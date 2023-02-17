Силы Минобороны РФ и ЧВК потеряли 175-200 тыс. человек с начала вторжения в Украину, среди них 40-60 тыс. убитыми, - британская разведка

Потери российской армии и "частных военных компаний" за год войны против Украины достигают 200 тысяч. Среди них до 60 тысяч убитых.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, силы ЧВК "Вагнера" задействовали большое количество заключенных-новобранцев, уровень потерь среди которых составляет 50%.

По оценкам британской разведки, силы Минобороны России и частных военных подрядчиков (ЧВК) потеряли от 175 до 200 тысяч человек с начала вторжения в Украину, среди которых от 40 до 60 тысяч были убиты. Уровень потерь в России значительно увеличился с сентября 2022 года, когда была введена "частичная мобилизация".

"По современным меркам эти цифры являются высоким соотношением убитых и раненых. Это почти наверняка связано с чрезвычайно примитивным медицинским обеспечением большей части сил", – отмечают в Минобороны Британии.

Артиллерия скорее всего - большая часть потерь России, говорится в сообщении.

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