Армия РФ может нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, поскольку не способна достичь реального военного успеха, - ISW
Американские эксперты предполагают, что россияне могут нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, поскольку реальный военный успех "продолжает ускользать" от оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Согласно проанализированным данным, эксперты отмечают, что Кремль может нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, чтобы отметить символическую годовщину, поскольку реальный военный успех "продолжает ускользать" от российских солдат.
По сообщениям, российские войска увеличивают использование военно-воздушных сил в Украине, но вряд ли выделят значительное количество авиации для ведения боевых действий над контролируемой Украиной территорией.
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даже наоборот - тот же Израиль мог бы вполне снабжать парашку, ибо наши ... скажем так ... "власти" всегда в ООН голосовали против этого образования и в поддержку Палестинского народа на его законных территориях(замечает на себе форму Муссолини, снимает, переодевается в костюм с мамочкой)
ну так и вывод - говноБуткевич, "обосря" немецкий народ типо - "ыыы, танков не дают, мало, не те, не та раскраска, не те снаряды" - говноед, как и все те дебилы что раздвинув копыта мычат похожее.
Ты сам бы давал допустим Азербайджану, рискуя тем шо рашка отключит газ и/или сделает западло(новичок-старичок)?
Че? а че нет?
там сказано шо - провести собрание в разе - блабла
ну вот они кстати и провели.
то есть, могли после консультаций дать один евро, а могли и не дать. ну и в сколько миллиардов раз помогают больше, чем могли бы, парень, "меморандум" это - "памятка", даже тупо по сути своей!
че ты кривляешься то? педапештец блин.
я говорю шо у нас тупо официально не было ни одного союзника.
смешно же было когда резали ракеты а часть их дали рашке(пуляют щас угадай какими ракетами в том числе?)
и бомберы резали и давали(в том же числе которые щас угадай что делают?)
то это ты читай.те - давно расложено по полочкам шо меморан.дум это как ты в сортире седня - по.дум.ал, мог бы почитать газетку "Правда", а мог бы ею кое-че сделать, ну, после исп. по назн., грубку растопить, или камин, как там на ******* языке не знаю.
т.е., єто "шось" может быть как подзатыльником, так и триллионом евро, но мы же не в сказке живем?
этот папашка у меня ******* дохера бабла, так что "шось", это скорее всего 100грн. на пиво..
так и тут - иди мля, привлечи... ну там сдох Леонитмокарыч, иди Сучму привлеки шо типо мол как бы шото и ктото *** обещал кроме как "созвать, осудить агрессора(Рашка вт.ч. созывает и сама ся осуждает)"
"4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://web.archive.org/web/20200529064610/https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї."