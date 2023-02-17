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Украинская оборона Бахмута помешает планам Путина захватить город до 24 февраля, - ISW

бахмут

Украинские защитники сломают планы руководителя Кремля Владимира Путина по захвату Бахмута до 24 февраля 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, о соответствующем приказе российского диктатора рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, РФ также преследует цель провести массированную серию ракетных ударов в год с начала полномасштабного вторжения.

В то же время в отчете указывается, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин недавно заявил, что ожидает окружение Бахмута до марта или апреля.

"Прагматические оценки Пригожина по продвижению России в районе Бахмута в целом были более близки к тактическим реалиям, чем оценки, предусматривающие быстрое продвижение", - объяснили в ISW.

Более того, специалисты подчеркнули, что задача, которую поставил Путин, требует значительно более высоких темпов российского продвижения, чем те, которые были в течение многих месяцев. Для этого у оккупантов сил нет, поэтому РФ не достигнет определенной цели.

"Украинская оборона Бахмута помешает Путину утверждать, что российские войска взяли под контроль город до 24 февраля 2023 года и, соответственно, не позволит восстановить надежды России на победу в войне против Украины", - добавили в Инстиуте изучения войны.

Смотрите: Пятеро гражданских погибли, девять ранены в результате обстрела оккупантами жилого квартала в Бахмуте. ФОТО
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Поки ми воюєм під Бахмутом, ми воюєм по правилам Московії. Коли ми будемо воюваьи під Кримом то вони будуть воювати за нашими правилами.
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17.02.2023 07:50 Ответить
Щоб воювати під Кримом, треба розбити рашавійська під Бахмутом
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17.02.2023 08:50 Ответить
Звичайно і під Бахмутом ЗСУ зламають всі мрії і плани пуйла, а навесні зламають і самого пуйла, точніше, своїми перемогами дадуть привід орді розірвати на шматки бункерного діда.
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17.02.2023 08:15 Ответить
З х.ло все зрозуміло : агресор,сталініст,закидає м'ясом як жуков тисячі ради дати і просто знов таки ж х.ло,а зеленожопим які дати,навіщо і якою ціною зривати треба?
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17.02.2023 08:21 Ответить
Якою ціною?
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17.02.2023 08:49 Ответить
Можливостей та і взагалі спроможності нашого контрнаступу весною.
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17.02.2023 09:07 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.02.2023 10:08 Ответить
 
 