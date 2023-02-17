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авиация (2707) Кулеба Дмитрий (2880)

Истребители Украине пока не пообещала ни одна страна. Скоро объявят об учениях, - Кулеба

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Истребители западного образца пока не пообещала ни одна страна. Но британское правительство уже объявило об обучении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью газете Ouest-France заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По словам министра, авиация важна для контрнаступления.

"Нас особенно интересуют истребители из США, Великобритании, Франции и Германии. У этих стран самые высокие производственные мощности и самый большой парк самолетов", - пояснил он.

"Пока ни одна страна не взяла на себя обязательство поставлять истребители. Но некоторые правительства, например британское, объявили об обучении украинских пилотов на западных истребителях – другие сделают это в скором времени", - добавил Кулеба.

Также читайте: Россияне готовятся к более интенсивному применению авиации в Украине, - Вениславский
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Топ комментарии
+4
Цей "фахівець" багато чого обіцяв і говорив...

https://twitter.com/i/status/1626283084571082753

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17.02.2023 10:21
+4
Угу, а навчання треба починати, коли вже їх виділять!
Подивись в дзеркало - бачитимеш ідіота.
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17.02.2023 11:15
+3
Зате обіцяв Рєзнік-17.
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17.02.2023 10:19
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Зате обіцяв Рєзнік-17.
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17.02.2023 10:19 Ответить
Цей "фахівець" багато чого обіцяв і говорив...

https://twitter.com/i/status/1626283084571082753

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17.02.2023 10:21 Ответить
Навчання почалися і гроші виділили ,а винищувачів не має ...Ідіоти
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17.02.2023 10:23 Ответить
krashe nehai bezhozni stoyat' na nashyh aeroportah, sho b kacapy po nym raketamy shmalyaly?
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17.02.2023 10:33 Ответить
Угу, а навчання треба починати, коли вже їх виділять!
Подивись в дзеркало - бачитимеш ідіота.
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17.02.2023 11:15 Ответить
клоунські пісдоболи, вже проїли вуха бидлу на тєлємарафоні з винищувачами для ЗСУ. тепер у ідіотів, які дивляться це телелайно в голові когнітивний дисонанс.
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17.02.2023 10:24 Ответить
нехочети винищувачі, дайте знищувачі кацапів
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17.02.2023 10:26 Ответить
Так вы заявку дайте. ммм, дай.ТЕ!
только вроде позавчера Яйцерезникофф дал заявку к Нидерландам.
ююю я уже не буду вспоминать(бежит к иконке) тов. Сралина, но он бы как бы .... более лучше резал яйца чем этот персонаж.
хотя, мы многого не знаем, может это масоны так приказали министру чтоб он выглядел как дебил своими действиями..
"юрист" кстати. Как и Антиколорадос, да и как Зеля, но Антиколорадос хотя бы мужественный, честный и там тудасюда патриотичен, в отличии от этих.... ну, носителей пинджаков с брюками с яй, ой, с карманами
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17.02.2023 10:29 Ответить
А ракеты что, дали? Танки тоже в проекте. Раймштайнами очередными получим новые фото.
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17.02.2023 10:30 Ответить
Гарри Потер очень авторитетный деятель.
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17.02.2023 10:42 Ответить
кулєба менше би триндів, то скоріше би дали.
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17.02.2023 10:43 Ответить
То Рамштайн був провальний? Зате Резніка зберегли. Що там Мар"яшка казала - не звільнили, бо це остання надія Рамштайну. То їжте... Але не ті консерви, які резніковська фірма-прокладка "Еффіка" постачає ЗСУ. Уставний капітал: 1000грн. Вид діяльності: оптова торгівля кормами ДЛЯ ТВАРИН. Є відео, що там у середині тієї "тушонки". Нагодували би цим лайном все це кодло.
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17.02.2023 10:52 Ответить
Вангую - поїде Порошенко і дадуть. Колективний захід так же і робив з танками але всі вже забули , але в марахвоні це не кажуть. Колективний захід натякає ве як може,що йому важлива Україна і укра\нці,але він нічого спільного не хоче мать з російською агкнтурою і корупціонерами.
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17.02.2023 10:59 Ответить
Западных самолетов у нас нет, не если надо - применим.
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17.02.2023 11:02 Ответить
нам потрібні важкі ударні БПЛА, але на цю тему мовчок, натомість йде заболтування винищувачами рознаманітність якіх вражає... мабуть технарі які все це повинні будуть обслуговувать у "захваті"
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17.02.2023 11:03 Ответить
Есть прямая зависимость 2-х вещей.
Если ворье-95, будет меньше воровать и меньше болтать, то будет больше техники и другой поддержки. А если ворье-95 поступает наоборот, то имеем то, что имеем.
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17.02.2023 11:27 Ответить
Ждёмс-с пока пообещают, а потом ждём ещё три года, а потом как полети-и-и-им!
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17.02.2023 15:14 Ответить
 
 