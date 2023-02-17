Священнослужителя УПЦ МП отдали России, чтобы вернуть сотню украинских воинов, - представитель ГУР МО Юсов

Для того чтобы вернуть из плена украинских военнослужащих, украинская сторона отдала России священнослужителя УПЦ МП. Он был осужден за коллаборационизм.

Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Вчера, чтобы вернуть наших ребят, по запросу той стороны и по собственному согласию был передан один коллаборант, так называемый священнослужитель Московского патриархата, способствовавший оккупантам, он сливал различную информацию, помогал проводить так называемые псевдовыборы".

РФ запросила, Украина не стала возражать, он сам был только за, это помогло вернуть наших защитников домой. Эта работа будет продолжаться", – отметил Юсов.

По данным "Украинской правды", речь идет о настоятеле Свято-Казанского прихода Горловской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) в пгт Яровая Лиманской громады Донецкой области Николая Звезду. Предатель-священнослужитель был приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Также читайте: Путин угрожает за притеснения РПЦ в Украине