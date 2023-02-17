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Новости Агрессия России против Украины Война
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армия РФ (18059) Генштаб ВС (5784) ликвидация (3141) уничтожение (6257) техника (1712) потери (4274)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 141 260 человек (+800 за сутки), 287 вертолетов, 3298 танков, 2322 артсистемы, 6520 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 17 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 141 260 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 141 260 (+800) человек ликвидировано,
  • танков - 3 298 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 6 520 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 2 322 (+16) ед,
  • РСЗО - 467 (+1) ед,
  • средства ПВО - 241 (+2) ед,
  • самолетов - 298 (+0) ед,
  • вертолетов - 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2013 (+1),
  • крылатые ракеты - 871 (+14),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5187 (+20) ед,
  • специальная техника - 221 (+2).

Читайте: Россия за две недели понесла наибольшие потери, Путин ограничен в возможности воевать, - Великобритания

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 141 260 человек (+800 за сутки), 287 вертолетов, 3298 танков, 2322 артсистемы, 6520 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+32
Арта !!!
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17.02.2023 08:09
+31
Мінус 16 арти... Ескалібури рулять!
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17.02.2023 08:15
+20
Колись читав: "Олігархам Росії потрібні кілька мільйонів населення - для обслуговування газодобувної та газотранспортної системи...
Решта - непотрібний "баласт"..."
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17.02.2023 08:16
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Арта !!!
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17.02.2023 08:09 Ответить
Да це просто свято якесь ))
48 одиниць техніки і 800 чумардосів!!! Порадували ППО і спецтехніка, але АРТА просто вразила!!! Слава ЗСУ!!! Переможемо!
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17.02.2023 09:13 Ответить
Мінус 16 арти... Ескалібури рулять!
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17.02.2023 08:15 Ответить
Колись читав: "Олігархам Росії потрібні кілька мільйонів населення - для обслуговування газодобувної та газотранспортної системи...
Решта - непотрібний "баласт"..."
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17.02.2023 08:16 Ответить
Який вони баласт? Для кого? Ви типову мордорську лікарню з будь-якого райцентру бачили? Ніхто грошей цьому стаду не дає, тому воно апріорі не є баластом. Можна було навіть на пропаганду не тратитись, стадо не вміє в причинно-наслідкові зв'язки і нездатне до повстань.
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17.02.2023 08:48 Ответить
Не зміг оцінить належним чином "глибину" твоїх думок... Бо мабуть, ти й сам не зрозумів, що саме говориться у мною приведеній цитаті...
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17.02.2023 09:04 Ответить
А, калхолодний. Ти вже перевівся з диванних військ кудись?
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17.02.2023 21:35 Ответить
подібну дічь пишуть про жидо-масоно-рептилоідів-сіоністів із закуліси яким треба залишити 1 мільярд із семи
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17.02.2023 09:26 Ответить
У тебе є заперечення стосовно приведеної мною цитати? Приводь аргументи
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17.02.2023 09:37 Ответить
та я і не заперечив.
я підтвердив тезами з іншої теорії.
тільки замінив діючих осіб, обставини і числові дані
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17.02.2023 09:41 Ответить
Ясно Я про "теорію рептилоїдів" читав немало Починаючи з "Протоколів сіонських мудреців" Але якщо задаться питанням - то такі речі заслуговують на увагу У кацапів прислів"я є : "Один - с сошкой, а семеро - с ложкой" В ********* суспільстві (і у західному - теж) суспільнокорисним виробництвом займається не так багато людей І якщо в західному суспільстві існує хоч якийсь хиткий баланс - навіть не вистачає "робочих рук", то в Росії (з її мінімальним виробництвом) "перекос" гігантський "Робочі руки" є Але їх прикласти нікуди Та й самі "робочі руки" самі до того "прикладаться" не бажають Так собі - "небокоптитєлі"
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17.02.2023 09:52 Ответить
автоматизація замінює руки. на шкідливих виробництвах задіюватимуть руки китайців.
основна сіра маса відправляється на ринок послуг - наприклад прикрашати жінкам нігті на всяких 3д принтерах. а це в свою чергу тяне за собою суміжні галузі - механіка електроніка хімія. лейтмотив - не вигадувати ровер а вигадувати йому нове цікаве застосування. і треба визнати це дає змогу заробити одним і покращити.урізноманітити життя іншим. цей тренд тільки розвиватиметься.
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17.02.2023 10:10 Ответить
Це переповідка фальшованого висловлювання, начебто, Маргарет Тетчер.
https://factcheck.kz/dekonstrukciya-propagandy/fejk-margaret-tetcher-xotela-sokratit-naselenie-zemli-na-90-i-schitala-chto-v-rossii-opravdano-prozhivanie-tolko-15-mln-chelovek/
Насправді, це повна жуйня, бо цих 15 млн. треба чимось годувати і цю територію (1/9 суходолу) комусь охороняти. Але була така комуняцька лякалка, яку підхопили й досі використовують путіноїди.
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17.02.2023 10:20 Ответить
"Громов"! Ти мене ще до "путіноїдів" причисли! А ти не подумав про те, що цим "нуворишам" Росія (як держава), абсолютно не потрібна? Вони поки що нею лише користуються Якби вона їм потрібна була - вони-б вкладали гроші в її економіку А так лише викачують ресурси у впевненості, що коли все "устаканиться", то вони так і залишаться власниками "труби" - просто територією буде керувать хтось інший! Подібне було вже - в Іспанії часів Реконкісти Тоді халіф звернувся до євреїв з проханням дать грошей для найму військ та захисту Гранадського халіфату Євреї вирішили: "А яка різниця, хто править буде? Адже наша власність при нас залишиться!" Грошей не дали Халіфат впав А іспанці потім вирізали всіх євреїв (хто не втік в Англію, Німеччину та Голандію) Бо іспанським королям не потрібні були "конкуренти" Те ж саме буде і в Росії
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17.02.2023 10:42 Ответить
Харошої русні стає все більше. Нехай щастить.
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17.02.2023 08:19 Ответить
Або не..уй шастать.
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17.02.2023 08:25 Ответить
Тут і без цього всі розуміють.
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17.02.2023 08:26 Ответить
Слова покійного генерала Лебедя: "Лучшие солдаты получаются из людей, которые, придя домой, обнаруживают вместо дома - воронку У них не остаётся ничего, кроме мести И мстить они будут долго, потому что будут рассчитывать каждый свой шаг, чтобы отомстить подольше и побольше!"
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17.02.2023 08:31 Ответить
Поіторююсь, але:
ТРИ! повноцінні батареї стволки+транспорт!
Слава ЗСУ!
Схоже сруські йолопи знову згадали, що дЄдитралівалі та почали зводити віяло, як на початку війни. Чудова тактика, практикуйте надалі, бабиісчонарожают
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17.02.2023 08:31 Ответить
цікаво, як баби арту та танки будуть рожать
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17.02.2023 08:34 Ответить
враскорячку
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17.02.2023 08:55 Ответить
Йооой...

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17.02.2023 13:54 Ответить
Так, це оптимальний варіант.
Підприємства ВПК вони, подібно й нам, експорторієнтували. Совковий шлях переходу на військову економіку став неможливим. А продукувати танки чи арту у гаражі можливо лишу у "вологих мріях"
Вся надія на баб
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17.02.2023 09:08 Ответить
Совковий шлях переходу на військову економіку був можливий при отриманні промислового устаткування по лендлізу і за рахунок репарацій з Німеччини. Ці верстати своє віджили.
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17.02.2023 10:27 Ответить
Уже нет каждого тысячного москаля. Среднемировая статистика войн говорит о том, что наступающая сторона несёт потерь в три раза больше чем обороняющаяся, и при этом 80% жертв приходится на огонь артиллерии.
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17.02.2023 08:43 Ответить
То есть за год войны каждый тысячный...
Ну ещё лет 20-30 такими темпами и русские начнут что-то подозревать...только к тому времени Украина превратится в выжженное поле заросшее сорняками в человеческий рост (половины экономики УЖЕ нет, миллионы людей убежали из страны, нищета начинает поглощать тех, кто остался и т.д.). Радоваться совершенно нечему! К чему это я?! Да к тому что процесс утилизации орков нужно ускорить хотя бы десятикратно. И такие мясорезки есть у наших зарадных союзников-жлобов. Но для них украинцы - низшая раса, которую не жалко, несмотря на весь их официальный пафос. Иначе помощь шла бы совсем на другом уровне.
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17.02.2023 10:44 Ответить
Так что вам мешает ускорить процесс??? Взяли асфальт и побежали в атаку... Ну или ТЫСЯЧУ вагонов спижженной гуманитарки только в Запорожской и Днепропетровской областях??? ТЫСЯЧУ вагонов... Взял и забросал ими орков... Так кто там низшая раса??? И кто так считает???
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18.02.2023 03:18 Ответить
уфф... нехило арты ликвидировали
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17.02.2023 09:02 Ответить
я так понял что и колонну автотехники накрыли?
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17.02.2023 09:04 Ответить
Скорше місце компактної дислокації ))
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17.02.2023 09:15 Ответить
арта знову радує...їх основна сила і найбільша надія...
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17.02.2023 09:28 Ответить
Мабуть союзники чергову партію "вумних" снарядиків для контрбатарейки підвезли. Дуже добре.
Танчики в кацапів вже йок, лише т-62 з консервації залишились, ще всю арту скоро втратять.
І потім - лопатою по вразливим місцям леопарда-2...
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17.02.2023 10:10 Ответить
16 стволов арты стали хорошими.
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17.02.2023 10:35 Ответить
 
 