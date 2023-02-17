Священнослужителя УПЦ МП отдали России, чтобы вернуть сотню украинских воинов, - представитель ГУР МО Юсов
Для того чтобы вернуть из плена украинских военнослужащих, украинская сторона отдала России священнослужителя УПЦ МП. Он был осужден за коллаборационизм.
Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Вчера, чтобы вернуть наших ребят, по запросу той стороны и по собственному согласию был передан один коллаборант, так называемый священнослужитель Московского патриархата, способствовавший оккупантам, он сливал различную информацию, помогал проводить так называемые псевдовыборы".
РФ запросила, Украина не стала возражать, он сам был только за, это помогло вернуть наших защитников домой. Эта работа будет продолжаться", – отметил Юсов.
По данным "Украинской правды", речь идет о настоятеле Свято-Казанского прихода Горловской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) в пгт Яровая Лиманской громады Донецкой области Николая Звезду. Предатель-священнослужитель был приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
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"Україна й Російська Федерація 16 лютого здійснили черговий обмін військовополоненими, внаслідок якого на підконтрольну Києву територію повернулися 100 військових і одна цивільна особа, а до Росії - 101 військовослужбовець."
Можливо тоді варто зміни до карного законодавства внести про звільнення від відповідальності всіх зрадників, ворожих агентів, які співпрацювали чи досі співпрацюють з ворогом на шкоду інтересам або знищення України та її народу? Тоді все буде законно і у рамках верховенства права.
Натомість, своїх захисників на передовій чи як раніше добровольців саджають за наменшу провину до 8-15 років ув'язнення без права на помилування чи амністію, пом'якшуючих обставин.
Проти кого насправді Україна воює!? Проти зовнішнього агресора і окупанта чи з ним у союзі проти українського народу?
Порівняйте спочатку уже завдану шкоду та потенційну шкоду, яку завдасть звільнення цього агента Україні у майбутньому, вигоду від його використання Україною для розкриття і притягнення до крим. відповідальності його падєльників.
Міняти потрібно військових на військових, розвідників на розвідників.Свої злочинці взагалі не повинні підлягати обміну, це руйнує основи кримінального права і правопорядку в державі, - невідворотності покарання для кожного за вчинення злочину, порушує конституційні засади щодо рівності громадян перед законом і не відповідає міжнародному праву.
Рішення про передачу підозрюваного, обвинуваченого, засудженого на обмін як військовополоненого приймає такий собі "уповноважений орган".
В законі відсутні правові запобіжники від звільнення від покарання через цей механізм будь-якого злочинця, засудженого навіть на пожиттєвий строк. Головне щоб його включили у список для обміну як військовополоненого, а список формує той самий утаємничений "уповноважений орган".
Антикорупційні запобіжники в законі відсутні, а тому всі, кому пощастило попасти у цей "уповноважений орган", вже певне стали досить таки заможними людьми.
Скацаплених попів багато, так можна всіх полонених забрати
Его включили в списки чтобы вообще обмен состоялся
До речі, а що ж цей русскій Зірка, а не звізда?