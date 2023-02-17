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Новости Война
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армия РФ (18059) россия (93025) потери (4274)

Россияне теряют около 2 тыс. солдат на каждые 90 захваченных метров, - The Times

кладовище

Потери российских оккупационных войск могут составлять до двух тысяч военных на каждые 100 ярдов (91 метр).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times со ссылкой на данные разведки НАТО.

Издание отмечает, что эти цифры появились при обсуждении новых поставок вооружений Украине в среду.

"Ллойд Остин, министр обороны США, сказал, что НАТО сосредоточена на обеспечении оборудованием, которое окажется решающим на поле боя", - пишет The Times.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 141 260 человек (+800 за сутки), 287 вертолетов, 3298 танков, 2322 артсистемы, 6520 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+15
500 тищ мобіків зможуть продвинутись вперед на 22.5 км.
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17.02.2023 09:55
+15
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17.02.2023 10:13
+9
Ось як має виглядати заголовок: «2 тис. рашистів заходять на 1 метр вглиб землі при спробі захопити 90 метрів.».
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17.02.2023 09:56
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500 тищ мобіків зможуть продвинутись вперед на 22.5 км.
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17.02.2023 09:55 Ответить
i potim vtratyty 100 km pislya kontrnastupu ZSU... "shag vpered, dva nazad"
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17.02.2023 10:00 Ответить
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17.02.2023 10:13 Ответить
Шановний пан 5 центов!

Вместо мужа - МОРКОВКА.
Верховный Главнокомандующий «второй по численности армии в мире» Владимир Путин совершает геноцид по отношению к мужчинам святой Руси. За год войны в Украине мужское население России сократилось на 150 000 душ. Соответственно этой цифре увеличилось количество вдов, которым Правительство РФ компенсировало потерю мужей автомашиной «Ладой-калиной», шубой, тонной угля, машиной дров, сеткой с морковкой или пакетом с апельсинами. Шуба, конечно греет, но не так эффективно, как живой муж. Теперь становится понятно, для кого пел Михаил Боярский песню о Большой Медведице: «Чья здесь вина может пойму ты мне ответь Вечно одна ты почему где твой Медведь?»
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17.02.2023 14:21 Ответить
призовут 5 млн: у нас -200 км.
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17.02.2023 20:21 Ответить
Ось як має виглядати заголовок: «2 тис. рашистів заходять на 1 метр вглиб землі при спробі захопити 90 метрів.».
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17.02.2023 09:56 Ответить
Яка земля..їх кремирують, щоб лади не видавати..потєрь нєт
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17.02.2023 12:06 Ответить
yaku tupu i bezgluzdu viynu pochaly kacapy... sho vy blyad' robyte? zupynit'sya na hvylynku i podumaite!
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17.02.2023 09:58 Ответить
Маловато. В идеале нужно чтобы они все аннигилировались сразу при переходе границы Украины.
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17.02.2023 09:59 Ответить
koly dobuduemo "anti-rosiu", to tak i bude
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17.02.2023 10:03 Ответить
..жги тварей с болот мацковии .
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17.02.2023 10:06 Ответить
Ну то порахуйте, яку квадратуру засрашинці захопили з 01.04.2022 (включаючи звільнені правобережжя херсонщини та харківщину). І зауважте, ЗСУ ВЖЕ перемололи первинну кадрову армію ("контрактників"), вже перемололи частину "чмобиків, яких кинули на фронт одразу після мобілізації, вже перемололи переважну частину "вагнерівців". І зараз знаходяться в процесі перемелювання тієї частини чмобиків, яких 2-3 місяці хоч чогось навчали і яким хоч якусь зброю та броню видали...
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17.02.2023 10:44 Ответить
так дело в том что кацапі не только наступают но и отступают. затем снова наступают, затем снова отступают. Так что в среднем получается по 2тіщи кацапов на 90м фронта
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17.02.2023 11:21 Ответить
одну и ту же территорию по сотни метров десятки раз могут в сутки захватывать и возвращать, это все очень динамично.
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17.02.2023 11:43 Ответить
понятное дело, но у Украины не стоит задача сломя голову, не считаясь с потерями отбивать территории.
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17.02.2023 11:55 Ответить
ви реально зараз щось намагаєтесь довести руснявому боту котрий вчора зарегався?
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17.02.2023 12:41 Ответить
Ослой#бів чеченских ще забули, просю пардону за мій французський
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17.02.2023 12:09 Ответить
Кадыровских Осло*обов...истинные чеченцы воюют на нашей стороне.
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17.02.2023 15:40 Ответить
Наприклад, почитайте про долю 155 бригади "морської піхоти" засрашки. Яку менше ніж за рік ЗСУ роздовбувало ТРИЧІ до стану, коли ця "бригада" потребувала 4+ місяців на відновлення.
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17.02.2023 10:47 Ответить
ти саме для цього коммента вчора зарегався?))))
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17.02.2023 12:40 Ответить
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17.02.2023 11:08 Ответить
Тобто 100млн.московитів зможуть посунути кордон на 4500км. Щось ця ******** алгебра зайобує.
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17.02.2023 11:57 Ответить
Тю, Вам й карти до рук. Сходітт, спитайте. Нам розповісте
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17.02.2023 12:11 Ответить
То я вашу мову не розумію..можливо то у Вас грецький суржик?
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18.02.2023 01:47 Ответить
Тобто вони таки захоплюють наші землі ?
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17.02.2023 12:18 Ответить
так,але треба зробити ціну для них більшою в десятки разів,що б ресурс людей закінчився,люди це ж не нафта яку можна за добу мільйонами добувати.
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17.02.2023 12:28 Ответить
ми зараз в маневреній обороні, головна задача - нанести якомога більше втрат і в критичний момент відійти на підготовлені позиції щоб продовжувати наносити втрати. Коли буде перемолотий основний кістяк русні - підемо в контрнаступ, так було всюди починаючи з загону бородатих під Києвом. Згадайте що було в Северодонецьку, де тоді стерли "республіканських" мобіків і скільки русні потребувалось часу на відновлення втрат, вони після того тупо стали в глуху оборону і лише втрачали захоплене.
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17.02.2023 12:47 Ответить
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17.02.2023 13:30 Ответить
Якщо будуть такими темпами від'ємно наступати -населення рашки закінчиться десь в курській області.
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17.02.2023 14:12 Ответить
Я особисто вірю командувачу Сергію Наєву: він веде наших воїнів до перемоги та збільшення кількості знищених окупантів
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17.02.2023 14:29 Ответить
 
 