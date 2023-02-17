Истребители Украине пока не пообещала ни одна страна. Скоро объявят об учениях, - Кулеба

Истребители западного образца пока не пообещала ни одна страна. Но британское правительство уже объявило об обучении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью газете Ouest-France заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По словам министра, авиация важна для контрнаступления.

"Нас особенно интересуют истребители из США, Великобритании, Франции и Германии. У этих стран самые высокие производственные мощности и самый большой парк самолетов", - пояснил он.

"Пока ни одна страна не взяла на себя обязательство поставлять истребители. Но некоторые правительства, например британское, объявили об обучении украинских пилотов на западных истребителях – другие сделают это в скором времени", - добавил Кулеба.

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