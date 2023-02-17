Общие боевые потери РФ с начала войны – около 141 260 человек (+800 за сутки), 287 вертолетов, 3298 танков, 2322 артсистемы, 6520 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 17 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 141 260 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.23 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 141 260 (+800) человек ликвидировано,
- танков - 3 298 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 6 520 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 2 322 (+16) ед,
- РСЗО - 467 (+1) ед,
- средства ПВО - 241 (+2) ед,
- самолетов - 298 (+0) ед,
- вертолетов - 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2013 (+1),
- крылатые ракеты - 871 (+14),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5187 (+20) ед,
- специальная техника - 221 (+2).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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48 одиниць техніки і 800 чумардосів!!! Порадували ППО і спецтехніка, але АРТА просто вразила!!! Слава ЗСУ!!! Переможемо!
Решта - непотрібний "баласт"..."
я підтвердив тезами з іншої теорії.
тільки замінив діючих осіб, обставини і числові дані
основна сіра маса відправляється на ринок послуг - наприклад прикрашати жінкам нігті на всяких 3д принтерах. а це в свою чергу тяне за собою суміжні галузі - механіка електроніка хімія. лейтмотив - не вигадувати ровер а вигадувати йому нове цікаве застосування. і треба визнати це дає змогу заробити одним і покращити.урізноманітити життя іншим. цей тренд тільки розвиватиметься.
https://factcheck.kz/dekonstrukciya-propagandy/fejk-margaret-tetcher-xotela-sokratit-naselenie-zemli-na-90-i-schitala-chto-v-rossii-opravdano-prozhivanie-tolko-15-mln-chelovek/
Насправді, це повна жуйня, бо цих 15 млн. треба чимось годувати і цю територію (1/9 суходолу) комусь охороняти. Але була така комуняцька лякалка, яку підхопили й досі використовують путіноїди.
ТРИ! повноцінні батареї стволки+транспорт!
Слава ЗСУ!
Схоже сруські йолопи знову згадали, що дЄдитралівалі та почали зводити віяло, як на початку війни. Чудова тактика, практикуйте надалі, бабиісчонарожают
Підприємства ВПК вони, подібно й нам, експорторієнтували. Совковий шлях переходу на військову економіку став неможливим. А продукувати танки чи арту у гаражі можливо лишу у "вологих мріях"
Вся надія на баб
Ну ещё лет 20-30 такими темпами и русские начнут что-то подозревать...только к тому времени Украина превратится в выжженное поле заросшее сорняками в человеческий рост (половины экономики УЖЕ нет, миллионы людей убежали из страны, нищета начинает поглощать тех, кто остался и т.д.). Радоваться совершенно нечему! К чему это я?! Да к тому что процесс утилизации орков нужно ускорить хотя бы десятикратно. И такие мясорезки есть у наших зарадных союзников-жлобов. Но для них украинцы - низшая раса, которую не жалко, несмотря на весь их официальный пафос. Иначе помощь шла бы совсем на другом уровне.
Танчики в кацапів вже йок, лише т-62 з консервації залишились, ще всю арту скоро втратять.
І потім - лопатою по вразливим місцям леопарда-2...