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Новости Война
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Беларусь (7771) Зеленский (19064) Лукашенко (3542)

Надеюсь, что Беларусь не вступит в войну. Если это произойдет – будем бороться и выживем, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление Лукашенко, заявившее, что единственным условием для вступления Беларуси в войну будет агрессия со стороны Украины.

Об этом глава государства заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, (Беларусь) не вступит (в войну). Если да, мы будем бороться и выживем", - сказал президент.

Зеленский добавил, что позволить России снова использовать Беларусь как плацдарм для нападения на Украину было бы "большой ошибкой".

Напомним, ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что готов воевать вместе с россиянами, если кто-то совершит агрессию против Беларуси.

Читайте: Зеленский откроет нынешнюю Мюнхенскую конференцию безопасности
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Топ комментарии
+28
Мерзото, вона вже вступила 24.02.2022, але ти сподівався на здачу лише півдня, а вони ще й на Київ пішли! Так, гундосик??!
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17.02.2023 10:52
+22
Каанєшна. Твій лєпший друх не нападе.
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17.02.2023 10:47
+22
Не удивлюсь, если пельмени эти из чмобиков сделаны.
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17.02.2023 11:01
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еще срань с потешной армией бояться,лукашенко понял в конце марта что его шутов за месяц размотают в ноль
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17.02.2023 10:47 Ответить
Конечно, на 0 помножат, но это займет время и отвлечет ресурсы. Так что, для нас лучше, чтобы бацька ограничивался грозным видом.
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17.02.2023 10:50 Ответить
Та фіг його знає, що воюють білоруси, що ні, наші бойові бригади відволікаються на той напрямок.
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17.02.2023 11:25 Ответить
Звісно, щось тримаємо, але не думаю, що достатньо, щоб цю потєшну армію зупинити. Якщо з півночі полізуть, доведеться туди терміново додаткові сили перекидати.
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17.02.2023 11:28 Ответить
Інакше потім в якості контрибуцій хай готує українську Берестейщину, яку після "визволення" від Польщі совєти передали не назад Україні, а віддали Білорусі на асиміляцію. Бо український характер москалям не потрібен на стратегічній трасі в Бресті
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17.02.2023 13:18 Ответить
Каанєшна. Твій лєпший друх не нападе.
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17.02.2023 10:47 Ответить
АААААААААААААААААААА!!!!!!! я падталом , ТСН ВРАЖАЕ дебелизмом , мусийчук стайл в действии.

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17.02.2023 11:58 Ответить
"Жму руку!"
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17.02.2023 11:58 Ответить
Коли один поц тирить яйця з фронту, а другий його покриває - це днище. Це не про лукашенка.
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17.02.2023 12:41 Ответить
Мерзото, вона вже вступила 24.02.2022, але ти сподівався на здачу лише півдня, а вони ще й на Київ пішли! Так, гундосик??!
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17.02.2023 10:52 Ответить
Тільки порівнявши декларації 2020 та 2022 можна буде судити про Оманські домовленості. Бо їх підготовку до війни можна оцінити тільки по руху їх власності. Мені здається, що все воно знало і готувалося до щасливого життя у роскоші за кордоном, як останній президент України.
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17.02.2023 11:04 Ответить
Те, що ховають в чорних дірах Оманах та Дубаях, в деклараціях не вказують.
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17.02.2023 11:11 Ответить
Так, але продаж майна в Україні за півроку-рік до війни свідчить про плани людини на майбутнє. І жадоба людиноподібних завжди являється їх слабким місцем.
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17.02.2023 11:26 Ответить
НЕ так . Оман це офшор.
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17.02.2023 11:12 Ответить
Це не має того значення що цьому придає Зеля. Найшвидше армія Білорусі розсипалася б від перших ударів ЗСУ.
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17.02.2023 10:53 Ответить
Влада Туви вирішила віддячити родині ліквідованого на війні в Україні окупанта упаковкою пельменів, передає https://www.unian.net/russianworld/seme-likvidirovannogo-v-ukraine-okkupanta-vruchili-unizitelnyy-podarok-foto-12148593.html УНІАН .
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17.02.2023 10:54 Ответить
Не удивлюсь, если пельмени эти из чмобиков сделаны.
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17.02.2023 11:01 Ответить
моя перща думка була такаж..мабуть пельмені із синочка,як подарок..або з'їсти або поховати
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17.02.2023 11:09 Ответить
Синок повернувся у вигляді пельменів? Оце так перевтілення! Невже вони його з'їдять?!! )))
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17.02.2023 11:02 Ответить
🤣🤣🤣🤣
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17.02.2023 11:09 Ответить
і висруть
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17.02.2023 13:57 Ответить
цікаво дивитись на щасливу морду тувинки.
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17.02.2023 11:16 Ответить
тепер будуть пару днів гуляти, таке щастя привалило - пельмені на шару.
З людей зробили повне нікчемне бидло, і цьому бидлу все подобається що з ними роблять
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17.02.2023 11:24 Ответить
во пацану повезло так как тувинцы буддисты то сынок их реинкарнировал в пачку пельменей
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17.02.2023 11:31 Ответить
Генерал-полковника Олександра Лапіна офіційно замінив «друг Кадирова».генерал-лейтенант Андрій Мордвічов змінив генерал-полковника Олександра Лапіна на посаді командувача окупаційних сил в Україні, повідомляють російські ЗМІ.
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17.02.2023 10:56 Ответить
"зелений бовдур" перед війною такими сподіваннями тішив український нарід."БУЛЬБОСТАН в любий момент може вступити у війну з Україною на боці пІдерації".так краще
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17.02.2023 10:58 Ответить
ЗСУ ліквідували старшого лейтенанта окупаційних військ 26-річного Юрія Шнайдера . Він був серед військовослужбовців РФ, які знімалися у новорічному зверненні до Путіна.Про це https://t.me/a_shtirlitz/24350 пише офіцер ЗСУ Анатолій Штефан («Штірліц»). Ліквідацію окупанта підтверджують і російські ресурси.
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17.02.2023 11:00 Ответить
а ключ від квартири дати?
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17.02.2023 11:07 Ответить
Necro Mancer

@666_mancer

Выпускник РВВДКУ, старший лейтенант Шнайдер Юрий Викторович 1996 г.р. по кличке "Круг" из Большемуртинского района Красноярского края получил значок из рук фюрера, но особой удачи ему это не принесло.

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17.02.2023 11:20 Ответить
Не підходить, той Круг має вночі прийти до тієї Падли Пабло і підтвердити.
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17.02.2023 11:29 Ответить
Necro Mancer

@666_mancer

https://twitter.com/666_mancer/status/1625801342609391616 15 лют.


Восторженный значконосец Юра (тогда ещё живой): "для меня данное событие станет памятью на всю жизнь". И ведь не соврал, забыть встречу с "верховным главнокомандующим" он вряд ли успел.

Відео:

https://twitter.com/666_mancer/status/1625801342609391616
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17.02.2023 11:22 Ответить
стрелочка чуть нетам
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17.02.2023 11:15 Ответить
"виживемо..."?!
Щось останні спічі Зєлі - пурга якась неадекватна. Хто йому ЦЕ пише?
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17.02.2023 11:00 Ответить
Я теж звернув увагу на цю х..ню.
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17.02.2023 11:12 Ответить
Офигенный,надеюсь...Мольфар:чи любе ,чи не любе...
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17.02.2023 11:02 Ответить
Борцун за мир ЗЕ всіх пабідіт.
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17.02.2023 11:03 Ответить
- Як ставляться до цієї пропаганди білорускі офіцери запасу, котрі прибули на збори?- Більше 80% відверто сміються, решта «не все однозначно», але ніхто воювати не хоче. Усі молоді хлопці, уміють користуватися інтернетом, бачили обгорілі трупи росіян в Україні. Якщо у когось, можливо, раніше були якісь незрозумілі бажання «побрякати зброєю», то зараз такого бажання просто нема.
Найпопулярніші розмови - хто що робитиме, якщо таки відправлять воювати.
Молодші чини - просто ігнорують ці теми. Майори на перекурах кажуть, що першими підуть здаватися в полон ЗСУ. Тут, мабуть, багато що залежить від віку та звання. На саму верхівку, природно, пробираються максимально лояльні люди, які готові виконати наказ. Але чи готові вони вмирати не за захист батьківщини, а за інтереси Росії - велике питання.
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17.02.2023 11:05 Ответить
Там зараз іде частково заміна офіцерів на росіян, плюс є багато так званих білорусів які в 96 році повернулися на батьківщину, вони після розвалу совка залишились в раші...
амери вважають що там багато завербованих і їх закинули спеціально, щоб вони розвивали кар'єру...
так що не так однозначно з офіцерами...
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17.02.2023 11:20 Ответить
Інструкції по здачі в полон давно розміщені в інтернеті, ТЕЛЕФОНИ опубліковані, механізм розроблений, табори для військовополонених можуть бути при необхідності розширені, після повної перевірки можливе зарахування в іноземний легіон , правда зараз будете отримувати тимчасово на 30000гривень менше. . Залишайтесь ЖИВИМИ або приєднуйтесь до ЗСУ для захисту Європи і подальшому для створення демократичної Білорусії.
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17.02.2023 11:22 Ответить
Маячня. Ніхто здаватись не буде. Там такі самі зомбаки, як і в московії, як тільки Лука дасть відмашку, пертимуть бульбаші на нас натовпами не гірше кацапів.
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17.02.2023 11:24 Ответить
Думаєте вони не бачили в інтернеті результатів атак зомбаків наприклад 155 бригади морської піхоти під Вугледаром . Слава богу не чотирнадцятий рік коли ми ментально не були готові
стріляти по оркам. Нам тепер всерімно хто були для нас бульбаші в минулому. Якщо вони прийдуть на нашу богом дану землю зі зброєю вони будуть автоматично знищені.
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17.02.2023 11:34 Ответить
Так і кацапи бачили. Але все одно лізуть, як таргани. Те ж саме буде і з бульбашами. Їх теж Лука накачав по вінця пропагандою "родіна в опасності"...
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17.02.2023 11:40 Ответить
Вступить?Спровокують або самі обстріляють,знімуть кіно і тоді "на нас напау нацист,чикчирик".
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17.02.2023 11:09 Ответить
Вава, хто текст писав?
Це має звучати так.
"Сподіваюся, (Білорусь) не вступить (у війну). Якщо так, ми боротимемося і знищимо", - сказав президент.
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17.02.2023 11:14 Ответить
Можна просто - "Якщо вступите в війну, то ми вас знищимо."
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17.02.2023 11:17 Ответить
І прокинувся від грізних слів.
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17.02.2023 11:20 Ответить
Мені теж ця його заява ріже слух. До речі, Білорусь уже давно вступила у війну проти нас.
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17.02.2023 11:48 Ответить
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17.02.2023 11:21 Ответить
Простите, президент Украины не знает, что с белорусских аэродромов российские самолеты взлетают ?
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17.02.2023 11:22 Ответить
цей козел точно в бункері виживе
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17.02.2023 11:29 Ответить
..
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17.02.2023 11:33 Ответить
Головне щоб до шашликів встигли відкрити пропускні пункти та розмінувати кордон. Бо наступ не вдастся.
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17.02.2023 11:33 Ответить
Рік тому, 17 лютого 22 р. Зе з кротом і даніловим перевіряли, чи гарно все розміновано біля Маріка
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17.02.2023 11:37 Ответить
Как можно такое городить? Белоруссия уже как год в войне. Значит бульбаши хорошие. После пресс-конференции Тихановской, которая обращалась толи к Украине , толи к Зеленскому, что мы не хотим, нас заставляют и мы хорошие, отношение Зеленского к белорусам изменилось и началась эпоха "если вы начнете, то мы..".
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17.02.2023 11:59 Ответить
Не подобається мені така подача новини. Наче навмисно дурня з себе вдає.
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17.02.2023 12:55 Ответить
Как зеленского видит нейросеть https://www.youtube.com/watch?v=lz8-yI0rRao
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17.02.2023 13:57 Ответить
 
 