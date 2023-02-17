ВСУ отразили атаки врага в районах 16 населенных пунктов в Донецкой, Луганщине и Херсонской области, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отбили атаки окупантов в районах 10 населенных пунктов в Донецкой области, 4 - в Луганской и 2 - в Херсонской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 17 февраля по поводу российского вторжения.

Начались триста пятьдесят девятые сутки российского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки противник применил 41 ракету разных типов по территории нашей страны, 5 из них, переработанные ОКР С-300, по Харькову. 16 ракет сбиты нашими защитниками. Кроме того, оккупанты нанесли 24 авиационных удара и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Угроза нанесения ударов Российской Федерации остается высокой по всей территории Украины.

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Херсонской области; Стельмаховка, Кременная, Диброва и Белогоровка - Луганская и Раздолевка, Федоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Угледар га Донетчины.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не обнаружены. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений русских войск. Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений, а также населенных пунктов вдоль государственной границы Украины. За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка, Бачевск и Партизанское Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Светличное, Стрелечья и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Новомлынск, Двуречная, Гряниковка и Кучеровка Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Краснопоповка в Луганской области и Берестове Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого влияния испытали Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Федоровка, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка и Озаряновка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Донецкая область.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское на Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня страдали Змеевка, Токаревка, Антоновка и Херсон. Пострадали мирные люди.

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Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области обнаружена работа дополнительной башни мобильной связи, установленной противником. Посредством нее российские спецслужбы имеют возможность прослушивать телефонные разговоры абонентов GSM операторов.

В временно оккупированный Луганск недавно прибыла очередная команда инструкторов из Ирана для обучения российских военных применению ударных беспилотных летательных комплексов.

Чтобы восполнять потери в живой силе, противник разными способами привлекает в ряды российских оккупационных войск разные категории общества, в частности так называемых "гастарбайтеров". Так, недавно нашим защитникам, которые держат оборону в Волновахском районе Донецкой области, сдался в плен один из таких работников.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один - по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 4 района сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, состав боеприпасов, а также еще 2 других важных объекта окупантов.