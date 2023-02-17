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Новости Агрессия России против Украины Война
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армия РФ (18059) Великобритания (4725) разведка (4120) уничтожение (6257)

Силы Минобороны РФ и ЧВК потеряли 175-200 тыс. человек с начала вторжения в Украину, среди них 40-60 тыс. убитыми, - британская разведка

рф,ліквідація

Потери российской армии и "частных военных компаний" за год войны против Украины достигают 200 тысяч. Среди них до 60 тысяч убитых.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, силы ЧВК "Вагнера" задействовали большое количество заключенных-новобранцев, уровень потерь среди которых составляет 50%.

По оценкам британской разведки, силы Минобороны России и частных военных подрядчиков (ЧВК) потеряли от 175 до 200 тысяч человек с начала вторжения в Украину, среди которых от 40 до 60 тысяч были убиты. Уровень потерь в России значительно увеличился с сентября 2022 года, когда была введена "частичная мобилизация".

"По современным меркам эти цифры являются высоким соотношением убитых и раненых. Это почти наверняка связано с чрезвычайно примитивным медицинским обеспечением большей части сил", – отмечают в Минобороны Британии.

Артиллерия скорее всего - большая часть потерь России, говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+8
І що це тобі дасть? Вони загинули за Батьківщину, а орки за що?
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17.02.2023 09:28
+6
Значить множимо на три. Британці завжди відрізнялися скромністю.
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17.02.2023 09:22
+2
Ну ,а хто казав, що коли, підуть на расию труни , ешелонами вони зупиняться ні та ще раз ні . Тільки повне знищення.
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17.02.2023 09:31
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Значить множимо на три. Британці завжди відрізнялися скромністю.
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17.02.2023 09:22 Ответить
Это тока вагнера
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17.02.2023 09:30 Ответить
Скільки наших воінив загинуло?
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17.02.2023 09:22 Ответить
Багато .
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17.02.2023 09:25 Ответить
І що це тобі дасть? Вони загинули за Батьківщину, а орки за що?
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17.02.2023 09:28 Ответить
Нічого не дасть,крім болю. Як би ми підготувалися до війни,хочаб трохі,то булоб меньше.Можливо,кацапи і досі булиб біля криму.
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17.02.2023 09:39 Ответить
Люті до кацапопітеків додасть!!!
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17.02.2023 09:41 Ответить
Тобі цього мало? https://www.youtube.com/watch?v=5RmA1olJJrk
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17.02.2023 11:13 Ответить
/3
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17.02.2023 09:34 Ответить
30 тисяч. на середину жовтня
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17.02.2023 09:34 Ответить
в википедии посмотри . озвучивали цифру не один раз
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17.02.2023 09:51 Ответить
Русский, ваших много "загинуло", даже больше чем британцьі посчитали. А если хочешь под украинцев в интернете косить, то хоть раскладку украинскую себе поставь и научись буквой "ї" пользоваться.
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17.02.2023 11:12 Ответить
Ти,мабуть,заради цього посту сьогодні зарееструвався? Чи хто там тебе зареестрував.Якось дивно ти відреагував на тє,що потрібно було будувати оборону,а не дорогі.
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17.02.2023 11:17 Ответить
когда будет миллион - тогда и дадут в сводке...!
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17.02.2023 09:30 Ответить
Ти дебил?
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17.02.2023 09:40 Ответить
- мой ответ не тебе...\крестик вверху видишь...?\
понимаю что ты случайно принял мой ответ на свой вопрос
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17.02.2023 09:44 Ответить
Ну ,а хто казав, що коли, підуть на расию труни , ешелонами вони зупиняться ні та ще раз ні . Тільки повне знищення.
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17.02.2023 09:31 Ответить
"Полное уничтожение" кого? Или чего?
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17.02.2023 10:39 Ответить
отже, ні міністерВство нападу Московії ні Міністерство оборони Великої Британії місцевих тварюк, здохлих за "народ Лугандонії", за людей не вважають
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17.02.2023 09:37 Ответить
вопрос - по каким показателям британская разведка сделала такие выводы...?
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17.02.2023 09:38 Ответить
Може, це, без врахування "лугандонців"?...
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17.02.2023 09:39 Ответить
Скоріш за все
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17.02.2023 10:14 Ответить
Довіряєм генеральному штабу України які значно краще знають чим британці ,а це на сьогоднішній день 141 тисячі знищених рашистів та їхніх посіпак з лднр ,помножимо на три і приблизна картина поранених.
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17.02.2023 09:45 Ответить
Потєрь нЄт! Звідки береться ця статистика, зі сводок канашенка, чи з за моря видніше?
Навіщо тоді проводили офіційну мобілізацію, і це не враховуючи той факт, що на протязі року проводили скриту?
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17.02.2023 09:54 Ответить
Навіщо публікуються дані які не відповідають інформації від наших офіційних органів.? Звідки британська розвідка, при всій повазі,знає кількість вбитих ворогів? Може наші військові точніше можуть порахувати?
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17.02.2023 09:55 Ответить
freedom of speech ,....кремля та керівництво
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17.02.2023 12:08 Ответить
 
 