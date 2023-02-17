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армия РФ (18059) ISW (493)

Армия РФ может нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, поскольку не способна достичь реального военного успеха, - ISW

рф,окупанти,артилерія

Американские эксперты предполагают, что россияне могут нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, поскольку реальный военный успех "продолжает ускользать" от оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Согласно проанализированным данным, эксперты отмечают, что Кремль может нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, чтобы отметить символическую годовщину, поскольку реальный военный успех "продолжает ускользать" от российских солдат.

По сообщениям, российские войска увеличивают использование военно-воздушных сил в Украине, но вряд ли выделят значительное количество авиации для ведения боевых действий над контролируемой Украиной территорией.

Читайте: Украинская оборона Бахмута помешает планам Путина захватить город до 24 февраля, - ISW
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Топ комментарии
+5
Але якби Україні дали зброю більшого радіусу дії і вони змогли відповісти, то тоді б двічі подумали, перш ніж запускати чергову хвилю ракетних ударів.
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17.02.2023 06:40
+4
Та ви шо? Це ж призведе до ескалації.
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17.02.2023 06:43
+1
не хочуть вмирати за ***** та олігархів фантастика... А хто ж тоді воює зараз?Звідки взялись сотні тисяч на війні? Якшо б не хотіли вмирати,то повтікали б массово...або зробили переворот...а так це все казки---про те що не хочуть.
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17.02.2023 08:34
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Але якби Україні дали зброю більшого радіусу дії і вони змогли відповісти, то тоді б двічі подумали, перш ніж запускати чергову хвилю ракетних ударів.
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17.02.2023 06:40 Ответить
Та ви шо? Це ж призведе до ескалації.
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17.02.2023 06:43 Ответить
I don't give a fuck. And I'm not sorry.
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17.02.2023 07:04 Ответить
можешь понять шо никто и ничего нам не должен?
даже наоборот - тот же Израиль мог бы вполне снабжать парашку, ибо наши ... скажем так ... "власти" всегда в ООН голосовали против этого образования и в поддержку Палестинского народа на его законных территориях(замечает на себе форму Муссолини, снимает, переодевается в костюм с мамочкой)
ну так и вывод - говноБуткевич, "обосря" немецкий народ типо - "ыыы, танков не дают, мало, не те, не та раскраска, не те снаряды" - говноед, как и все те дебилы что раздвинув копыта мычат похожее.
Ты сам бы давал допустим Азербайджану, рискуя тем шо рашка отключит газ и/или сделает западло(новичок-старичок)?
Че? а че нет?
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17.02.2023 07:59 Ответить
Еще как должны. Почитай 4-й пункт бЕдапешского меморандума.
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17.02.2023 08:47 Ответить
г*споди.... за шо ж планете такие как Вы?
там сказано шо - провести собрание в разе - блабла
ну вот они кстати и провели.
то есть, могли после консультаций дать один евро, а могли и не дать. ну и в сколько миллиардов раз помогают больше, чем могли бы, парень, "меморандум" это - "памятка", даже тупо по сути своей!
че ты кривляешься то? педапештец блин.
я говорю шо у нас тупо официально не было ни одного союзника.
смешно же было когда резали ракеты а часть их дали рашке(пуляют щас угадай какими ракетами в том числе?)
и бомберы резали и давали(в том же числе которые щас угадай что делают?)
то это ты читай.те - давно расложено по полочкам шо меморан.дум это как ты в сортире седня - по.дум.ал, мог бы почитать газетку "Правда", а мог бы ею кое-че сделать, ну, после исп. по назн., грубку растопить, или камин, как там на ******* языке не знаю.
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17.02.2023 09:08 Ответить
Расплывчатая формулировка там по гарантиям и дает право Украине требовать выполнение помощи.
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17.02.2023 13:58 Ответить
смотри, мне папашка сказал - Продам хату, тобі шось дам.

т.е., єто "шось" может быть как подзатыльником, так и триллионом евро, но мы же не в сказке живем?
этот папашка у меня ******* дохера бабла, так что "шось", это скорее всего 100грн. на пиво..
так и тут - иди мля, привлечи... ну там сдох Леонитмокарыч, иди Сучму привлеки шо типо мол как бы шото и ктото *** обещал кроме как "созвать, осудить агрессора(Рашка вт.ч. созывает и сама ся осуждает)"
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23.02.2023 12:28 Ответить
Всі дії, які згідно пункту 4 мали бути зроблені підписантами, були зроблені.

"4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://web.archive.org/web/20200529064610/https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї."
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17.02.2023 09:24 Ответить
***** думало, що його солдати наче ракети - натистнув кнопку і вони одразу понеслися у свою останню самовбивчу атаку. Але коли воно віддало сотий наказ захопити Донбас, сотні тисяч чмобіків довели на полі болі, що не хочуть вмирати за ***** та олігархів, а ЗСУ та ******* зброя зробили атаки ворога самовбивчими. Тож крім зеків-смертників, яких стратами та тортурами ще можна примусити хоч якость наступати йому більше нічого не залишається крім ракет.
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17.02.2023 07:55 Ответить
не хочуть вмирати за ***** та олігархів фантастика... А хто ж тоді воює зараз?Звідки взялись сотні тисяч на війні? Якшо б не хотіли вмирати,то повтікали б массово...або зробили переворот...а так це все казки---про те що не хочуть.
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17.02.2023 08:34 Ответить
Російські війська довели, що бути на війні та воювати - це зовсім інші справи і тікають, при чому масово, попавши на поле бою, залишаючи на цьому полі сотни вбитих, а то й бунтують, цілими частинами, взагалі відмовляючись іти у наступ. Якби сотні тисяч йшли воювати, то рашистам не потрібно було б стратами та тортурами примушувати йти у наступ хоча б зеків-смертників, але без цього ніяк. Ну а про переворот - так ще не вечір.
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17.02.2023 10:05 Ответить
Американці мають спитати у Данілова та Буданова про кількість атак та ракет, які залишилися у росії.
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17.02.2023 07:59 Ответить
Вже проскакувала інфа...що будуть бити по ЖД вузлах та дорогах-трассах..адже йде постачання зброї з Европи...мабуть збирають інформацію ,по яких напрямках йде постачання тоді і вдарять
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17.02.2023 08:29 Ответить
Це максимально тупо, бо на відміну від вузлів передачі електроенергії, залізнична колія ремонтується ломом і курвиною мамою за півдня без особливих проблем звичайною бригадою напівбухих співробітників УЗ. В принципі, оскільки тупо - це основна тактика парашної *********, то я б не здивувався, якби вони по залізниці гатить мільонними ракетами стали.
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17.02.2023 09:41 Ответить
Значит паровозы надо собирать отовсюду..Раньше они сохранялись на консервации на крупных ж.д.узлах на случай военного времени.Теперь,возможно, проходят как раритет
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17.02.2023 17:11 Ответить
 
 