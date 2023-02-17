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Новости Помощь Украине
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Германия (6732) помощь (7441) самолет (3551) Макеев Алексей (31)

Украина ведет переговоры об истребителях для ВСУ, но не с Германией, – посол Макеев

олексій,макеєв

Украина пока не просит у Германии самолеты, а о подлодках и кораблях нет и разговоров.

Об этом сказал посол Украины в Берлине Алексей Макеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

Он отметил, что после одобрения передачи основных боевых танков, Украина получила почти весь спектр возможных систем вооружения. Речь идет о четырех элементах помощи: это зенитные системы, артиллерийские, бронетанковая техника, а также обучение украинских солдат.

"Противовоздушная оборона предполагает не только системы класса "земля-воздух", как немецкая IRIS-T, но и ракеты класса "воздух-воздух". Самолеты, перехватывающие российские крылатые ракеты и сбивающие истребители. Мы сейчас ведем эти обсуждения со странами, у которых есть такие машины", – сказал Макеев.

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На уточняющий вопрос, входит ли в список этих стран Германия, посол ответил, что "на данный момент нет".

Также у Макеева спросили, нужны ли Украине подлодки и боевые корабли, к передаче которых Германию призвал экс-посол, заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник.

"Нет. Пока нет и разговоров об этом", – ответил Макеев.
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Топ комментарии
+7
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17.02.2023 00:04
+6
эта гнида мельник занимался подрывной диверсионной деятельностью на пользу параши -постоянно оскорбляя немецкий политикум и запрашивая неадекватную военную помощь вместо той которая реально была необходима
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17.02.2023 00:11
+6
ХВАТИТ ******* , КТО, ГДЕ И СКОЛЬКО вооружения передают Украине !!!!!!! ******* ******* - ХЕЙТЕРЫ !!!!!
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17.02.2023 00:31
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17.02.2023 00:04 Ответить
Навіщо нам ПЧ?
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17.02.2023 00:04 Ответить
Хоча б для замінування виходів з Новоросійська.
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17.02.2023 06:25 Ответить
эта гнида мельник занимался подрывной диверсионной деятельностью на пользу параши -постоянно оскорбляя немецкий политикум и запрашивая неадекватную военную помощь вместо той которая реально была необходима
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17.02.2023 00:11 Ответить
підводні човни та бойові кораблі
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17.02.2023 00:13 Ответить
Не свисти, якби він їх постійно не соромив, ще й досі поставляли б каски і матраси.
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17.02.2023 06:50 Ответить
поставляют не благодаря его подрывной диверсионной деятельностью на пользу параши -на него они плевать хотели а благодаря Штатам которые возглавили процес оказания помощи Украине

но тебе зэ-однодневке это не важно -главное чушь очередную написать


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Я читаю: 1

Реєстрація:17.01.2023
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17.02.2023 07:09 Ответить
Це ти від великого розуму ті дати реєстрації приводиш?
Довожу до відома, це не дата реєстрації, а дата зняття річного бану за постійне нагадування хто за кого агітував у 2009 та 2019 роках.
Що стосчується тебе - явний ольгинець, що поширює різну туфту з під VPN за мівіну.
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17.02.2023 07:45 Ответить
ХВАТИТ ******* , КТО, ГДЕ И СКОЛЬКО вооружения передают Украине !!!!!!! ******* ******* - ХЕЙТЕРЫ !!!!!
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17.02.2023 00:31 Ответить
Нідерланди безкоштовно хочуть передати тільки запит потрібно подати, але ні, потрібно зоб на відкатах можна було заробити.
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17.02.2023 05:34 Ответить
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17.02.2023 06:30 Ответить
жизнь в который раз подтверждает, что ПОСОЛ бывает трех видов - пряный, чрезвычайный и полномочный и пошел на йух... интересно, а какой шмундель дает послам на йух трындеть о переговорах по вооружениям? неужели лично руководитель дипломатии зеленьськай или непонятно что кулёйба?
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17.02.2023 06:59 Ответить
так там у кулеби пасть не закриваеться
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17.02.2023 07:01 Ответить
Для успіхів дипломатії у Німеччині треба частіше обзивати її керівників ліверною ковбасою.
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17.02.2023 11:03 Ответить
 
 