Истребители Украине пока не пообещала ни одна страна. Скоро объявят об учениях, - Кулеба
Истребители западного образца пока не пообещала ни одна страна. Но британское правительство уже объявило об обучении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью газете Ouest-France заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
По словам министра, авиация важна для контрнаступления.
"Нас особенно интересуют истребители из США, Великобритании, Франции и Германии. У этих стран самые высокие производственные мощности и самый большой парк самолетов", - пояснил он.
"Пока ни одна страна не взяла на себя обязательство поставлять истребители. Но некоторые правительства, например британское, объявили об обучении украинских пилотов на западных истребителях – другие сделают это в скором времени", - добавил Кулеба.
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Подивись в дзеркало - бачитимеш ідіота.
только вроде позавчера Яйцерезникофф дал заявку к Нидерландам.
ююю я уже не буду вспоминать(бежит к иконке) тов. Сралина, но он бы как бы .... более лучше резал яйца чем этот персонаж.
хотя, мы многого не знаем, может это масоны так приказали министру чтоб он выглядел как дебил своими действиями..
"юрист" кстати. Как и Антиколорадос, да и как Зеля, но Антиколорадос хотя бы мужественный, честный и там тудасюда патриотичен, в отличии от этих.... ну, носителей пинджаков с брюками с яй, ой, с карманами
Если ворье-95, будет меньше воровать и меньше болтать, то будет больше техники и другой поддержки. А если ворье-95 поступает наоборот, то имеем то, что имеем.