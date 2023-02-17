Надеюсь, что Беларусь не вступит в войну. Если это произойдет – будем бороться и выживем, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление Лукашенко, заявившее, что единственным условием для вступления Беларуси в войну будет агрессия со стороны Украины.
Об этом глава государства заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.
"Надеюсь, (Беларусь) не вступит (в войну). Если да, мы будем бороться и выживем", - сказал президент.
Зеленский добавил, что позволить России снова использовать Беларусь как плацдарм для нападения на Украину было бы "большой ошибкой".
Напомним, ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что готов воевать вместе с россиянами, если кто-то совершит агрессию против Беларуси.
Топ комментарии
+28 Михаил Пивоваров d2cb1588
показать весь комментарий17.02.2023 10:52
+22 5 копійок
показать весь комментарий17.02.2023 10:47
+22 Ничего хорошего c2ab8be8
показать весь комментарий17.02.2023 11:01
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
З людей зробили повне нікчемне бидло, і цьому бидлу все подобається що з ними роблять
@666_mancer
Выпускник РВВДКУ, старший лейтенант Шнайдер Юрий Викторович 1996 г.р. по кличке "Круг" из Большемуртинского района Красноярского края получил значок из рук фюрера, но особой удачи ему это не принесло.
@666_mancer
https://twitter.com/666_mancer/status/1625801342609391616 15 лют.
Восторженный значконосец Юра (тогда ещё живой): "для меня данное событие станет памятью на всю жизнь". И ведь не соврал, забыть встречу с "верховным главнокомандующим" он вряд ли успел.
Відео:
https://twitter.com/666_mancer/status/1625801342609391616
Щось останні спічі Зєлі - пурга якась неадекватна. Хто йому ЦЕ пише?
Найпопулярніші розмови - хто що робитиме, якщо таки відправлять воювати.
Молодші чини - просто ігнорують ці теми. Майори на перекурах кажуть, що першими підуть здаватися в полон ЗСУ. Тут, мабуть, багато що залежить від віку та звання. На саму верхівку, природно, пробираються максимально лояльні люди, які готові виконати наказ. Але чи готові вони вмирати не за захист батьківщини, а за інтереси Росії - велике питання.
амери вважають що там багато завербованих і їх закинули спеціально, щоб вони розвивали кар'єру...
так що не так однозначно з офіцерами...
стріляти по оркам. Нам тепер всерімно хто були для нас бульбаші в минулому. Якщо вони прийдуть на нашу богом дану землю зі зброєю вони будуть автоматично знищені.
Це має звучати так.
"Сподіваюся, (Білорусь) не вступить (у війну). Якщо так, ми боротимемося і знищимо", - сказав президент.