Общие боевые потери РФ с начала войны – около 141 260 человек (+800 за сутки), 287 вертолетов, 3298 танков, 2322 артсистемы, 6520 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 17 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 141 260 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 141 260 (+800) человек ликвидировано,

танков - 3 298 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 6 520 (+3) ед,

артиллерийских систем - 2 322 (+16) ед,

РСЗО - 467 (+1) ед,

средства ПВО - 241 (+2) ед,

самолетов - 298 (+0) ед,

вертолетов - 287 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2013 (+1),

крылатые ракеты - 871 (+14),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5187 (+20) ед,

специальная техника - 221 (+2).

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"Данные уточняются", - говорится в сообщении.