Украина ведет переговоры об истребителях для ВСУ, но не с Германией, – посол Макеев
Украина пока не просит у Германии самолеты, а о подлодках и кораблях нет и разговоров.
Об этом сказал посол Украины в Берлине Алексей Макеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.
Он отметил, что после одобрения передачи основных боевых танков, Украина получила почти весь спектр возможных систем вооружения. Речь идет о четырех элементах помощи: это зенитные системы, артиллерийские, бронетанковая техника, а также обучение украинских солдат.
"Противовоздушная оборона предполагает не только системы класса "земля-воздух", как немецкая IRIS-T, но и ракеты класса "воздух-воздух". Самолеты, перехватывающие российские крылатые ракеты и сбивающие истребители. Мы сейчас ведем эти обсуждения со странами, у которых есть такие машины", – сказал Макеев.
На уточняющий вопрос, входит ли в список этих стран Германия, посол ответил, что "на данный момент нет".
Также у Макеева спросили, нужны ли Украине подлодки и боевые корабли, к передаче которых Германию призвал экс-посол, заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник.
"Нет. Пока нет и разговоров об этом", – ответил Макеев.
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но тебе зэ-однодневке это не важно -главное чушь очередную написать
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Реєстрація:17.01.2023
Довожу до відома, це не дата реєстрації, а дата зняття річного бану за постійне нагадування хто за кого агітував у 2009 та 2019 роках.
Що стосчується тебе - явний ольгинець, що поширює різну туфту з під VPN за мівіну.