtube.com/shorts/I-RwbfdzZXE?feature=share ...

Мадяр звернувся до Українців ✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇
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17.02.2023 08:11 Ответить
Начеб то й розумна жінка, а таке каже. А за що ж дороги будувати?
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17.02.2023 08:29 Ответить
США нужен надсмотрщик над Россией. Но боюсь это обернется только бесконечной войной.
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17.02.2023 08:45 Ответить
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17.02.2023 09:45 Ответить
Делов то, разместите базы НАТО близ восточных границ Украины
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17.02.2023 10:45 Ответить
 
 