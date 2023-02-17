Россияне теряют около 2 тыс. солдат на каждые 90 захваченных метров, - The Times
Потери российских оккупационных войск могут составлять до двух тысяч военных на каждые 100 ярдов (91 метр).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times со ссылкой на данные разведки НАТО.
Издание отмечает, что эти цифры появились при обсуждении новых поставок вооружений Украине в среду.
"Ллойд Остин, министр обороны США, сказал, что НАТО сосредоточена на обеспечении оборудованием, которое окажется решающим на поле боя", - пишет The Times.
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Вместо мужа - МОРКОВКА.
Верховный Главнокомандующий «второй по численности армии в мире» Владимир Путин совершает геноцид по отношению к мужчинам святой Руси. За год войны в Украине мужское население России сократилось на 150 000 душ. Соответственно этой цифре увеличилось количество вдов, которым Правительство РФ компенсировало потерю мужей автомашиной «Ладой-калиной», шубой, тонной угля, машиной дров, сеткой с морковкой или пакетом с апельсинами. Шуба, конечно греет, но не так эффективно, как живой муж. Теперь становится понятно, для кого пел Михаил Боярский песню о Большой Медведице: «Чья здесь вина может пойму ты мне ответь Вечно одна ты почему где твой Медведь?»