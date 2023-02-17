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США готовы защищать страны Балтии на фоне масштабной агрессии РФ в Европе, - Остин

остін

Соединенные Штаты готовы усиливать оборонный потенциал и боеготовность сил Латвии, Литвы и Эстонии в рамках НАТО на фоне масштабной агрессии РФ в Европе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга в Таллине.

"Я хочу четко отметить сегодня для эстонского народа одну вещь: Соединенные Штаты продолжат быть непоколебимо привержены свободе и суверенитету наших балтийских союзников", - отметил глава Пентагона.

Он подчеркнул, что США продолжат вместе с балтийскими странами усиливать сдерживание любых угроз совместной безопасности в регионе.

Остин напомнил, что президент Байден ранее объявил о решении усилить американское военное присутствие в странах Балтии. В этом контексте он отметил, что уже сейчас в Эстонии развернут дополнительный взвод HIMARS, а также мотопехотные роты, которые проводят совместные учения с национальными силами обороны страны, чтобы усилить оперативную совместимость и безопасность Эстонии и НАТО.

Кроме того, Остин выразил ожидание, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле этого года, будет достигнут еще больший прогресс в плане оборонных инициатив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ перебросила 80% своих сил из-под границы с Финляндией и государствами Балтии для закрытия дыр в Украине, - Foreign Policy
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Топ комментарии
+8
ви вже "захистили" той самий кожен дюйм нато як із Польщою так і з Румунією закрили очі просто,гарно говорити і обіцяти знаючи що в прибалтиці нема війни
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17.02.2023 07:34
+7
Можна заглибитися в історію і запитати: "А хто кучму обирав ДВІЧІ?" Того самого кучму, під час правління якого і була запропонована багатовекторність?
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17.02.2023 07:40
+6
Україна 30 років страдала "многовєкторностью" замість того щоб як країни Балтії вступати до НАТО. Дякуйте ПР ОПЗЖ СН та їх виборцям/.
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17.02.2023 07:24
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А від чого захищати? Там війна зараз? Війна зараз в Україні...
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17.02.2023 07:07 Ответить
від тупих козломордих тварин кацапів-рашистів - ******** нацистів, фашистів, шовіністів, імперіалістів що марять відродження червоної комуно-нацистької імперії зла і тюрми народів (срср) !!!
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17.02.2023 07:15 Ответить
Україна 30 років страдала "многовєкторностью" замість того щоб як країни Балтії вступати до НАТО. Дякуйте ПР ОПЗЖ СН та їх виборцям/.
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17.02.2023 07:24 Ответить
Можна заглибитися в історію і запитати: "А хто кучму обирав ДВІЧІ?" Того самого кучму, під час правління якого і була запропонована багатовекторність?
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17.02.2023 07:40 Ответить
От хотелок старцев Мордора. И чтобы отбыть желание у местной 5-ой колонны пробовать создать очередную "народную республику". Страны маленькие, на танке переехать с одного конца до другого за максимум 5 часов можно. Местных ресурсов просто может не хватить, чтобы вовремя мордорскую рвань остановить.
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17.02.2023 09:06 Ответить
Це було риторичне питання.
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17.02.2023 09:38 Ответить
х..... прибалтів залишив "на закуску". Але після 24 лютого 2022 ходить з переносним унітазом( чемоданчиком) від "несварения желудка"
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17.02.2023 07:18 Ответить
ви вже "захистили" той самий кожен дюйм нато як із Польщою так і з Румунією закрили очі просто,гарно говорити і обіцяти знаючи що в прибалтиці нема війни
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17.02.2023 07:34 Ответить
Про Україну вже забули....?
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17.02.2023 07:36 Ответить
Павлік Іващенко,вибачайте,а чому вони про нас мають пам'ятати,ми що в НАТО вже вступили,скажіть спасибі що вони нам с доброї волі допомагають,а то начебто нам всі зобов'язані допомагати тільки не ми самі собі.Дякуйте бога що є США і Європа і нам іде допомога,а наші властителі тільки крадуть ще більше як було,от кому треба такі запитання ставить.Слава Україні!!!
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17.02.2023 07:59 Ответить
Смотрите на Балтию и сравнивайте с тем, что несёт ЭТО:
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17.02.2023 08:20 Ответить
Якшо б рашисти на початку повномасштабної війни,відрізали кордони України з Европою..була б кизда..
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17.02.2023 08:22 Ответить
Готові захищати , але не одразу, треба поміркувати, а через рік почати , ну як с танками та літаками для України. По трошки . Я не вірю що вони одразу прийдуть на допомогу . А як же червони стрічки. Буде як с Польщею, в 39-му . Як що мені пам'ять не зраджує , там теж був договір, с Британією та Францією
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17.02.2023 08:56 Ответить
Сеня Караев , тому що був Будапештский меморандум, тому що після України, (ну як що.....) не хочу даже думати про це , . Але далі буде Прибалтика та Польща. Та Берлинский мур
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17.02.2023 09:19 Ответить
Randall Flag da70119e , доречі кучма звісно ********, але , але при ньому усе МВС перейшло на Українську. Це факт, як і те що при Баньдюковиче , сталі сплачувати за дитину .
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17.02.2023 09:26 Ответить
Якби ..уйло не був схиблений на захопленні України і діяв більш раціонально, він вже давно міг би захопити країни Балтії тим самим по суті розваливши блок НАТО (показавши його нездатність приймати швидкі та ефективні рішення, особливо з огляду на те, що захоплення країн Балтіїї дійсно тривало б лічені дні).
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17.02.2023 09:26 Ответить
У ***** и остальных бункерных старцев плани на счёт стран Балтий имеется. Это там время от времени потверждает. И зная историю за последние 800 лет, не удивляет. Они бы тут залезли при первой возможности.
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17.02.2023 09:38 Ответить
Якщо там почнеться така заруба як в Україні, ти облажаєшся як в Афганістані. Хрєна ви зможете по НАТО првести таку мобілізацію як в Україні, хіба тільки на поляків можете розраховувати.
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17.02.2023 12:17 Ответить
 
 