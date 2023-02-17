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Новости Агрессия России против Украины
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военнопленные (992) обмен (1343) разведка (4120) священник (225) УПЦ МП (1551) коллаборационизм (837)

Священнослужителя УПЦ МП отдали России, чтобы вернуть сотню украинских воинов, - представитель ГУР МО Юсов

юсов

Для того чтобы вернуть из плена украинских военнослужащих, украинская сторона отдала России священнослужителя УПЦ МП. Он был осужден за коллаборационизм.

Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Вчера, чтобы вернуть наших ребят, по запросу той стороны и по собственному согласию был передан один коллаборант, так называемый священнослужитель Московского патриархата, способствовавший оккупантам, он сливал различную информацию, помогал проводить так называемые псевдовыборы".

РФ запросила, Украина не стала возражать, он сам был только за, это помогло вернуть наших защитников домой. Эта работа будет продолжаться", – отметил Юсов.

По данным "Украинской правды", речь идет о настоятеле Свято-Казанского прихода Горловской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) в пгт Яровая Лиманской громады Донецкой области Николая Звезду. Предатель-священнослужитель был приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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Топ комментарии
+30
Та ***** на того попа гундяшинського головне щоб хлопів вернути додому!
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17.02.2023 10:15
+26
За Пашу Мерседеса можна виміняти всіх наших полонених воїнів
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17.02.2023 10:18
+24
За одного нашого можна віддати 100 слуг урода
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17.02.2023 10:17
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Диявола.
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17.02.2023 10:45 Ответить
Та ***** на того попа гундяшинського головне щоб хлопів вернути додому!
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17.02.2023 10:15 Ответить
Разом із цим "священослужитем" росії видали ще 100 особин.

"Україна й Російська Федерація 16 лютого здійснили черговий обмін військовополоненими, внаслідок якого на підконтрольну Києву територію повернулися 100 військових і одна цивільна особа, а до Росії - 101 військовослужбовець."
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17.02.2023 10:16 Ответить
Цей Юсов такий самий унилий, як і Буданов.
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17.02.2023 10:19 Ответить
теж прочитам і зрозумів, що брешуть! казали 101 на 101, а тут підора одного у рясі....
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17.02.2023 10:47 Ответить
Лайкайте цей комент Алли - таки обмін був не 1 на 101 а 101 (чи 102 таки) на 101. Редактор ЦН недопрацював і новина однобока і невірна.
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17.02.2023 10:59 Ответить
Тобто знову злили свого зрадика і агента впливу рашистам.
Можливо тоді варто зміни до карного законодавства внести про звільнення від відповідальності всіх зрадників, ворожих агентів, які співпрацювали чи досі співпрацюють з ворогом на шкоду інтересам або знищення України та її народу? Тоді все буде законно і у рамках верховенства права.
Натомість, своїх захисників на передовій чи як раніше добровольців саджають за наменшу провину до 8-15 років ув'язнення без права на помилування чи амністію, пом'якшуючих обставин.

Проти кого насправді Україна воює!? Проти зовнішнього агресора і окупанта чи з ним у союзі проти українського народу?
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17.02.2023 12:00 Ответить
Перш за все Україна воює не проти, а за,- своїх громадян і силами своїх військових. Міняти наших полонених хоч на чорта лисого завжди буде вигідною оборудкою. Було б доречно всіх ув'язнених кацапами українських військових поміняти на усіх московських попів. Але для цього потрібна робота контррозвідки з фактами конкретних зрад, бо узагальнене засудження церковної братії як агентів ФСБ не буде сприйнято союзниками, які мають підстави вважати свободу совісті безумовно необхідною.
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17.02.2023 14:07 Ответить
Ви мабуть відданий пошановувач всеукраїнського Марафону .
Порівняйте спочатку уже завдану шкоду та потенційну шкоду, яку завдасть звільнення цього агента Україні у майбутньому, вигоду від його використання Україною для розкриття і притягнення до крим. відповідальності його падєльників.
Міняти потрібно військових на військових, розвідників на розвідників.Свої злочинці взагалі не повинні підлягати обміну, це руйнує основи кримінального права і правопорядку в державі, - невідворотності покарання для кожного за вчинення злочину, порушує конституційні засади щодо рівності громадян перед законом і не відповідає міжнародному праву.
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17.02.2023 17:20 Ответить
Рада прийняла Закон 7436-д про скасування запобіжного заходу чи звільнення від відбування покарання військовополонених, які йдуть на обмін.
Рішення про передачу підозрюваного, обвинуваченого, засудженого на обмін як військовополоненого приймає такий собі "уповноважений орган".
В законі відсутні правові запобіжники від звільнення від покарання через цей механізм будь-якого злочинця, засудженого навіть на пожиттєвий строк. Головне щоб його включили у список для обміну як військовополоненого, а список формує той самий утаємничений "уповноважений орган".
Антикорупційні запобіжники в законі відсутні, а тому всі, кому пощастило попасти у цей "уповноважений орган", вже певне стали досить таки заможними людьми.
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17.02.2023 16:41 Ответить
За одного нашого можна віддати 100 слуг урода
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17.02.2023 10:17 Ответить
Хоть на щось от той сатаніст-рпц згодився.....
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17.02.2023 10:18 Ответить
Нормальна угода.
Скацаплених попів багато, так можна всіх полонених забрати
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17.02.2023 10:18 Ответить
Насправді був обмін 100 на 100.
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17.02.2023 10:28 Ответить
Навіть так - тих попів вистачить. Але справа за СБУ.
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17.02.2023 14:11 Ответить
А тепер він вважається громадянином України, чи ні? Якщо й досі він громадянин, то думаю слід його позбавити всіх прав і громадянства. І не дай Боже йому знов потрапити в Україну!
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17.02.2023 10:18 Ответить
За Пашу Мерседеса можна виміняти всіх наших полонених воїнів
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17.02.2023 10:18 Ответить
і ще Мелентія чи як його там з Чернівців що хлопчиків-хористів ********
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17.02.2023 10:24 Ответить
Страшно подумать, на кого можно обменять мерседеса.
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17.02.2023 10:19 Ответить
Напевно, цей поп був дуже цінний педофіл з кагебе, що його так оцінили.
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17.02.2023 10:23 Ответить
Тих москвославних "священнослужителів", які ще поки на свободі, попри кричущі порушення законодавства, цілком достатньо, що звільнити усіх наших хлопців.
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17.02.2023 10:24 Ответить
мабуть у самого гундяя до попца парашника нє платонічєская любофф )))
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17.02.2023 10:24 Ответить
Нігуя собі -- попи в фаворі -- так таких цінних кадрів тут тисячі .
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17.02.2023 10:24 Ответить
100 человек на одного жмурика? это хороший обмен
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17.02.2023 10:26 Ответить
Насправді був обмін 100 на 100.
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17.02.2023 10:29 Ответить
Не 100 за одного обменяли
Его включили в списки чтобы вообще обмен состоялся
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17.02.2023 10:30 Ответить
Да хрен с ним. Главное потом не пустить его обратно в Украину.
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17.02.2023 10:48 Ответить
От от, дадуть йому приход в Йошкар-Олі, пішки прибіжить назад.
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17.02.2023 10:53 Ответить
Тоді б в новині про обмін 101 на 101 мало б бути сто плюс піп на 201, якщо тільки за попа сто.
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17.02.2023 11:09 Ответить
Ловіть Онуфрія!
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17.02.2023 10:27 Ответить
З ним так не вийде, до він слуга Люцифера.
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17.02.2023 10:38 Ответить
Тим більше - значить цінний кадр для Х..ла.
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17.02.2023 11:04 Ответить
хай беруть іх всіх і ідуть нах .й з украіни
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17.02.2023 10:32 Ответить
Всі без винятку гундяєвські попи є агентами ФСБ. Ця секта в Україні має бути оголошеною "поза законом". Єдиним способом порятунку для феесбешних попів має стати тюрма з якої їх передадуть в ********* живими. Той хто не здався в тюрягу має вважатися "діючим оперативником ФСБ" і кожен громадянин має право його знищити.
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17.02.2023 10:33 Ответить
Московські попи дають згоду на переїзд на болота тільки коли мають вирок суду, так що є над чим працювати.
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17.02.2023 10:36 Ответить
Це десерт.
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17.02.2023 10:38 Ответить
Надо всех ********* с кацапского патриархата переловить и менять.
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17.02.2023 10:38 Ответить
Народ, ну читайте не тільки заголовки, ніхто не міняв одного попа на 100 наших.
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17.02.2023 10:43 Ответить
Микола Зірка? Прям як отець Звіздоній...

До речі, а що ж цей русскій Зірка, а не звізда?
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17.02.2023 10:47 Ответить
Звіздун.
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17.02.2023 11:31 Ответить
Для того щоб відбувся обмін потрібні попи МП? Так у нас же цього непотрібу повно
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17.02.2023 10:47 Ответить
Давайте Пашу-Мерседеса на наших обміняємо! Скільки нормальних людей можна буде звільнити з полону...
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17.02.2023 11:05 Ответить
У такому випадку час брати кацапських попів за шкірки і міняти на наших захисників. З тих, хто потрапив в полон до 2019, за три роки, практично, нікого не повернули.
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17.02.2023 11:06 Ответить
Можливо варто брати за шкірки тих, хто здав у полон захисників, щоб згодом виводити сухими з води зрадників?
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17.02.2023 12:07 Ответить
Так що чекати? Ловити кацапських попів, і на конвеєр!
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17.02.2023 11:18 Ответить
А що їх ловити? Вони й не ховаються, почувають себе більш ніж впевнено. А якщо треба назбирати для обміну. то які проблеми, заходь у будь-який "храм", їх натикали останнім часом дуже багато, у кожному поповнику по декілька таких особин у платтях з коптилками та хрестяками на пузі, вантаж та вези на обмін.
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17.02.2023 12:00 Ответить
У нас величезний обмінний фонд. Усі попи МП згодяться.
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17.02.2023 11:18 Ответить
московицькі попи не тільки мерседеси, а й цінний обмінний фонд.
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17.02.2023 11:20 Ответить
це зайвий доказ того, що вся ця УПЦ(МП) ніяка не церква, а філіал ФСБ в Україні. Тому що не стали б москалі міняти наших полонених на якогось звичайного "свящєннослужителя", зрозуміло, що цей виродок працював на ФСБ і, схоже відносився до керівників одного з осередків мережі ФСБ в Україні. Цю погань УПЦ-МП-ФСБ треба заборонити якнайшвидше, а тими представниками влади, які гальмують цей процес має займатися наша контррозвідка та прокуратура.
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17.02.2023 11:43 Ответить
Ну хоч якась користь від московського попа! Так би всіх виміняти.
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17.02.2023 11:50 Ответить
Опять *********. Какой нах поп. Это был обмен сто на сто. А эти клоуны хотят это предсавить что попа на сотню наших обменяли. Попа отдали за просто так под шумок. Очевидно же. Его тупо отпустили. Никто его не менял.
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17.02.2023 13:19 Ответить
Мораль така - всіх попів банди ФСБ-РПЦ треба засуджувати за сам факт участі у цій секті. Обмінний фонд поповниться на десяткі тисячі, тут і монахі, всякі кліріки, епископат, матушки та інші звездораси і тунеядці, терріторія України очиститься.,
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17.02.2023 13:40 Ответить
опа, так ми зараз 100 таких священиків назбираємо. Головне що б обміняли на наших.
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17.02.2023 14:16 Ответить
О це так " звізда" насправді та багато коштує , 100 наших хлопців
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17.02.2023 18:43 Ответить
Гарний челенж, не зупеняємося браття!
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17.02.2023 19:06 Ответить
 
 