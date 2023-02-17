В Сенате США внесли на рассмотрение резолюцию по признанию действий РФ в Украине геноцидом

Ряд американских сенаторов повторно был внесен на рассмотрение резолюцией, признающей действия России в Украине геноцидом против народа Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Прошел год с начала жестокой и неоправданной войны Путина против Украины, и становится совершенно очевидным, что Россия совершает геноцид", – заявил сенатор Джим Риш. По его словам, он "видел зверства своими глазами" во время поездки в Украину в июне прошлого года, и чуть ли не каждый день в него "поступают новые сообщения о бесчеловечных действиях российских солдат против невинного украинского народа".

"Пора правительства США назвать это тем, чем оно есть, и сотрудничать с нашими союзниками, чтобы провести расследование и привлечь к ответственности виновных в этой жестокости".

Также сенаторы призывают Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС "поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа".

"Мы должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать украинский народ в борьбе за свое выживание", – говорится в заявлении сенатора Риша. По словам законодателя, эта резолюция, в частности, "поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования по привлечению российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид".

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Резолюцию о признании действий России геноцидом 7 декабря поддержал Комитет по международным отношениям Сената США, и она готова к вынесению на голосование в Сенате. Соавторами резолюции являются сенатор-республиканец от штата Айдаго Джим Риш и сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин. Помимо них резолюцию поддержали 14 других сенаторов от обеих партий. Они внесли подобную резолюцию в конце декабря прошлого года, и после начала работы нового состава Сената процедура предусматривает повторное представление резолюций.